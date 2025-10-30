México

Sheinbaum anuncia reunión entre Semar y Guardia Costera de EEUU tras nuevo ataque a lancha en el Pácifico

La mandataria recalcó que el encuentro será presidido por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y las autoridades norteamericanas

Por Diego Mendoza López

Claudia Sheinbaum conferencia matutina IEPS
Claudia Sheinbaum conferencia matutina IEPS bebidas azucaradas refrescos salud aumento obesidad diabetes 171025 (presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que habrá un nuevo encuentro entre autoridades de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Costera de Estados Unidos para revisar los pormenores del nuevo ataque a una supuesta narcolancha en aguas internacionales que bordean espacio del Océano Pacífico.

Al respecto, Sheinbaum Pardo detalló que esta reunión será presidida por el titular de la Marina Armada de México, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa Mañanera del PuebloGobierno de MéxicoAtaque a narcolanchasDecomiso de drogaSemarGuardia CosteraEEUUOcéano Pacíficomexico-noticias

