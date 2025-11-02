México

Melate Retro resultados 1 de noviembre de 2025

La Lotería Nacional dio a conocer los números ganadores de este tradicional juego en su sorteo número 1578

Guardar
Melate Retro sortea millones
Melate Retro sortea millones de pesos cada semana. (Jovani Pérez)

La Lotería Nacional publicó los números ganadores del sorteo 1578 del Melate Retro celebrado este sábado 1 de noviembre de 2025.

Se trata de una de los juegos más populares y tradicional del país que tiene una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos. Descubre si fuiste uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Melate Retro

  • Fecha: sábado 1 de noviembre de 2025.
  • Sorteo: 1578.
  • Número ganador: 02 12 16 32 33 39.
  • Número adicional:23.
  • Total de ganadores: 81,444.
  • Total a repartir: $1,222,210.01.

Horario del Melate Retro

El Melate Retro realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y sábados, que se juega a las 21:00 horas.

Cómo jugar al Melate

¿Cómo se juega el Melate Retro?

Melate Retro es un juego que te regresa a los orígenes de Melate de aquel lejano 19 de agosto 1984, cuando se estrenó por primera vez.

Este sorteo tiene una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos, misma que se irá acumulando en caso de que no haya ganadores en los sorteos anteriores.

El juego consiste en escoger combinación posible seleccionando desde 6, 7, 8, 9, o hasta 10 números, más un adicional, de un conjunto entre 1 al 39.

El precio puede variar dependiendo la cantidad de números jugados. La jugada sencilla tiene un valor de 10 pesos.

La urna de Melate Retro elegirá de manera aleatoria 7 esferas con los números ganadores: los primeros 6 números seleccionados son llamados números naturales y el séptimo es el número adicional.

Para participar, acude a tu expendio más cercano y llena tu volante de Melate Retro con el que puedes jugar hasta tres veces.

En caso de querer participar con una o dos combinaciones, marca NULO en la casilla que no vayas a utilizar.

Tanto de manera física como en línea puedes hacerlo de la siguiente manera:

  • Elige tus propios números: Si le eres fiel a tu suerte y piensas que tienes los números que te convertirán en millonario, rellena las casillas en tu boleto, o llena el volante digital eligiendo tú tus números.
  • Melático Retro: Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Melático Retro a tu agente.

Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de un número natural y el adicional. Si más números coinciden, mayor será tu premio.

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Diferencias entre Melate, Revancha y Revanchita

Melate Retro es un sorteo diferente a Melate, Revancha y Revanchita son tres sorteos de lotería de números relacionados pero diferentes, todos operados por Pronósticos para la Asistencia Pública del gobierno y suelen jugarse con la misma combinación de números.

Melate es el sorteo principal donde eliges 6 números de un total de 56. Tiene una bolsa mínima garantizada de 30 millones de pesos que se acumula si no hay ganador.

Revancha es un sorteo adicional que solo puede jugarse si compras Melate y activas esta opción. Se juega con la misma combinación de números que Melate, pero la extracción es independiente. Su bolsa mínima garantizada es de 20 millones de pesos, también acumulable. Ofrece cinco categorías de premiación con premios fijos en las categorías menores.

Revanchita es otro sorteo adicional que solo se puede jugar si se participa primero en Melate y Revancha. También se juega con la misma combinación de números, pero con un sorteo separado. Tiene una bolsa mínima garantizada de 10 millones de pesos, acumulable. Es la última oportunidad para ganar con la misma jugada. Su probabilidad de ganar el premio mayor es similar a la de Melate y Revancha.

Además, para participar:

  • No se puede jugar Revancha sin antes jugar Melate.
  • No se puede jugar Revanchita sin jugar primero Revancha.

Esto permite que, con una sola apuesta (al activar las opciones), tengas hasta tres oportunidades diferentes de ganar.

Temas Relacionados

MelateMelate RetroLotería Nacionalmexico-noticiasmexico-loteríasNoticias

Más Noticias

Videos de Nodal y Ángela Aguilar en incómodos desatan rumores de tensiones en su matrimonio

Los clips fueron ampliamente difundidos en TikTok, donde surgieron opiniones encontradas sobre el comportamiento de los cantantes

Videos de Nodal y Ángela

Protegido con su correa y su cuidadora, pato negro sorprende en paseo en centro comercial de Puebla | Video

La aparición de una mascota poco habitual generó sorpresa entre los asistentes y usuarios en redes sociales

Protegido con su correa y

Embajador de EEUU en México ofrece cooperación para erradicar el crimen organizado tras ataque a Carlos Manzo

La pronunciación se da tras una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad con Sheinbaum en Palacio Nacional

Embajador de EEUU en México

Esta es la millonaria cifra que pide Inés Gómez Mont por su mansión en Florida tras retención de su esposo en EEUU

Esta propiedad estuvo en manos de la legendaria cantante Cher y luego pasó a manos de la mexicana

Esta es la millonaria cifra

“Condeno el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan”: Sheinbaum tras ataque a Carlos Manzo

La mandataria lamentó el atentado contra el edil michoacano y reforzará la seguridad en el estado

“Condeno el vil asesinato del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU en México

Embajador de EEUU en México ofrece cooperación para erradicar el crimen organizado tras ataque a Carlos Manzo

“Condeno el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan”: Sheinbaum tras ataque a Carlos Manzo

Sheinbaum convoca de forma urgente al Gabinete de Seguridad tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Aseguran dos laboratorios clandestinos en Culiacán, uno aún estaba activo

“México necesita un gobierno valiente”: CONCANACO tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Videos de Nodal y Ángela

Videos de Nodal y Ángela Aguilar en incómodos desatan rumores de tensiones en su matrimonio

Esta es la millonaria cifra que pide Inés Gómez Mont por su mansión en Florida tras retención de su esposo en EEUU

Carín León se solidariza con las familias afectadas por incendio mortal en Waldo’s de su natal Sonora

Adal Ramones rompe el silencio en torno a su posible despido de La Granja VIP por errores en vivo

La Granja VIP en vivo: encuestas indican quién de los cuatro nominados sería eliminado hoy 2 de noviembre

DEPORTES

El legado de Fernando Valenzuela

El legado de Fernando Valenzuela y el homenaje de los Dodgers en el bicampeonato de la Serie Mundial

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana

Detienen a presunto responsable de asesinato a aficionado de las Chivas

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

Nicolás Larcamón responde sobre el polémico video que se filtró: “No era un discurso público”