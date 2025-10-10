¿Salinas Pliego se lanzará a la presidencia en 2030? Esto dijo María Laura Medina, su esposa | Video

María Laura Medina es muy activa en redes sociales, en donde comparte momentos que vive al lado de su familia. Foto: Tomada de Instagram

En redes sociales, usuarios se han pronunciado a favor de que el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, una de las personas más ricas de México, se lance como candidato por la presidencia en 2030. Aunque, también hay quienes se han pronunciado en contra.

Ante la interrogante sobre si lo hará o no, María Laura Medina de Salinas compartió un video en su cuenta de Instagram hablando sobre el tema.

En la descripción del video, señala que muchas personas le han preguntado si su esposo se animará a participar en la contienda presidencial que se llevará a cabo dentro de cinco años, y dijo que, sinceramente, no lo sabe aún, aunque dijo que Salinas Pliego sí tiene la visión, la entrega y la valentía que México necesita para corregir su rumbo.

“He visto cómo arriesga todo por rescatar a este país, no por ambición, sino por convicción. No busca agradar, busca decir la verdad. No promete, construye. Hoy más que nunca, necesitamos unirnos todos los que creemos que México merece un nuevo rumbo”, posteó en la descripción del video.

La esposa del empresario compartió un video en sus redes sociales, dando a conocer su postura al respecto Crédito: Instagram marialauramedinadesalinas

Ya en el material audiovisual, María Laura Medina de Salinas dijo que mucha gente le preguntaba si su esposo se lanzaría a la presidencia, y que al respecto, daría su opinión.

“El objetivo no es llegar a una silla presidencial por llegar, el verdadero objetivo es mucho más profundo, devolverle el poder a los ciudadanos, engrandecer a México y llevarlo al lugar que merece, Ricardo no busca un título, busca transformar realidades, como empresario ha demostrado que sabe construir, organizar, abrir caminos para generar prosperidad”, dijo la esposa del empresario.

Señaló que esa misma visión y capacidades, son las que se requiere que hoy se pongan al servicio de la nación.

“Lo digo no solo como su esposa, sino también como mexicana y como madre: quiero que mis hijos, mis nietos y las futuras generaciones hereden un México fuerte, justo y organizado, una verdadera República donde podamos vivir con libertad y con dignidad”, dijo.

María Laura Medina es esposa de Salinas Pliego desde hace más de 20 años. (X @RicardoBSalinas)

Además, agregó que no se trataba de partidos, sino de sentido común y de principios claros, seguridad, justicia, respeto a la división de poderes, o sea, un gobierno que no estorbe, que deje crecer a los ciudadanos en lugar de ponerles trabas y que facilite prosperar a las familias, los negocios y a cada persona.

“Esto puede despertar conciencias y encender una ola de cambio imparable. Los invito a sumarse para lograr el objetivo de todos los mexicanos: tener un merjor país”, concluyó.

Salinas Pliego no descarta buscar la presidencia en 2030

Cabe detsacar que en una entrevista realizada el pasado mes de agosto, el empresario Ricardo Salinas Pliego dijo que no descartaba buscar la presidencia de México en el año 2030.

Sin embargo, reconoció que aún no tiene la certeza de que existan las condiciones para ser un aspirante competitivo.

Ricardo Salinas Pliego no descartó buscar la presidencia en 2030. Foto: X/@RicardoBSalinas.

Durante una entrevista con el periodista regiomontano Ramón Alberto Garza, fundador de Código Magenta, el magnate expuso una visión política marcada por propuestas de corte neoliberal, inspiradas en figuras como Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador. Entre las medidas que sugirió se encuentran una política de mano dura contra la violencia, la reducción de impuestos, el adelgazamiento de la estructura administrativa y cambios profundos en los sistemas de educación y salud.

Salinas Pliego cuestionó de manera particular la existencia de grandes sindicatos como la CNTE, al considerarlos “extorsivos”, y afirmó que la educación debe orientarse a la libre elección de escuelas. Sobre salud, señaló que el Seguro Popular fue un modelo superior al esquema actual, al que calificó de deficiente.

“¿Qué queremos? Queremos un ciudadano con valores: no robar, no matar, no mentir”, afirmó el empresario, cuya trayectoria ha estado marcada por el crecimiento de sus negocios.