Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de octubre: estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy viernes 31 de octubre.

La mañana de este viernes se registran retrasos y aglomeraciones en varias líneas del Metro de la Ciudad de México , principalmente en la Línea 7 , donde usuarios reportan trenes detenidos por más de 15 minutos en estaciones como Barranca del Muerto y Mixcoac .

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México , sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Metrobús de la CDMX reporta servicio regular en la mayoría de sus líneas; sin embargo, se mantiene intervención en la estación Xola de la Línea 2 , donde no hay servicio en ambos sentidos debido a trabajos de mantenimiento.

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y brindando servicio con normalidad .

Usuarios reportan nuevamente problemas con los torniquetes de acceso en la estación San Lázaro , señalando que los lectores no funcionan y provocan largas filas.

Usuarios reportan demoras importantes en la Línea 3 , con tiempos de espera de aproximadamente 10 minutos en cada estación , afectando recorridos como de la Universidad a Etiopía , que están tardando mucho más de lo habitual. El Metro CDMX informó que se realiza una revisión en la zona de vías .

