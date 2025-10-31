Christian Nodal desata críticas tras publicar misterioso mensaje: “Espero así suene mi viaje al cielo”

Christian Nodal comparte nueva publicación en Instagram.

Christian Nodal desató controversia en redes sociales tras publicar un misterioso mensaje.

“Espero así suene mi viaje al cielo... aquí ya se cumplió mi dueto más soñado. Los amo. Le deseo a su alma este sentimiento tan chingón”, escribió en sus historias de Instagram.

El intérprete de regional mexicano colocó estas palabras sobre un breve video, en donde aparece con el rostro cubierto con un sombrero y una copa de vino en una mano.

El cantante habría compartido un adelanto de su próximo dueto con Vicente Fernández IG: @nodal

Eso no fue todo, también añadió un fragmento de una icónica canción del cantautor mexicano, Joan Sebastian, que también es considerada como un clásico de Vicente Fernández: Estos celos.

El audio llamó la atención de los internautas, pues se escucha a Christian Nodal cantando con el fallecido ‘Charro de Huentitán’.

Esto desató dudas y críticas en redes sociales; mientras algunos interpretaron el mensaje de Nodal como un adelanto de su próximo lanzamiento musical en colaboración con Chente, otros cuestionaron quién habría aprobado el aparente dueto.

El mexicano es considerado uno de los mejores músicos latinos de la historia - crédito The Houston Chronicle

"No arruinen el legado de Vicente, por favor."

"Ojalá los Fernández no lo permitan! Libranos señor de esta barbaridad."

"Vicente revolcándose en su tumba."

“¡Ay, no! Mi Chente qué culpa tiene.”

“Dicen que tienen talento, pero solo se pegan de covers. Solo dañan las canciones.”

Otros relacionaron el mensaje con Cazzu y algunos tantos lanzaron indirectas en contra de Ángela Aguilar lanzar un cover de La Gata Bajo la Lluvia, pero con otro nombre: Invítame un café.

(Captura de pantalla @elgordopugaguilar)

“Es que muy tarde comprendió que con Cazzu tenía todo y lo perdió."

“Cazzu, te amo. Perdóname, extraño a mi hija Inti, a mis padres. Perdónenme... es lo único que siento que anda que ya no tarda en gritar ese hombre.”

“Ya empezó como Ángela, a puro dueto mantienen a flote la carrera.”

“La canción se va a llamar invítame un té chai."

Hasta el momento, los integrantes de la dinastía Fernández no se han pronunciado respecto al audio que Nodal publicó en sus redes sociales.

No obstante, existe la posibilidad de que sí se trate de un dueto póstumo, pues actualmente Christian Nodal trabaja con Sony Music, la misma disquera que colaboró con Vicente Fernández durante gran parte de su carrera.

(Facebook Christian Nodal)

Además, corren rumores de que la familia Fernández estaría trabajando en la producción de un disco homenaje al Charro de Huentitán, el cual incluiría colaboraciones con artistas de talla internacional.

La vez que Christian Nodal y Ángela Aguilar rindieron homenaje a Vicente Fernández

Fue en febrero de 2022 cuando los cantantes participaron en un homenaje póstumo para Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre de 2021, en la ceremonia de los Premios Lo Nuestro.

Ángela Aguilar cantó El Tapatío, mientras que Nodal interpretó Acá Entre Nos.