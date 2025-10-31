Médicos del IMSS lograron corregir la espina bífida en un feto de 26 semanas: así fue la complicada operación

Médicos del IMSS en hospital "La Raza" realizaron una cirugía fetal para corregir espina bífida. (Foto: IMSS)

La posibilidad de que un bebé con espina bífida camine y tenga una vida autónoma comenzó a trazarse a las 26 semanas de gestación gracias a la intervención de un equipo de especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gineco Obstetricia No. 3, ubicada en el Centro Médico Nacional La Raza, se llevó a cabo una compleja microcirugía fetal cuyo objetivo fue reconstruir la médula espinal defectuosa del feto y modificar, de manera decisiva, su pronóstico de vida al nacer.

La espina bífida se manifiesta cuando el tubo neural no se cierra adecuadamente, dejando expuestas las raíces nerviosas. Esta malformación provoca incapacidad para mover las piernas y acumulación de líquido en el cerebro.

Ante este escenario, el especialista Antonio Helue Mena, jefe de la División de Obstetricia de la UMAE No. 3, señaló que afrontar el defecto antes del parto resulta fundamental: “Buscamos que el recién nacido no dependa de una silla de ruedas y pueda caminar como cualquier otro niño, además de prevenir complicaciones como la hidrocefalia”.

Al intervenir durante el periodo prenatal, los médicos logran cerrar la lesión capa por capa hasta la piel y colocar un parche de duramadre para reconstruir la médula espinal.

El procedimiento demandó la colaboración de anestesiólogos, gineco-obstetras, cirujanos fetales, neurocirujanos neonatales y personal de enfermería. La directora de la UMAE No. 3, Zarela Lizbeth Chinolla Arellano, enfatizó el enfoque prioritario en el feto, quien constituye el paciente principal durante la intervención.

Ella detalló la técnica aplicada: tras realizar una incisión en el útero materno, los especialistas accedieron al bebé para reparar el defecto antes de su nacimiento, llegando a garantizar el cierre completo de la columna vertebral.

La cirugía fetal aporta ventajas cruciales frente a una intervención realizada después del nacimiento, al evitar secuelas como incontinencia urinaria o fecal, debilidad en los miembros inferiores y daño neurológico.

Chinolla remarcó el sentido institucional de este acto médico: “Para el IMSS, es una muestra clara del compromiso con el derecho a la salud, a la vida y al desarrollo integral desde el vientre materno”.

Desde el año 2022, la UMAE Hospital de Gineco Obstetricia No. 3 ha realizado más de cien cirugías fetales, posicionándose como centro nacional de referencia dentro de la medicina materno-fetal avanzada.

En palabras de la doctora Chinolla, “cada una de estas intervenciones representa la oportunidad de que un embarazo llegue a término y que el bebé pueda ir directamente a casa, sin requerir múltiples cirugías posteriores. Nuestra meta es ayudar al mayor número de familias posible”.