Internautas rechazan ‘oferta’ de Ángela Aguilar tras ofrecer su canto a quienes la critican

Ángela Aguilar ha publicado unas series de videos previo al inicio de su tour por EEUU. (Captura de pantalla)

Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al publicar un video previo a iniciar su tour “Libre Corazón”, en el que se muestra vulnerable ante las críticas que ha enfrentado en los últimos meses.

En el clip que compartió en sus historias, la cantante aparece entre imágenes de conciertos y ensayos mientras reflexiona sobre las dificultades personales y la presión mediática que ha experimentado recientemente, pero sobre todo a raíz de su relación con el cantante Christian Nodal.

“Entre más tiempo pasaba, más me olvidaba de lo que un día fue. Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla y rendirme parecía la única opción. Hoy les ofrezco mi canto si es que no les gusta quién soy”, se le escuchó decir a la hija de Pepe Aguilar en el mensaje.

Ángela Aguilar manda nuevo mensaje: "Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla". (TikTok)

Su publicación también la hizo en medio de la la polarización del público hacia la artista por la controversia de “Invítame a un café”, refrito de “La gata bajo la lluvia” de Rocío Dúrcal, así como los escándalos recurrentes sobre su vida personal.

Internautas rechazan oferta

El video, lejos de provocar la empatía buscada, el video de Ángela Aguilar despertó una avalancha de comentarios negativos en redes sociales. Los usuarios expresaron su descontento con sarcasmo, desaprobación o burla, dejando en evidencia que su oferta de “dar su canto” no convenció a buena parte de quienes la siguen de cerca.

(Captura de pantalla)

Entre las respuestas más recurrentes, algunos recalcaron que “nada de ella nos gusta”, mientras otros fueron más directos: “Si desde antes no me gustaban su música ni su manera de ser, ahora menos”. La autenticidad de su mensaje se puso en duda incluso con ironía: “¿Las palabras son de ella o también se las robó…?”

(Captura de pantalla)

Hubo quienes rechazaron cualquier intento de reconciliación pública con frases como “No gracias, tampoco andamos necesitando música plagiada” o “Tampoco nos gusta tu canto, gracias”, mientras otros cuestionaron el fondo escénico.

El clima digital se endureció también con mensajes como: “Le faltó decir aquí nadie salió lastimado…” u “Ofrece su canto, y si no les gusta quien es... que alguien le diga que lo que menos hace es cantar”.

(Captura de pantalla)

Algunos comentarios señalaron con cierto cinismo la ineficacia del mensaje: “Ahorita no señora, estamos cantando ‘te va a engañar con otra será con otra’”, en alusión a la canción de Cazzu, mientras otros pusieron en duda incluso su capacidad artística: “Qué gusto ver a esa burlona pedir que escuchen su ‘canto’, igual ni nos gusta!”, recordando que en el pasado se ha burlado de quienes cantan mal y que ella ha tomado clases desde joven.

(Captura de pantalla)

Arranque complicado para el “Libre Corazón Tour”

El inicio de la gira “Libre Corazón Tour 2025” de Ángela Aguilar en Estados Unidos, proyectado como una oportunidad para reconciliarse con su público y reenfocar su imagen a través de la música, enfrenta desafíos claros tanto en ventas.

Disponibilidad de boletos para la primera fecha de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla)

La primera presentación está programada para el 6 de noviembre en The Pavilion at Toyota Music Factory en Irving, Texas, pero según la información disponible en Ticketmaster, una parte significativa del recinto aún tiene localidades sin vender.

A esto se suma la cancelación oficial de fechas previas anunciadas para el 1 y 2 de noviembre en Indianápolis y Chicago, respectivamente. Las bajas ventas y los ajustes de último momento han marcado la antesala del tour, que originalmente contemplaba 17 presentaciones en distintas ciudades estadounidenses.