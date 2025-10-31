México

Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de octubre: estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Por Lorna Huitrón

13:42 hsHoy

Usuarios reportan demoras importantes en la Línea 3, con tiempos de espera de aproximadamente 10 minutos en cada estación, afectando recorridos como de la Universidad a Etiopía, que están tardando mucho más de lo habitual. El Metro CDMX informó que se realiza una revisión en la zona de vías.

13:07 hsHoy

Usuarios reportan nuevamente problemas con los torniquetes de acceso en la estación San Lázaro, señalando que los lectores no funcionan y provocan largas filas.

12:40 hsHoy

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y brindando servicio con normalidad.

12:37 hsHoy

El Metrobús de la CDMX reporta servicio regular en la mayoría de sus líneas; sin embargo, se mantiene intervención en la estación Xola de la Línea 2, donde no hay servicio en ambos sentidos debido a trabajos de mantenimiento.

12:33 hsHoy

La mañana de este viernes se registran retrasos y aglomeraciones en varias líneas del Metro de la Ciudad de México, principalmente en la Línea 7, donde usuarios reportan trenes detenidos por más de 15 minutos en estaciones como Barranca del Muerto y Mixcoac.

12:29 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy viernes 31 de octubre.

