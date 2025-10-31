De fugar reos a ser cómplice de La Barredora y el CJNG: así operaba “El Carnal” en la Policía Estatal de Tabasco

Leyva Ávalos cayó tras un operativo de seguridad de fuerzas militares, navales y estatales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | SSPC, X / @senad_paraguay

La detención de Leonardo Arturo Leyva Ávalos, conocido ampliamente como “El Carnal” y quien fuera exdirector general de la Policía Estatal de Tabasco, continúa revelando una red de complicidad entre mandos de seguridad y estructuras criminales del grupo criminal La Barredora, la cuales habrían operado bajo el cobijo institucional.

Capturado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el exmando es señalado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y pieza clave en la estructura del exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, expulsado de Paraguay y actualmente preso en el penal del Altiplano.

De mando policial a operador criminal: el día a día como líder tabasqueño del CJNG

Nombrado el 5 de febrero de 2021 por instrucciones del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, Leyva ocupó uno de los cargos más altos en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal. Durante su gestión, aparecía en videos institucionales alertando a la ciudadanía sobre extorsiones telefónicas. Mientras, en paralelo, informes confidenciales ya lo ubicaban como jefe criminal en el mapeo de inteligencia militar.

Según documentos filtrados por el grupo Guacamaya Leaks, desde 2021 se tenía conocimiento de sus presuntos vínculos con La Barredora. Los reportes hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) entre 2019 y 2022 lo identifican como un operador del “Cártel de las Cuatro Letras” desde el interior de la corporación policial.

El proceso de expulsión de Hernán Bermúdez Requena desde Paraguay ha sido cuestionado por sus múltiples paradas y desvíos en el vuelo hacia México | (SENAD)/Handout via REUTERS

Así pues, su doble rol le permitió facilitar la fuga de reos, aparentemente por órdenes directas de Bermúdez Requena, para integrarlos a la estructura delictiva.

Fugas, comisiones y blindaje institucional entre criminales

La operación de “El Carnal” no fue aislada. De acuerdo con testimonios y reportes judiciales, José del Carmen Castillo Ramírez, apodado como “La Rana” y excomisionado de la Policía Estatal, también habría colaborado con La Barredora.

Las filtraciones señalan que Castillo firmaba los oficios de comisión que enviaban agentes a municipios estratégicos, donde se integraban a las células del cártel policiaco. Aunque asumió brevemente la titularidad de la SSPC en enero de 2024, “La Rana” fue destituido tras una investigación interna sobre la confiabilidad de los altos mandos.

Otro operador clave fue Tomás “N”, “Licenciado Tomasín”, señalado como secretario particular de Bermúdez y responsable de coordinar movimientos internos para proteger a los integrantes del grupo criminal.

"El Licenciado Tomasín" era el secretario particular de Bermúdez Requena y tuvo contacto con "El Carnal" en el aparato de seguridad de Tabasco | Especial

Captura y desmantelamiento parcial: los rastros de la red de La Barredora

La detención de Leyva se realizó mediante un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales de Chiapas y Tabasco.

Fue localizado en la colonia Bienestar Social de Tuxtla Gutiérrez, donde se ocultaba desde su salida de la SSPC en febrero de 2023. En ese momento, Bermúdez justificó su retiro como una “jubilación voluntaria”, pese a que ya existían señalamientos sobre sus vínculos con el crimen organizado.

La caída de “El Carnal” se suma a la de otros integrantes de La Barredora, tales como los siguientes:

Ulises Pinto Madera , alias “El Pinto” o “El Mamado” y considerado segundo al mando de La Barredora

Norberto Jiménez , alias “El Peje” y detenido en noviembre de 2024;

Humberto Torres Camacho , alias “Beto Coca” e identificado como operador financiero en La Chontalpa

Alejandro “N”, alias “El Fursio” o “El Negro” e implicado en al menos diez homicidios.

Ulises Pinto Madera es señalado como uno de los jefes de operaciones más importantes de La Barredora y cercano al exsecretario Hernán Bermúdez Requena | X / @OHarfuch

También fueron capturados Francisco Javier “N” (“Guasón”), Edson Aldair “N” (“Zavala”) y José Luis “N”, todos miembros clave del grupo.

Aunque la detención de Leyva Ávalos representa un avance, el cerco sobre los exmandos aún no se cierra. Castillo Ramírez permanece prófugo y su captura podría ser inminente. En esa misma línea, otros operadores como “Prada” también siguen sin ser localizados.