Cómo es la relación entre Bárbara Mori y Sergio Mayer a más de dos décadas de su separación, su hijo lo revela en La Granja VIP

Durante su relación, los actores le dieron la bienvenida a Sergio Mayer Mori, actual participante del reality show de Televisa

Sergio Mayer Mori se sinceró
Sergio Mayer Mori se sinceró sobre la relación de sus papás en La Granja VIP. Crédito: Cuartoscuro

Sergio Mayer Mori, hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, se ha convertido en una de las figuras más controversiales a raíz de su participación en La Granja VIP, reality show de TV Azteca.

Durante su estancia en el programa 24/7, el joven actor se ha sincerado sobre varios aspectos de su vida, principalmente sobre su hija Mila y su relación con sus padres, quienes están separados desde hace más de dos décadas.

Sergio Mayer Mori en La
Sergio Mayer Mori en La Granja VIP. (Foto: Disney)

Sergio Mayer y Bárbara Mori estarían distanciados desde hace años

El actor de la serie Rebelde habló como pocas veces sobre su familia en el reality, pero lo que más sorprendió fue la revelación sobre la relación que mantienen sus padres actualmente.

De acuerdo con Mayer Mori, los actores no tienen ningún tipo de comunicación desde hace varios años, cuando él aún era menor de edad: “No (se hablan), creo que la última vez que se hablaron fue en mi cumpleaños hace siete años, porque los cité. Fuera de eso no se hablan”.

Asimismo, señaló que una de las razones por las que no han podido crear un vínculo cercano es su manera de pensar, pues son completamente diferentes: “Son dos polos opuestos completamente. Cero se hablan”.

El joven actor habló sobre la paternidad en una plática junto a Omahi y El Patrón Crédito: La Granja VIP

Ante su confesión, sus compañeros cuestionaron si tiene el número de teléfono el uno del otro, a lo que Fabiola Campomanes comentó que siempre tendrán un hijo en común del que se mantienen al tanto, pero no tienen una relación fuera de ese tema.

Tienen su número porque es el mismo desde que nací, pero cero se hablan”, enfatizó Mayer Mori.

Así fue la relación de Sergio Mayer y Bárbara Mori

El vínculo entre Bárbara Mori y Sergio Mayer marcó una etapa significativa en la vida personal y profesional de ambos dentro del espectáculo mexicano.

Aunque su relación concluyó hace más de dos décadas, los detalles sobre su historia y las razones de su separación continúan generando interés. El inicio de su historia se remonta a julio de 1996, cuando la actriz uruguaya y el actor mexicano comenzaron un romance que se prolongó durante dos años.

Según relató el creador de Solo para mujeres en una entrevista con Yordi Rosado en agosto de 2021, el primer encuentro entre ambos ocurrió en un antro de la Ciudad de México, cuando él tenía 28 y Mori 18, pero quedó encantado desde el primer momento en que la vio.

Sergio Mayer Mori aseguró que
Sergio Mayer Mori aseguró que sus papás no mantienen contacto. (Captura: Vix) (Ig: @lamori)

El nacimiento de su único hijo, Sergio Mayer Mori, se produjo poco antes de la separación definitiva de la pareja en 1998.

