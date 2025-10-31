México

Christian Nodal desata críticas tras publicar misterioso mensaje: “Espero así suene mi viaje al cielo”

El cantante habría lanzado un adelanto de su próxima canción a dueto con un ícono de México

Por Adriana Castillo

Guardar
Christian Nodal comparte nueva publicación
Christian Nodal comparte nueva publicación en Instagram.

Christian Nodal desató controversia en redes sociales tras publicar un misterioso mensaje.

“Espero así suene mi viaje al cielo... aquí ya se cumplió mi dueto más soñado. Los amo. Le deseo a su alma este sentimiento tan chingón”, escribió en sus historias de Instagram.

El intérprete de regional mexicano colocó estas palabras sobre un breve video, en donde aparece con el rostro cubierto con un sombrero y una copa de vino en una mano.

El cantante habría compartido un adelanto de su próximo dueto con Vicente Fernández IG: @nodal

Eso no fue todo, también añadió un fragmento de una icónica canción del cantautor mexicano, Joan Sebastian, que también es considerada como un clásico de Vicente Fernández: Estos celos.

El audio llamó la atención de los internautas, pues se escucha a Christian Nodal cantando con el fallecido ‘Charro de Huentitán’.

Esto desató dudas y críticas en redes sociales; mientras algunos interpretaron el mensaje de Nodal como un adelanto de su próximo lanzamiento musical en colaboración con Chente, otros cuestionaron quién habría aprobado el aparente dueto.

El mexicano es considerado uno
El mexicano es considerado uno de los mejores músicos latinos de la historia - crédito The Houston Chronicle
  • "No arruinen el legado de Vicente, por favor."
  • "Ojalá los Fernández no lo permitan! Libranos señor de esta barbaridad."
  • "Vicente revolcándose en su tumba."
  • “¡Ay, no! Mi Chente qué culpa tiene.”
  • “Dicen que tienen talento, pero solo se pegan de covers. Solo dañan las canciones.”

Otros relacionaron el mensaje con Cazzu y algunos tantos lanzaron indirectas en contra de Ángela Aguilar lanzar un cover de La Gata Bajo la Lluvia, pero con otro nombre: Invítame un café.

(Captura de pantalla @elgordopugaguilar)
(Captura de pantalla @elgordopugaguilar)
  • “Es que muy tarde comprendió que con Cazzu tenía todo y lo perdió."
  • “Cazzu, te amo. Perdóname, extraño a mi hija Inti, a mis padres. Perdónenme... es lo único que siento que anda que ya no tarda en gritar ese hombre.”
  • “Ya empezó como Ángela, a puro dueto mantienen a flote la carrera.”
  • “La canción se va a llamar invítame un té chai."

Hasta el momento, los integrantes de la dinastía Fernández no se han pronunciado respecto al audio que Nodal publicó en sus redes sociales.

No obstante, existe la posibilidad de que sí se trate de un dueto póstumo, pues actualmente Christian Nodal trabaja con Sony Music, la misma disquera que colaboró con Vicente Fernández durante gran parte de su carrera.

(Facebook Christian Nodal)
(Facebook Christian Nodal)

Además, corren rumores de que la familia Fernández estaría trabajando en la producción de un disco homenaje al Charro de Huentitán, el cual incluiría colaboraciones con artistas de talla internacional.

La vez que Christian Nodal y Ángela Aguilar rindieron homenaje a Vicente Fernández

Fue en febrero de 2022 cuando los cantantes participaron en un homenaje póstumo para Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre de 2021, en la ceremonia de los Premios Lo Nuestro.

Ángela Aguilar cantó El Tapatío, mientras que Nodal interpretó Acá Entre Nos.

Temas Relacionados

Christian NodalVicente FernándezJoan SebastianEstos CelosÁngela Aguilaríconos de Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Resultados Tris 30 de octubre: ganadores de todos los sorteos

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados Tris 30 de octubre:

‘La Mañanera’ de Sheinbaum de hoy viernes 31 de octubre | En vivo

La mandataria Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este jueves en Palacio Nacional

‘La Mañanera’ de Sheinbaum de

Euro: cotización de apertura hoy 31 de octubre en México

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

Rosalía se rinde ante el sabor de icónicos dulces mexicanos durante su paso por CDMX

La española vino al país a promocionar su nuevo disco LUX

Rosalía se rinde ante el

Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de octubre: estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emprende Coin, el grupo prestamista

Emprende Coin, el grupo prestamista presuntamente vinculado con los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown

Asesinato de B-King y DJ Regio Clown destapa venta de drogas colombianas Tusi y Coco Chanel en eventos “Sin Censura”

B-King y Regio Clown: Quiénes son todos los implicados en el asesinato de los colombianos

Qué se sabe de El Pantera, el autor intelectual del crimen de B-King y Regio Clown

De Polanco a Iztapalapa: la cronología del asesinato de los músicos colombianos B-King y Regio Clown

ENTRETENIMIENTO

Rosalía se rinde ante el

Rosalía se rinde ante el sabor de icónicos dulces mexicanos durante su paso por CDMX

La Granja VIP EN VIVO hoy 31 de octubre: sigue el reality de TV Azteca

Halloween 2025: las mejores frases terroríficas para compartir en tus redes sociales

“No creaste la canción”: Manu Moreno vuelve a lanzarse contra Ángela Aguilar por autoría de ‘La gata bajo la lluvia’

Christian Nodal presume adelanto de un dueto con Vicente Fernández

DEPORTES

Heriberto Jurado marca su primer

Heriberto Jurado marca su primer gol en Europa y clasifica al Cercle Brugge

¿Quién transmitirá el Mundial Sub-17 Qatar 2025 en México?

Diego González, cerca de quedarse en Atlas: el club pagaría un millón de euros por su fichaje

La ex figura de Chivas que rechazó a Cruz Azul y está cerca de quedarse sin equipo

Jornada 16: cinco equipos avanzan a la Liguilla y un eliminado oficial en el Apertura 2025