Sheinbaum anuncia reunión entre Semar y Guardia Costera de EEUU tras nuevo ataque a lancha en el Pácifico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que habrá un nuevo encuentro entre autoridades de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Costera de Estados Unidos para revisar los pormenores del nuevo ataque a una supuesta narcolancha en aguas internacionales que bordean espacio del Océano Pacífico.
Al respecto, Sheinbaum Pardo detalló que esta reunión será presidida por el titular de la Marina Armada de México, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.
Información en desarrollo...
