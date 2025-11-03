México

Así se prepara el té de manzanilla con clavo de olor que aporta múltiples vitaminas y beneficios para la salud 

La combinación de estos ingredientes incrementa sus propiedades medicnales

La manzanilla ha sido usada como planta medicinal desde tiempos remotos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda las infusiones son remedios naturales que se han usado desde tiempos milenarios para combatir diversos padecimientos y uno de los que suelen

Y es que sin duda un té de manzanilla es ideal para aliviar sintomas estomacales o de cabeza; sin embargo, existe una manera de potencializar aún más sus beneficios y para ello basta simplemente añadir un poco de clavo de olor.

Y es que aunque muchas personas no lo saben, el clavo de olor logra una combinación ideal con la manzanilla, creando así una infusión con muchos mas beneficios, sobre los cuales te contamos aquí.

Este es el ingrediente ideal para agregar a tu té de manzanilla.

Cuáles son los beneficios de tomar té de manzanilla con clavo de olor

Como mencionamos, el té de manzanilla con clavo de olor combina las propiedades de ambas plantas que le confieren enormes propiedades, tales como las siguientes:

1. Relajación y mejoría del sueño: La manzanilla es reconocida por su efecto calmante, que puede facilitar la relajación y favorecer el sueño en personas con insomnio leve.

2. Alivio de molestias digestivas: Esta combinación puede ayudar a reducir malestares digestivos leves, como indigestión, náuseas o gases. El clavo de olor, además, se utiliza tradicionalmente para calmar dolores estomacales.

3. Efecto antiinflamatorio: Ambos ingredientes contienen compuestos con actividad antiinflamatoria, que pueden contribuir a aliviar inflamaciones leves en el aparato digestivo o en la cavidad bucal.

4. Propiedades antimicrobianas: El clavo de olor contiene eugenol, una sustancia con actividad antimicrobiana, que puede ayudar a controlar bacterias en la boca o el sistema digestivo.

5. Alivio de síntomas de resfriado: El té caliente puede ayudar a aliviar molestias leves de garganta y congestión nasal. La manzanilla puede contribuir a reducir irritaciones leves y el clavo de olor, gracias a su aroma y sabor, puede dar sensación de alivio en la garganta.

Su consumo por las noches puede ayudar a conciliar el sueño de manera más efectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de té de manzanilla con clavo de olor y cómo tomarlo para obtener sus beneficios

Ingredientes

  • 1 taza de agua
  • 1 cucharada de flores de manzanilla secas (o 1 bolsita de té de manzanilla)
  • 2 a 3 clavos de olor

Preparación

  1. Calienta la taza de agua hasta que hierva.
  2. Retira del fuego y añade las flores de manzanilla y los clavos de olor.
  3. Tapa y deja reposar entre 5 y 10 minutos.
  4. Cuela la infusión y sirve caliente.

Forma de consumo recomedada para obtener sus beneficios

  • Bebe 1 taza de este té por la noche antes de dormir para favorecer la relajación y mejorar la calidad del sueño.
  • También puedes tomarlo después de las comidas principales para ayudar con la digestión y reducir molestias estomacales leves.
  • Se recomienda no exceder 1 a 2 tazas al día.
  • No añadas azúcar para mantener sus propiedades naturales, pero puede endulzarse con un poco de miel si se desea.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que no es aconsejable consumir este té en grandes cantidades ya que puede tener efectos adversos. Recuerda no exceder la dosis recomendada.

