Tras protestas en el Poder Judicial, reportan cierre solo en el 5% de sus oficinas

La movilización de trabajadores del Poder Judicial de la Federación fue anunciada días previos debido a la falta de insumos y los despidos masivos. (Cuartoscuro)

Este 31 de octubre de 2025, trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunciaron protesta de “brazos caídos” en los organos jurisdiccionales de todo el país, por este motivo, el órgano emitió un comunicado para informar sobre la situación.

A través del documento, el Poder Judicial comento que un grupo de personas trabajadoras cerraron “16 inmuebles en distintas ciudades del país, que representan aproximadamente el 5.3% de la totalidad de edificios”.

Debido a esto, según la dependencia el trabajo en n órganos jurisdiccionales y oficinas administrativas se desarrollaron de manera ordinaria en casi el “95% de las sedes en el país”.

Aseguraron que hubo acercamiento con el personal que se manifestó, quienes fueron atendidas por distintas autoridades del Órgano de Administración Judicial, diálogo que resultó en un acuerdo: “De reabrir inmediatamente los edificios donde mantenían sus protestas”.

Para finalizar, el Pleno de este organismo aseguró que el diálogo permanente se mantendrá activo con su base trabajadora.

Por qué se manifestaron trabajadores del Poder Judicial

El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio del Poder Judicial de la Federación informó desde el 28 de octubre sobre la protesta de “brazos caídos” que llevarían a cabo este viernes en oficinas de todo el país.

Su protesta fue motivada debido a lo siguiente:

Carencia de insumos esenciales para el desempeño de funciones jurisdiccionales.

Piden la sustitución de las plazas de los puestos que fueron desocupados por los funcionarios electos en las pasadas elecciones de junio 2025.

Cese al despido masivo de servidores públicos.

Falta de cumplimiento en el incremento salarial anual.

Cumplimiento respecto al pago de aumento retroactivo correspondiente, compromiso que solo ha sido prolongado por el organismo.

"Esta medida se adopta en defensa de las condiciones laborales dignas, en salvaguarda del adecuado funcionamiento institucional y como último recurso ante la omisión reiterada de la autoridad administrativa para garantizar los recursos mínimos indispensables para la impartición de justicia”, reiteraron en el comunicado.

Su plan era que el cierre temporal fuera completo, “permaneciendo en funcionamiento únicamente los servicios de guardia para casos estrictamente urgentes”, medida que no se implementó por completo, debido a que otros trabajadores se oponían por el temor a ser despedidos en el futuro.

A través del comunicado difundido, el sindicato reiteró que “no es posible sostener la operación judicial sin condiciones materiales ni el reconocimiento justo al esfuerzo de las y los trabajadores que sostienen la impartición de justicia federal en el país”.