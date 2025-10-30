Vuelo de Cancún a EEUU aterriza de emergencia en Florida; reportan varios heridos

Este 30 de octubre de 2025, se ha dado a conocer que un avión de la aerolínea JetBlue , proveniente de Cancún tuvo que aterrizar de emergencia en Florida , al momento se reportan varias personas heridas.

