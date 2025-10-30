México

Vinculan a proceso a médico de la CDMX que fingió su muerte tras violar a una de sus pacientes

Se presume que la víctima había acudido a una consulta en una clínica de la alcaldía Coyoacán

Por Guadalupe Fuentes

Arturo "N" fue detenido en
Arturo "N" fue detenido en Hidalgo tras escapar de la CDMX en 2024 (@/FiscaliaCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la vinculación a proceso de Arturo “N”, médico investigado por su presunta responsabilidad en la violación de una paciente que acudió a una clínica de la alcaldía Coyoacán.

Tras un operativo coordinado entre agentes de la Policía de Investigación (PDI) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, el pasado 28 de octubre se logró su captura, luego de que intentara evitar ser detenido mediante la presentación de un acta de defunción falsa, gestionada a través de un familiar en la alcaldía Xochimilco.

"Personal ministerial de la FGJCDMX solicitó y obtuvo la orden de aprehensión contra Arturo “N”, luego de que no se presentara a la audiencia inicial e intentara evadir la justicia mediante la presentación de un acta de defunción falsa a través de un familiar, con el fin de simular su muerte”, mencionaron las autoridades.

De manera extraoficial, se ha dado a conocer que el sujeto también dio de baja su Clave Única de Registro de Población (CURP), por lo que ya no aparece en el sistema.

Por otra parte, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la víctima acudió a consulta médica el 4 de marzo de 2024 y, durante la revisión clínica, habría sido agredida sexualmente. Posteriormente, la mujer presentó la denuncia correspondiente, lo que activó la investigación ministerial.

Tras la localización y detención de Arturo “N” en Hidalgo, el imputado fue trasladado a la Ciudad de México y presentado ante las autoridades.

Durante la audiencia inicial, celebrada el lunes 27 de octubre, se determinó su vinculación a proceso por el delito de violación equiparada agravada y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Finalmente la Fiscalía de la CDMX reiteró su compromiso de investigar y llevar ante los tribunales a quienes atenten contra la integridad y dignidad de las mujeres, con el objetivo de garantizar su acceso pleno a la justicia.

En el comunicado compartido por las autoridades a través de una publicación de la red social X, se lee:

“Reiteramos nuestro compromiso contra la violencia hacia las mujeres. No habrá impunidad para quienes cometan actos de violencia; continuaremos trabajando para que enfrenten la justicia y reciban la sanción que conforme a derecho les corresponda”.

Los hechos fueron dados a
Los hechos fueron dados a conocer por la Fiscalía de la Ciudad a través de un comunicado (@/FiscaliaCDMX)

