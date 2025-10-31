México

Tras protestas en el Poder Judicial, reportan cierre solo en el 5% de sus oficinas

Entre sus demandas acusan la falta de insumos esenciales para trabajar y piden el cese a los despidos masivos en la dependencia

Guardar
La movilización de trabajadores del
La movilización de trabajadores del Poder Judicial de la Federación fue anunciada días previos debido a la falta de insumos y los despidos masivos. (Cuartoscuro)

Este 31 de octubre de 2025, trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunciaron protesta de “brazos caídos” en los organos jurisdiccionales de todo el país, por este motivo, el órgano emitió un comunicado para informar sobre la situación.

A través del documento, el Poder Judicial comento que un grupo de personas trabajadoras cerraron “16 inmuebles en distintas ciudades del país, que representan aproximadamente el 5.3% de la totalidad de edificios”.

Debido a esto, según la dependencia el trabajo en n órganos jurisdiccionales y oficinas administrativas se desarrollaron de manera ordinaria en casi el “95% de las sedes en el país”.

Aseguraron que hubo acercamiento con el personal que se manifestó, quienes fueron atendidas por distintas autoridades del Órgano de Administración Judicial, diálogo que resultó en un acuerdo: “De reabrir inmediatamente los edificios donde mantenían sus protestas”.

Para finalizar, el Pleno de este organismo aseguró que el diálogo permanente se mantendrá activo con su base trabajadora.

Por qué se manifestaron trabajadores del Poder Judicial

El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio del Poder Judicial de la Federación informó desde el 28 de octubre sobre la protesta de “brazos caídos” que llevarían a cabo este viernes en oficinas de todo el país.

Su protesta fue motivada debido a lo siguiente:

  • Carencia de insumos esenciales para el desempeño de funciones jurisdiccionales.
  • Piden la sustitución de las plazas de los puestos que fueron desocupados por los funcionarios electos en las pasadas elecciones de junio 2025.
  • Cese al despido masivo de servidores públicos.
  • Falta de cumplimiento en el incremento salarial anual.
  • Cumplimiento respecto al pago de aumento retroactivo correspondiente, compromiso que solo ha sido prolongado por el organismo.

"Esta medida se adopta en defensa de las condiciones laborales dignas, en salvaguarda del adecuado funcionamiento institucional y como último recurso ante la omisión reiterada de la autoridad administrativa para garantizar los recursos mínimos indispensables para la impartición de justicia”, reiteraron en el comunicado.

Su plan era que el cierre temporal fuera completo, “permaneciendo en funcionamiento únicamente los servicios de guardia para casos estrictamente urgentes”, medida que no se implementó por completo, debido a que otros trabajadores se oponían por el temor a ser despedidos en el futuro.

A través del comunicado difundido, el sindicato reiteró que “no es posible sostener la operación judicial sin condiciones materiales ni el reconocimiento justo al esfuerzo de las y los trabajadores que sostienen la impartición de justicia federal en el país”.

Temas Relacionados

Poder JudicialPortestaPoder Judicial de la FederaciónÓrgano de Administración Judicialmexico-noticias

Más Noticias

Pensión Mujeres Bienestar 2025: todo lo que debes saber después de haber recibido tu tarjeta

La dispersión del plástico terminará hasta el próximo 10 de noviembre para las beneficiarias que se registraron en agosto

Pensión Mujeres Bienestar 2025: todo

Corte Garçon: un clásico reinventado que demuestra el empoderamiento femenino

Se trata de un estilo moderno y audaz que combina frescura con sofisticación, un símbolo que refleja individualismo y libertad

Corte Garçon: un clásico reinventado

Kristi Noem actualiza cifra de armamento que un mexicano y su hijo intentaban ingresar a México desde EEUU

La Secretaria de Seguridad Nacional destacó que el cargamento se transportaba oculto en paredes falsas de remolques

Kristi Noem actualiza cifra de

Detienen a Saúl “N”, alias “SS”, líder criminal de una célula delictiva de Los Beltrán Leyva

En la misma operación fue detenido Horacio “N”, identificado como jefe de escoltas

Detienen a Saúl “N”, alias

Este era el salario de Aaron Ramsey en Pumas antes de rescindir su contrato

El mediocampista galés dejó el club tras una decisión personal, luego de disputar apenas seis encuentros en el torneo Apertura 2025

Este era el salario de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Kristi Noem actualiza cifra de

Kristi Noem actualiza cifra de armamento que un mexicano y su hijo intentaban ingresar a México desde EEUU

Detienen a Saúl “N”, alias “SS”, líder criminal de una célula delictiva de Los Beltrán Leyva

Quién es Armando Nava “El Charro”, jefe de plaza del CJNG relacionado con “El Mencho”

Sicarios de Los Mayos atacan a marinos en Navolato, Sinaloa: detienen a 13 con armamento y un sombrero

Naasón Joaquín García recibe primer revés de EEUU: el líder de La Luz del Mundo no podrá ver evidencias de su caso

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: Sergio Mayer Mori se alista para traicionar a uno de sus compañeros la tarde de hoy 31 de octubre

Morrisey cancela sus conciertos en Ciudad de México y Guadalajara

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 31 de octubre

Belinda se convierte en Greta de los ‘Gremlins’ para celebrar Halloween; así se vivió su icónica fiesta de disfraces en CDMX

Luz María Zetina reacciona a críticas por intentar ‘suplir’ a Yolanda Andrade en su programa cuando estaba en convalecencia

DEPORTES

Este era el salario de

Este era el salario de Aaron Ramsey en Pumas antes de rescindir su contrato

¿Cómo quedará el América vs León de acuerdo a la IA?

OMB revela si Terence Crawford tendrá rival mandatorio tras vencer a Canelo Álvarez

Monterrey vs Tigres, IA revela al ganador del Clásico Regio

La emoción del deporte se vive al máximo: Grandes Ligas, Liga MX y NBA en México este fin de semana