Ángela Aguilar se confiesa previo a su tour: “Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla”

La cantante tomó sus redes sociales donde ofreció su canto a sus detractores. (angelaaguilaroficial.com)

Ángela Aguilar recientemente utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje de libertad y fortaleza antes del inicio de su gira “Libre Corazón” en Estados Unidos. La hija de Pepe Aguilar compartió un video en sus historias de Instagram donde abordó momentos personales de vulnerabilidad y superación.

En el breve material, la artista expresó: “Entre más tiempo pasaba, más me olvidaba de lo que un día fue. Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla y rendirme parecía la única opción. Hoy les ofrezco mi canto si es que no les gusta quién soy”, expresó.

Las imágenes de ese video incluyeron escenas de conciertos pasados y material de recientes ensayos de Ángela Aguilar. Su mensaje desató una ola de comentarios entre seguidores, quienes interpretaron la publicación como parte de su preparación emocional para el tour. Sin embargo también provocó fuertes críticas por parte de los internautas.

Ángela Aguilar manda nuevo mensaje: "Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla". (TikTok)

“No nos ofrezcas nada”, “A nadie se le rompió el corazón”, “Pero qué necesidad de seguir saliendo al público”, “No, gracias”, “A ella no le interesa el público”, “Solo quedan los recuerdos”, “Ahora si muy humilde”, “No, gracias, así estamos bien”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la plataforma de TikTok.

El lanzamiento de este comunicado personal ocurre en el marco del “Libre Corazón Tour”, cuya programación inicial contemplaba diecisiete presentaciones en diferentes ciudades de Estados Unidos. La gira estaba programada para iniciar el pasado viernes 24 de octubre en Nueva Jersey y preveía la donación de una parte de las ganancias a comunidades migrantes.

El itinerario, sin embargo, atravesó modificaciones de última hora. El 18 de septiembre, sin un aviso previo detallado, la empresa encargada de la venta de boletos notificó la cancelación de algunos eventos, y los conciertos se recorrieron hasta noviembre.

La hija de Pepe Aguilar mostró una breve video de sus conciertos pasados. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Hasta el momento, la artista no informó públicamente los motivos de la reprogramación, aunque el equipo organizador se limitó a indicar que la decisión fue tomada por el responsable del espectáculo. Tras los cambios, la fecha de inicio se fijó para el 6 de noviembre en Dallas, punto de partida de la nueva etapa del tour.

Cabe recordar que en mayo de 2025, Ángela Aguilar había estrenado su cuarto álbum de estudio, compuesto por doce canciones y polémicos sencillos. Como fue el caso de “El Equivocado”, una canción supuestamente inspirada en su romance con Christian Nodal. Y la colaboración con Marc Anthony, tema titulado, “No quiero hablar”.