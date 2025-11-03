Catherine Castro, actriz de Televisa, es hospitalizada de emergencia por una enfermedad “agresiva y dolorosa”

La también presentadora compartió en Instagram parte del proceso de recuperación en un centro médico especializado. (@catherinepaolacastro, Instagram)

La conductora y modelo Catherine Castro, reconocida por su paso por Nuestra Belleza Latina y su participación en la telenovela Hijas de la Luna de Televisa, preocupó a sus seguidores al revelar que fue hospitalizada de emergencia por una misteriosa enfermedad que los médicos aún no logran diagnosticar.

La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales, donde describió el padecimiento como “una condición agresiva, dolorosa e incómoda” que ha afectado su salud física y emocional.

La también egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y actual conductora de Wapa TV, compartió un mensaje en sus historias de Instagram que rápidamente encendió las alarmas entre sus más de 417 mil seguidores. “Nunca he dado mi salud por segura, pero jamás aceptaba que iba a ingresar a hospitales porque trabajo mucho para cuidar de ella. Hoy, lamentablemente me ataca una condición que aún ningún doctor ha podido detectar o identificar”, escribió.

Castro compartió un mensaje en sus historias de Instagram que rápidamente encendió las alarmas. (@catherinepaolacastro, Instagram)

Aunque Castro no ha revelado el diagnóstico, confesó que los síntomas han sido severos y difíciles de sobrellevar: “Es una condición bien agresiva, dolorosa, incómoda y que además de mi físico, me afecta emocionalmente. Y sí, aunque siempre estoy haciendo chistes y sonriendo, no quita que en mi silencio experimente una vulnerabilidad que comienza a manifestarse ahora”.

En otro mensaje, la presentadora recordó que hacía años no enfrentaba una situación médica tan delicada. “Hace muchos años no caía en un hospital, tampoco recuerdo haber llamado al 911 nunca antes, pero bueno, siempre hay una primera vez, supongo”, escribió con resignación.

Castro también aprovechó para agradecer el apoyo de su madre, quien la ha acompañado durante los momentos más complicados. “En verdad ha sido una semana bien difícil. Aún no sabemos con exactitud qué me está pasando, pero confío en Dios que será una bobería”, expresó, mostrando optimismo a pesar de la incertidumbre.

Finalmente, la conductora informó que ya fue dada de alta y se encuentra en casa, recuperándose mientras espera que los médicos puedan identificar la causa de su enfermedad.

La presentadora recordó que hacía años no enfrentaba una situación médica tan delicada. (@catherinepaolacastro, Instagram)

La trayectoria de Catherine Castro

Antes de dedicarse de lleno a la televisión, Catherine Castro destacó como modelo y reina de belleza. Fue finalista en Nuestra Belleza Latina 2015 y posteriormente participó en la edición VIP del concurso en 2016, donde compartió escenario con la ganadora Francisca Lachapel.

Estudió en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y más tarde ingresó al CEA de Televisa, donde se formó como actriz y conductora. Su carisma y presencia en pantalla la llevaron a colaborar con diversos proyectos televisivos y de entretenimiento, destacando la telenovela Hijas de la Luna, la serie de Netflix Nicky Jam: Ganador y el cortometraje Bellum: Proof of concept.

Con su reciente experiencia médica, Castro ha recibido una ola de mensajes de apoyo y oraciones de sus colegas y admiradores, quienes esperan su pronta recuperación y regreso a la televisión.