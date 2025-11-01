México

Tras supuesta censura, Rey Grupero es acusado de buscar ligar a Sandra Itzel en un reality

La actriz y cantante confesó que el panelista de La Granja VIP la hizo sentir incómoda en un reality de cocina

Guardar
Sandra Itzel habló de los
Sandra Itzel habló de los proyectos en los que ha trabajado con Rey Grupero. Crédito: IG, Rey Grupero, Sandra Itzel

Sandra Itzel ha reavivado la controversia en torno a La Granja VIP tras acusar públicamente al panelista Rey Grupero de intentar conquistarla durante su participación en otros programas.

En una entrevista concedida al canal digital Vaya Vaya, conducido el periodista Gerardo Escareño, la ex integrante de La Sonora Dinamita calificó a su excompañero como una “persona incoherente”. Además, expresó su indignación por las actitudes que ha mostrado en los programas en los que han coincidido.

Linet Puente, panelista de La Granja VIP, generó controversia al llamar "Pick Me Girl" a sandra Itzel Crédito: La Granja VIP, YouTube

Rey Grupero llegó a llamar “mi esposa” a Sandra Itzel

La actriz y cantante relató que su relación con Rey Grupero se remonta a varios programas previos, entre ellos Inseparables, donde ambos participaron con sus parejas. En ese entonces, ella mantenía una relación sentimental con Adrián Di Monte.

Según explicó Sandra Itzel, durante esa convivencia, el conductor de Venga la Alegría, fin de semana comenzó a adoptar un tono más agresivo en sus críticas hacia ella, mientras que con otros participantes su comportamiento era distinto.

“Está mal de la cabeza, estuvimos juntos en un reality llamado ‘Inseparables’ que era de parejas, y las decisiones de mandarlos al cuchitril no eran mías, eran de la persona con la que yo iba, pero no lo veo a él tirándole a esa persona (Adrián Di Monte)”, compartió.

Adrián Di Monte y Sandra
Adrián Di Monte y Sandra Itzel en Inseparables. (Inseparables)

La polémica entre el panelista y la granjera se intensificó cuando Rey Grupero arremetió contra Sandra Itzel durante una gala del programa. En esa ocasión, la calificó de “mosca muerta” y de “lobo disfrazado de cordero”, advirtiendo tanto a los participantes como al público sobre un supuesto juego oculto por parte de la cantante.

“Es una persona incoherente. Yo quisiera entender de dónde se genera su odio o su cambio de actitud. Yo nunca le hice nada, nunca me he referido a él de mala manera”, afirmó.

¿Rey Grupero quiso ligar a Sandra Itzel?

Por otra parte, recordó que durante su participación en MasterChe Celebrity, Rey Grupero la incomodó al presentarse ante su madre y miembros de la producción repitiendo la frase: “Sandra Itzel es mi esposa”, una expresión que ella consideró fuera de lugar y carente de contexto.

(Instagram: SandraItzel)
(Instagram: SandraItzel)

Además, la cantante relató que el panelista llegó a llamar “suegra” a su madre, aunque subrayó que nunca existió un acercamiento romántico entre ambos: “Yo no conozco los corazones de la gente, pero nunca sucedió absolutamente nada entre nosotros”, sentenció.

Al escuchar su versión, Escareño sugirió que Rey Grupero podría estar resentido porque nunca correspondió a sus insinuaciones, hipótesis que la cantante no confirmó.

Temas Relacionados

Rey GruperoSandra ItzelLa Granja VIPTV AztecaMasterChef Celebritymexico-entretenimiento

Más Noticias

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Tris del 31 de octubre

El sorteo de Tris se hace cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Jugada ganadora y resultado de

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio Barrera revela a los tres mejores peleadores de la actualidad

El ex campeón mexicano confesó cuáles son los tres mejores libra por libra del momento

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio

La Granja VIP: Omahi o Enrique Mayagoitia serán nominados esta noche

Lis Vega, Eleazar Gómez y Manola Díez podrían dejar de estar en riesgo de salir

La Granja VIP: Omahi o

Fiscalía de Jalisco asegura armamento, drogas y uniformes no oficiales tras cateo en Teocaltiche

Hasta el momentos las autoridades no han reportado personas detenidas ni a qué organización criminal pudieron pertenecer los objetos asegurados

Fiscalía de Jalisco asegura armamento,

Melate, Revancha y Revanchita: números ganadores del viernes 31 de octubre

El sorteo Melate se realiza tres veces a la semana, cada miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Estos son los ganadores del sorteo 4129 dados a conocer por la lotería mexicana

Melate, Revancha y Revanchita: números
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Jalisco asegura armamento,

Fiscalía de Jalisco asegura armamento, drogas y uniformes no oficiales tras cateo en Teocaltiche

Desmantelan narcocampamento y aseguran explosivos presuntamente pertenecientes al CJNG en Michoacán

Vetan y multan a Junior H tras cantar narcocorridos en Zapopan, Jalisco, pese a prohibición

Marina suspenderá búsqueda activa de presunto náufrago de narcolancha atacada por EEUU

Detienen a seis policías activos de Tabasco por presuntos vínculos con La Barredora

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Omahi o

La Granja VIP: Omahi o Enrique Mayagoitia serán nominados esta noche

Las 10 películas que arrasan en Netflix México y no te puedes perder el fin de semana

Emmanuel Lubezki aparece en el documental de Juan Gabriel y así reaccionaron usuarios de redes

La agente encubierta: conoce la serie de suspenso que arrasa en Netflix México esta semana

Hermana de Eleazar Gómez asegura que el actor “no es monedita de oro” ante críticas por su juego en La Granja VIP

DEPORTES

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio Barrera revela a los tres mejores peleadores de la actualidad

El ex rival del Camarón Zepeda que está preparando a Jake Paul para su pelea contra Gervonta Davis

La mascota del Mundial Sub-17, Boma, tiene un look inspirado en un ex DT de México

Juan Manuel Márquez confiesa ante qué rival le gustaría ver pelear a Canelo Álvarez el próximo año

Explotan tras la salida de Aaron Ramsey de Pumas a dos jornadas del final del Apertura 2025: “De las peores contrataciones”