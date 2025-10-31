Así festejó sus 70 años Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más ricos de México

Ricardo Salinas Pliego celebró su cumpleaños 70 con una multitudinaria fiesta en la Arena Ciudad de México. (X @RicardoBSalinas)

Ricardo Salinas Pliego celebró en grande sus 70 años con una espectacular fiesta en la Arena Ciudad de México, donde más de 22 mil invitados acompañaron al empresario en una velada llena de música, luces y diversión.

El presidente de Grupo Salinas, nacido el 19 de octubre de 1955, conmemoró siete décadas de vida fiel a su estilo extravagante y festivo, con una producción digna de un concierto internacional. El evento, realizado este fin de semana, reunió a personalidades del mundo político, empresarial y del espectáculo.

Durante la noche, el público disfrutó de presentaciones de Myst, Malinche, el musical, y el vibrante Cumbia Machine Tour, donde desfilaron artistas como Lupillo Rivera, Sandra Echeverría, Fela Domínguez, Mía Rubín Legarreta y la Sonora Santanera. El ambiente fue de fiesta total, con coreografías, pantallas gigantes y una producción escénica de primer nivel.

Una celebración a la altura de su anfitrión

La Arena Ciudad de México se convirtió en el epicentro de una celebración inolvidable. María Laura Medina, esposa de Salinas Pliego, estuvo junto a él durante toda la velada, acompañada de sus hijos Ninfa y Hugo Salinas Sada, así como de los jóvenes Ricardo, Mariano y Cristóbal, fruto del matrimonio entre el empresario y la también exitosa empresaria, con quien comparte más de dos décadas de relación.

La familia fue protagonista de varios momentos emotivos, entre ellos el instante en que Salinas Pliego partió un pastel decorado con la temática de bitcoins, reflejo de su conocido interés por las criptomonedas.

El empresario festejó junto a su esposa María Laura Medina, sus hijos y 22 mil invitados. (X/ @epigmenioibarra)

Antes de este festejo multitudinario, el empresario había tenido una celebración más íntima la semana anterior, en una hacienda de Malinalco, Estado de México, con cerca de 300 invitados. Pero el gran evento en la capital fue la culminación de un doble festejo con sello propio: lujo, espectáculo y alegría.

Invitados y cierre musical de lujo

Entre los asistentes destacaron Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, quien se mostró muy entusiasmada durante el evento; la senadora Lily Téllez y el periodista Manuel López San Martín, quienes también felicitaron personalmente al empresario.

El broche de oro llegó con la participación de Carlos Rivera, quien interpretó varios de sus éxitos y convivió con los miles de asistentes que corearon sus canciones. La actuación del cantante fue el punto culminante de una noche que combinó elegancia, emoción y fiesta.

Con esta celebración, Ricardo Salinas Pliego marcó un nuevo hito personal y familiar, reafirmando su lugar como una de las figuras más influyentes y carismáticas del ámbito empresarial mexicano.