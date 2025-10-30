México

Vuelo de Cancún a EEUU aterriza de emergencia en Florida; reportan varios heridos

El avión de JetBlue se dirigía a New Jersey, pero tuvo que aterrizar en Florida

Por Jaqueline Viedma

Un avión de JetBlue aterrizó de emergencia en Florida, iba de Cancún a New Jersey, se reportan varias personas lesionadas. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Este 30 de octubre de 2025, se ha dado a conocer que un avión de la aerolínea JetBlue, proveniente de Cancún tuvo que aterrizar de emergencia en Florida, al momento se reportan varias personas heridas.

Información en desarrollo...

