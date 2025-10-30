México

Qué tan recomendable es utilizar vinagre de manzana para bañar a los perros

El uso tópico de este producto natural podría favorecer la salud cutánea y la apariencia del pelo en las mascotas

Por Jazmín González

Guardar
El vinagre de manzana se
El vinagre de manzana se posiciona como una alternativa natural y ecológica para el cuidado de la salud de los perros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de vinagre de manzana como alternativa natural para el cuidado de la salud y el aspecto de los perros ha ganado popularidad entre quienes buscan opciones ecológicas y menos invasivas para las mascotas.

Dicho producto, conocido por su composición rica en vitaminas, antioxidantes, minerales, fibras y ácidos, ofrece una variedad de beneficios que abarcan desde la mejora de la piel y el pelaje hasta la prevención de parásitos y el apoyo a la función digestiva y renal.

Uno de los principales aportes del vinagre de manzana radica en su capacidad para equilibrar el pH de la piel y del organismo de los canes; es decir, contribuye a mantener la dermis saludable, previniendo la sequedad, la caspa y reduciendo la probabilidad de infecciones, hongos o dermatitis.

Aplicar vinagre de manzana en
Aplicar vinagre de manzana en el baño de los perros fortalece el pelaje y mejora el brillo del pelo de las mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, su uso regular fortalece el pelaje, favoreciendo un crecimiento más robusto y un brillo notable, lo que lo convierte en uno de los remedios caseros más eficaces para mejorar el aspecto del pelo canino.

Cómo bañar a tu mascota con vinagre de manzana

Una de las principales recomendaciones consiste en añadir una o dos cucharadas de vinagre de manzana al shampoo habitual del animal o aplicarlo directamente sobre el pelaje húmedo, dejándolo actuar durante 10 minutos antes de enjuagarlo. Este método no solo hidrata la piel y fortalece el pelo, sino que también ayuda a eliminar el mal olor y a prevenir la presencia de parásitos externos.

En cuanto a la prevención y eliminación de parásitos como pulgas, garrapatas, ácaros y piojos, el vinagre de manzana destaca por la acción de su ácido acético, que actúa como repelente natural. Se recomienda mezclar partes iguales de agua y vinagre de manzana, humedecer un paño en la solución y aplicarlo sobre la piel y el pelo del animal con movimientos circulares.

La composición del vinagre de
La composición del vinagre de manzana, rica en vitaminas y antioxidantes, aporta beneficios al pelaje y la piel canina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental evitar el contacto con los ojos, ya que puede causar irritación. El uso de un pulverizador puede facilitar la aplicación en perros que no se asustan con este tipo de dispositivos.

El vinagre de manzana como desintoxicante natural

Además de sus aportes a la piel y el pelo, ayuda a eliminar toxinas, grasas acumuladas y residuos como el ácido úrico. Por lo que este proceso facilita la función del hígado y los riñones, permitiendo que estos órganos depuren la sangre de manera más eficiente.

Al favorecer el equilibrio del pH sanguíneo y la eliminación de desechos, se optimiza el funcionamiento de todos los órganos, que reciben mayor cantidad de oxígeno y nutrientes y menos elementos tóxicos.

Temas Relacionados

Vinagre de manzanaPerrosSalud animalCuidado de mascotasPelajemexico-noticias

Más Noticias

Junior H desafía prohibición de narcocorridos y canta “El Azul” y “El hijo mayor” en Jalisco

El artista podría ser multado con hasta con 400 mil pesos por interpretar temas que hacen apología del delito

Junior H desafía prohibición de

México exenta a la FIFA de impuestos para la Copa Mundial 2026 tras aprobación del Congreso

La medida busca atraer inversión extranjera y aumentar el turismo durante el torneo, mientras autoridades fiscales definirán los requisitos para acceder a los incentivos

México exenta a la FIFA

Pastel de plátano en sartén, antojo ideal para dieta baja en azúcar

Este delicioso postre se puede realizar en pocos minutos y usando sólo la estufa

Pastel de plátano en sartén,

Los productores de maíz siguen sin acuerdo en mayoría de estados; Morena Guanajuato se pronuncia sobre el caso

Tras el paro nacional del 27 de octubre, se estima que hubo bloqueos y protestas en al menos 17 estados

Los productores de maíz siguen

Vinculan a proceso a los presuntos culpables de robar más de 400 mil pesos en una iglesia de Aguascalientes

Óscar “N” y Andrea “N” fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el robo de la casa parroquial de la iglesia “El Divino Niño”

Vinculan a proceso a los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Junior H desafía prohibición de

Junior H desafía prohibición de narcocorridos y canta “El Azul” y “El hijo mayor” en Jalisco

En territorio de “Los 300″: desactivan más de 150 cámaras de vigilancia ilegales en Edomex

Aseguran vehículo abandonado con marihuana y armas largas en Guerrero

Dan 27 años de prisión a “El Negro Pipas”, exjefe de sicarios del Cártel de Acapulco, por homicidio de youtuber

Vinculan a proceso a exalcalde de Singuilucan, ligado a la “Estafa Siniestra”, por uso ilícito de atribuciones

ENTRETENIMIENTO

Junior H desafía prohibición de

Junior H desafía prohibición de narcocorridos y canta “El Azul” y “El hijo mayor” en Jalisco

Juan Osorio y su esposa, Eva Daniela, podrían demandar a Niurka por daño moral y difamación

La Granja VIP: Todo lo que pasó la tarde del 29 de octubre

Periodista asegura que Majo Aguilar tuvo que ser hospitalizada por presunto abuso de sustancias

Quién es Doña Lety y por qué buscan al influencer que la habría secuestrado para viralizarla

DEPORTES

México exenta a la FIFA

México exenta a la FIFA de impuestos para la Copa Mundial 2026 tras aprobación del Congreso

El mensaje de Carlos Salcedo previo al Clásico Regio entre Monterrey y Tigres: “Me gusta ser el perro chico”

América vs León: precios de los boletos para ver el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes

Desde el CETRAM Huipulco a un mercado: estas serán las mejoras alrededor del Estadio Azteca para el Mundial 2026

Congreso de Puebla propone renombrar el Estadio Cuauhtémoc como Manuel Lapuente