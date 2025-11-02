México

Gabriela Jiménez sí cumplió al disfrazarse de “Batichica”, tras momento polémico al lado de Harfuch

Jiménez tomó el mote con humor y aseguró no sentirse agraviada

Gabriela Jiménez se disfraza de
Gabriela Jiménez se disfraza de Batichica. Foto: x.com/@GabyJimenezMX

La diputada federal de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, apareció este 31 de octubre disfrazada de “Batichica” en una celebración del Día de Muertos en la colonia Santiago Huilotla, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, tras convertirse en tendencia por un incidente reciente en la Cámara de Diputados.

Según la propia Jiménez, quien compartió imágenes en sus redes sociales, participó en las actividades festivas junto a sus hijos y vecinos, resaltando la importancia de preservar tradiciones mexicanas y el papel de las mujeres en sus comunidades. “Quiero recordar que todas las mujeres somos heroínas, luchando siempre por la justicia y el bienestar de nuestras comunidades”, declaró la legisladora en su publicación.

Gabriela Jiménez en festividades del
Gabriela Jiménez en festividades del Día de Muertos en Azcapotzalco. Foto: x.com/@GabyJimenezMX

El gesto de vestirse como la heroína surge después del episodio viral donde Jiménez y la también diputada Jessica Saiden Quiroz discutieron para colocarse al lado del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en una fotografía oficial en San Lázaro. La escena, registrada y difundida en redes sociales, generó comentarios y bromas tanto al interior como al exterior de la Cámara, especialmente cuando el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, bautizó a las legisladoras como “las Batichicas”.

Jiménez tomó el mote con humor y aseguró no sentirse agraviada. “Yo no lo veo como una ofensa. El doctor Ricardo Monreal lo dijo como un chascarrillo y ahora ya me dicen la Batichica, la Batichica vicecoordinadora”, señaló entre risas durante una sesión posterior. La iniciativa fue bien recibida por usuarios en diversas plataformas, donde su caracterización fue vista como una respuesta lúdica a la viralización del incidente.

El episodio original tuvo lugar luego de una sesión de la Junta de Coordinación Política, cuando al término de una conferencia de prensa de Harfuch se generó el momento donde ambas diputadas buscaron protagonismo en la imagen oficial, al lado del secretario de Seguridad a quien han comparado con el icónico personaje.

Gabriela Jiménez convive con habitantes
Gabriela Jiménez convive con habitantes de Azcapotzalco. Foto: x.com/@GabyJimenezMX

La legisladora reiteró su postura de aprovechar la coyuntura para fortalecer la identidad cultural y transmitir valores a nuevas generaciones, enmarcando su presencia como “Batichica” dentro del contexto de la celebración tradicional en Azcapotzalco y en respuesta a un episodio ampliamente reproducido en medios y redes sociales.

La funcionaria aprovechó para tomarse fotos con la ciudadanía y participar del ambiente festivo en la alcaldía, que se recuerda como una de las localidades más antiguas de la capital y que guarda aún usos y costumbres tradicionales.

