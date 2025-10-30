Pastor le pidió a sus fieles financiar un iPhone 17 Pro Max para él y su esposa: “Hagamos la voluntad de Dios”

Pastor pide ofrendas para costoso celular - crédito redes sociales

El pedido de un pastor cristiano para que sus feligreses financien la compra de dos iPhone 17 Pro Max ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, donde el video de su sermón se ha viralizado y ha generado tanto indignación como burlas.

En la grabación, el religioso sostiene que la solicitud responde a una “revelación divina”, asegurando que fue el propio Dios quien le ordenó adquirir los dispositivos, uno para él y otro para su esposa.

Durante la congregación, el pastor, vestido con una camiseta amarilla y portando un micrófono, relató a los asistentes que días antes había recibido un mensaje de Dios con instrucciones precisas.

“Dios me dijo hace días, adquiere el iPhone 17 Pro Max de 2 Terabytes, uno para ti y uno para tu esposa. Y me dijo que no me preocupara, que de este culto iban a salir en ofrendas esos dos celulares. Hagamos la voluntad de Dios en este día. ¡Amén! ¡Amén!”, expresó ante la congregación, que respondió con aplausos y exclamaciones de “amén”.

El pastor aprovechó el culto para dar un mensaje a sus feligreses a quienes les pidió apoyo para un celular para él y otro para su esposa - crédito redes sociales

El video no permite confirmar si los asistentes entregaron dinero, ni revela la ubicación exacta donde se realizó la grabación. Sin embargo, se asegura que estos hechos sucedieron en Cartagena.

El celular de alta gama que pedía el pastor

La petición del pastor se centra en el iPhone 17 Pro Max de 2 terabytes, el modelo más avanzado de Apple presentado oficialmente en septiembre de 2025. Este dispositivo incorpora una pantalla Super Retina XDR Oled de 6,9 pulgadas (17,5 centímetros), un cuerpo fabricado en aleación aeroespacial, el chip A19 Pro y un sistema de triple cámara profesional de cuarenta y ocho megapíxeles, además de capacidad de grabación en ProRes 8K.

Entre las novedades de diseño destaca el color Naranja Cósmico y una autonomía que, según Apple, representa “la mejor batería en un iPhone hasta ahora”.

En el mercado mexicano, el precio oficial del iPhone 17 Pro Max de 2 TB asciende a 45 mil 999 pesos, mientras que en Estados Unidos el costo es de USD 1.799.

La versión solicitada por el pastor corresponde a la más costosa de la gama, lo que ha intensificado el debate en redes sociales sobre el uso de argumentos religiosos para justificar la adquisición de artículos de lujo.