Cómo preparar el batido saludable para proteger el corazón y destapar las arterias

Arándanos, mora azul y aguacate forman una combinación que actúa sobre la presión arterial, el colesterol y la rigidez de las arterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corazón pide pocas cosas: menos sodio, menos grasas saturadas y, de vez en cuando, un vaso de algo que lo cuide de verdad. El batido de arándanos, mora azul y aguacate reúne tres ingredientes con mecanismos distintos que actúan sobre la presión arterial, el colesterol y la rigidez de las arterias al mismo tiempo.

La combinación no es casualidad. Cada fruta aporta un compuesto diferente, y los tres se potencian entre sí cuando se consumen juntos de forma regular.

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La mora azul —conocida también como arándano azul— contiene antocianinas, los pigmentos que le dan su color característico. Estas moléculas estimulan la producción de óxido nítrico en el organismo, una sustancia que relaja las paredes de los vasos sanguíneos, mejora el flujo de sangre y ayuda a controlar la presión arterial.

El efecto no es menor: consumir 200 gramos diarios de mora azul puede reducir la presión arterial sistólica en 5 mmHg. Ese descenso, mantenido en el tiempo, equivale al que producen ciertos medicamentos antihipertensivos de uso común.

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Un batido con tres ingredientes de uso común puede marcar la diferencia en la salud del corazón. Las moras azules relajan los vasos sanguíneos, los arándanos frenan la inflamación arterial y el aguacate baja el colesterol malo hasta en un 22%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las antocianinas también frenan la oxidación del colesterol LDL, el proceso por el cual las grasas se adhieren a las paredes arteriales y forman placas. Al bloquear esa oxidación, las moras azules contribuyen a mantener las arterias limpias y elásticas.

El aguacate ataca el colesterol malo con grasas buenas

El aguacate parece contradictorio: es una fruta alta en grasa que, consumida con regularidad, baja el colesterol. La explicación está en el tipo de grasa que contiene. El 77% de sus calorías provienen de lípidos, pero la mayoría son ácido oleico, una grasa monoinsaturada —la misma del aceite de oliva— que el organismo procesa de forma distinta a las grasas saturadas.

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El ácido oleico reduce el colesterol LDL hasta en un 22% y eleva el HDL hasta en un 11%. A eso se suma la fibra soluble del aguacate, que bloquea parte de la absorción de colesterol en el intestino, y los fitoesteroles, compuestos vegetales que refuerzan ese mismo efecto.

Consumir al menos dos porciones de aguacate a la semana se asocia con un 16% menos de riesgo de enfermedad cardiovascular y un 21% menos de riesgo de enfermedad coronaria, frente a quienes no lo consumen.

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No todas las grasas tapan las arterias: las del aguacate las protegen. Combinado con mora azul y arándanos, este batido reúne antioxidantes, ácido oleico y fibra soluble en una sola preparación con respaldo científico para el corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arándanos y mora azul: el dúo antioxidante que protege el endotelio

Los arándanos rojos y la mora azul comparten la misma familia de antioxidantes: los flavonoides. Ambos protegen el endotelio, la capa de células que recubre el interior de los vasos sanguíneos y regula la coagulación, la presión y el paso de nutrientes hacia los tejidos.

Cuando el endotelio se inflama o se daña —por estrés, tabaco, dieta alta en grasas saturadas o sedentarismo—, las arterias pierden elasticidad y el riesgo de infarto sube. Los flavonoides de estas frutas reducen esa inflamación y ayudan a restaurar la función endotelial.

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La vitamina C y la vitamina K presentes en los arándanos suman otro efecto: protegen contra la calcificación vascular, uno de los procesos que endurecen las arterias con el paso del tiempo.

El color azul-morado de las moras y los arándanos no es solo estético: viene de las antocianinas, los compuestos que relajan las arterias y reducen la presión arterial. Con aguacate, esa acción se potencia con grasas que bajan el colesterol LDL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar el batido cardiovascular de mora azul, arándanos y aguacate

1 taza (150 g) de moras azules o arándanos frescos o congelados

½ aguacate maduro, sin hueso

½ plátano congelado

1 taza de leche de almendra sin azúcar o agua fría

1 cucharadita de miel o agave (opcional)

1 puñado de espinacas frescas (opcional, no altera el sabor)

Hielo al gusto

Preparación:

Lavar las moras o arándanos bajo el chorro de agua fría. Extraer la pulpa del aguacate con una cuchara. Verter primero el líquido en la licuadora, luego el aguacate y el plátano, y al final las frutas. Licuar a velocidad alta durante 60 segundos hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea. Agregar hielo y licuar 10 segundos más si se desea más frío. Servir de inmediato en un vaso frío.

Rinde una porción. Para obtener los beneficios documentados, el consumo debe ser constante y dentro de una dieta equilibrada.