México

Así festejó sus 70 años Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más ricos de México

El festejo se llevó a cabo el pasado sábado en la Arena Ciudad de México, recinto que es de su propiedad

Guardar
Ricardo Salinas Pliego celebró su
Ricardo Salinas Pliego celebró su cumpleaños 70 con una multitudinaria fiesta en la Arena Ciudad de México. (X @RicardoBSalinas)

Ricardo Salinas Pliego celebró en grande sus 70 años con una espectacular fiesta en la Arena Ciudad de México, donde más de 22 mil invitados acompañaron al empresario en una velada llena de música, luces y diversión.

El presidente de Grupo Salinas, nacido el 19 de octubre de 1955, conmemoró siete décadas de vida fiel a su estilo extravagante y festivo, con una producción digna de un concierto internacional. El evento, realizado este fin de semana, reunió a personalidades del mundo político, empresarial y del espectáculo.

Durante la noche, el público disfrutó de presentaciones de Myst, Malinche, el musical, y el vibrante Cumbia Machine Tour, donde desfilaron artistas como Lupillo Rivera, Sandra Echeverría, Fela Domínguez, Mía Rubín Legarreta y la Sonora Santanera. El ambiente fue de fiesta total, con coreografías, pantallas gigantes y una producción escénica de primer nivel.

Una celebración a la altura de su anfitrión

La Arena Ciudad de México se convirtió en el epicentro de una celebración inolvidable. María Laura Medina, esposa de Salinas Pliego, estuvo junto a él durante toda la velada, acompañada de sus hijos Ninfa y Hugo Salinas Sada, así como de los jóvenes Ricardo, Mariano y Cristóbal, fruto del matrimonio entre el empresario y la también exitosa empresaria, con quien comparte más de dos décadas de relación.

La familia fue protagonista de varios momentos emotivos, entre ellos el instante en que Salinas Pliego partió un pastel decorado con la temática de bitcoins, reflejo de su conocido interés por las criptomonedas.

El empresario festejó junto a
El empresario festejó junto a su esposa María Laura Medina, sus hijos y 22 mil invitados. (X/ @epigmenioibarra)

Antes de este festejo multitudinario, el empresario había tenido una celebración más íntima la semana anterior, en una hacienda de Malinalco, Estado de México, con cerca de 300 invitados. Pero el gran evento en la capital fue la culminación de un doble festejo con sello propio: lujo, espectáculo y alegría.

Invitados y cierre musical de lujo

Entre los asistentes destacaron Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, quien se mostró muy entusiasmada durante el evento; la senadora Lily Téllez y el periodista Manuel López San Martín, quienes también felicitaron personalmente al empresario.

El broche de oro llegó con la participación de Carlos Rivera, quien interpretó varios de sus éxitos y convivió con los miles de asistentes que corearon sus canciones. La actuación del cantante fue el punto culminante de una noche que combinó elegancia, emoción y fiesta.

Con esta celebración, Ricardo Salinas Pliego marcó un nuevo hito personal y familiar, reafirmando su lugar como una de las figuras más influyentes y carismáticas del ámbito empresarial mexicano.

Temas Relacionados

Ricardo Salinas PliegofestejocumpleañosfiestaArena Ciudad de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Pancita Llena, Corazón Contento en Baja California: ¿Quiénes pueden obtener apoyo de alimentos, becas y transporte?

La gobernadora impulsa este programa social para beneficiar a estudiantes y fortalecer el bienestar familiar

Pancita Llena, Corazón Contento en

La fortuna de Juan Gabriel: Quién heredó el imperio millonario que dejó “El divo de Juárez” y a cuánto asciende

A casi una década de su fallecimiento, Juan Gabriel sigue siendo una de las figuras más rentables de la música latina

La fortuna de Juan Gabriel:

Chivas llega con bajas importantes ante Pachuca: estos son los jugadores que se pierden el partido

El conjunto rojiblanco buscará extender su buen momento, tras sumar cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros

Chivas llega con bajas importantes

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este 31 de octubre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Cuáles son las estaciones del

Mexicana le juega broma a su esposo estadounidense al decirle que pan de muerto tiene cenizas de difunto y se hace viral

El hombre no pudo contener el susto luego de que su esposa mexicana le dijera que el pan estaba hecho con cenizas

Mexicana le juega broma a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Agreden a policías estatales en

Agreden a policías estatales en Apaseo el Grande, Guanajuato; hay operativo para detener a responsables

Capturan en Aguascalientes a “El Charro”, jefe de plaza del CJNG y presunto brazo derecho de “El Mencho”

De fugar reos a ser cómplice de La Barredora y el CJNG: así operaba “El Carnal” en la Policía Estatal de Tabasco

Rescatan con vida a mujer secuestrada en Tlaltizapán, Morelos; operativo dio con cinco sospechosos del crimen

Tres detenidos por ataque contra edil de Cuitzeo: serían parte de “Los Chiquitos” y del CJNG en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Belinda se convierte en Greta

Belinda se convierte en Greta de los ‘Gremlins’ para celebrar Halloween; así se vivió su icónica fiesta de disfraces en CDMX

Luz María Zetina reacciona a críticas por intentar ‘suplir’ a Yolanda Andrade en su programa cuando estaba en convalecencia

¡Paquita la del Barrio ‘regresa’ este Día de Muertos! Así será el homenaje que tendrá en Tlatelolco

‘It: Bienvenidos a Derry’ encabeza la lista de las producciones más vistas en HBO México hoy

Carmen Treviño comparte fotos inéditas de Emiliano Aguilar por su cumpleaños 33; Pepe Aguilar brilla por su ausencia

DEPORTES

Chivas llega con bajas importantes

Chivas llega con bajas importantes ante Pachuca: estos son los jugadores que se pierden el partido

Javier Aguirre tendría dudas en la portería del Tri de cara al Mundial 2026

América analiza el fichaje de un exjugador del Sao Paulo que hoy milita en Toluca

Esto cuesta el lujoso auto del hijo de Cristiano Ronaldo en pesos mexicanos

Reportan que Aaron Ramsey abandonó Pumas tras la desaparición de su perra Halo