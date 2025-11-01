Tras supuesta censura, Rey Grupero es acusado de buscar ligar a Sandra Itzel en un reality

Sandra Itzel habló de los proyectos en los que ha trabajado con Rey Grupero. Crédito: IG, Rey Grupero, Sandra Itzel

Sandra Itzel ha reavivado la controversia en torno a La Granja VIP tras acusar públicamente al panelista Rey Grupero de intentar conquistarla durante su participación en otros programas.

En una entrevista concedida al canal digital Vaya Vaya, conducido el periodista Gerardo Escareño, la ex integrante de La Sonora Dinamita calificó a su excompañero como una “persona incoherente”. Además, expresó su indignación por las actitudes que ha mostrado en los programas en los que han coincidido.

Linet Puente, panelista de La Granja VIP, generó controversia al llamar "Pick Me Girl" a sandra Itzel Crédito: La Granja VIP, YouTube

Rey Grupero llegó a llamar “mi esposa” a Sandra Itzel

La actriz y cantante relató que su relación con Rey Grupero se remonta a varios programas previos, entre ellos Inseparables, donde ambos participaron con sus parejas. En ese entonces, ella mantenía una relación sentimental con Adrián Di Monte.

Según explicó Sandra Itzel, durante esa convivencia, el conductor de Venga la Alegría, fin de semana comenzó a adoptar un tono más agresivo en sus críticas hacia ella, mientras que con otros participantes su comportamiento era distinto.

“Está mal de la cabeza, estuvimos juntos en un reality llamado ‘Inseparables’ que era de parejas, y las decisiones de mandarlos al cuchitril no eran mías, eran de la persona con la que yo iba, pero no lo veo a él tirándole a esa persona (Adrián Di Monte)”, compartió.

Adrián Di Monte y Sandra Itzel en Inseparables. (Inseparables)

La polémica entre el panelista y la granjera se intensificó cuando Rey Grupero arremetió contra Sandra Itzel durante una gala del programa. En esa ocasión, la calificó de “mosca muerta” y de “lobo disfrazado de cordero”, advirtiendo tanto a los participantes como al público sobre un supuesto juego oculto por parte de la cantante.

“Es una persona incoherente. Yo quisiera entender de dónde se genera su odio o su cambio de actitud. Yo nunca le hice nada, nunca me he referido a él de mala manera”, afirmó.

¿Rey Grupero quiso ligar a Sandra Itzel?

Por otra parte, recordó que durante su participación en MasterChe Celebrity, Rey Grupero la incomodó al presentarse ante su madre y miembros de la producción repitiendo la frase: “Sandra Itzel es mi esposa”, una expresión que ella consideró fuera de lugar y carente de contexto.

(Instagram: SandraItzel)

Además, la cantante relató que el panelista llegó a llamar “suegra” a su madre, aunque subrayó que nunca existió un acercamiento romántico entre ambos: “Yo no conozco los corazones de la gente, pero nunca sucedió absolutamente nada entre nosotros”, sentenció.

Al escuchar su versión, Escareño sugirió que Rey Grupero podría estar resentido porque nunca correspondió a sus insinuaciones, hipótesis que la cantante no confirmó.