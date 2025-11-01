Los principales errores de la estabilidad financiera familiar

Permite proteger recursos ante imprevistos, incrementarlo a mediano y largo plazo, y garantizar un retiro seguro

La planeación patrimonial se ha vuelto un tema central para las familias mexicanas que buscan estabilidad financiera y seguridad a largo plazo. Expertos coinciden en que estructurar el patrimonio requiere considerar tres etapas clave: liquidez, acumulación y retiro, cada una con objetivos y herramientas específicas según la etapa del ciclo financiero.

Liquidez: la base para enfrentar imprevistos

En la primera fase, liquidez, el objetivo es contar con recursos suficientes para cubrir imprevistos y gastos cotidianos. Analistas, como Actinver, señalan que mantener acceso rápido a los activos y establecer reservas de corto plazo ayuda a evitar sobreendeudamiento y proporciona una base sólida para el futuro.

Los resultados del tercer trimestre de 2025 de Corporación Actinver refuerzan la importancia de esta planificación. La institución reportó un trimestre histórico, con activos fiduciarios superiores a 2 billones de pesos, un crecimiento anual del 28 por ciento, y una cartera de crédito y arrendamiento de más de 35 mil millones de pesos, con una morosidad controlada de 2.97 por ciento.

Estos datos muestran que instituciones financieras han registrado un incremento en activos bajo administración, reflejando la preferencia de los inversionistas por soluciones que combinan flexibilidad y seguridad frente a la inflación.

Acumulación: consolidar el patrimonio a mediano y largo plazo

La etapa de acumulación se centra en incrementar el patrimonio de manera sostenida, con metas de mediano y largo plazo. La diversificación de instrumentos financieros permite a las familias mexicanas consolidar capital para proyectos personales y patrimoniales.

Durante el 3T de 2025, el sector reportó crecimiento relevante en las carteras administradas, lo que evidencia que la combinación de disciplina financiera y selección estratégica de activos sigue siendo clave para incrementar el capital de manera sostenible.

Retiro: asegurar el bienestar financiero futuro

Finalmente, la fase de retiro busca garantizar que los recursos acumulados cubran necesidades futuras, especialmente relacionadas con salud, educación y bienestar general.

Iniciar el ahorro para esta etapa desde edades tempranas incrementa significativamente la probabilidad de alcanzar un retiro confortable. Los datos recientes reflejan que la planificación anticipada y la revisión periódica de metas patrimoniales permiten extender la duración del capital y protegerlo frente a escenarios económicos cambiantes.

La importancia de una estrategia integral

Especialistas en finanzas advierten que la planeación patrimonial no es un proceso estático: requiere ajustes constantes, monitoreo de objetivos y adaptación a cambios en el entorno económico. La combinación de estas tres etapas —liquidez, acumulación y retiro— constituye la base de un enfoque integral que permite a las familias mexicanas consolidar su bienestar económico y proyectar un futuro financiero estable.