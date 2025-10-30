Pastel de plátano en sartén, antojo ideal para dieta baja en azúcar

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este pastel es una opción que aprovecha la madurez del plátano como endulzante natural y fuente de fibra, potasio y vitaminas, en combinación con proteínas de huevo y energía proveniente de la harina y la grasa utilizada.

No contiene conservadores ni colorantes y puede adaptarse fácilmente para dietas especiales, tal es el caso de la reducción de azúcares.

Ingredientes

2 plátanos maduros grandes

2 huevos

1 taza de harina de trigo (puedes probar con integral para más fibra)

1/8 o menos de endulzante

1/4 taza de leche

1/4 taza de mantequilla derretida (o aceite vegetal)

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

Pizca de sal

Aceite o mantequilla para engrasar la sartén

Consideraciones

Si usas harina integral, el índice glucémico será menor.

El pan seguirá siendo húmedo y esponjoso gracias al plátano.

El valor calórico y glucémico final será menor respecto a la versión tradicional.

La textura y sabor pueden variar según el endulzante elegido, pero el resultado suele ser satisfactorio para quienes buscan opciones más saludables o aptas para personas con necesidades especiales en el consumo de azúcar.

Instrucciones para el pastel de plátano en sartén

Pela y aplasta los plátanos hasta obtener un puré. En un recipiente, mezcla el puré de plátano con los huevos, la leche, la mantequilla derretida y la vainilla. Añade el azúcar y mezcla bien. Incorpora la harina, el polvo de hornear y la sal. Mezcla hasta obtener una masa homogénea, evitando batir demasiado. Engrasa una sartén antiadherente con mantequilla o aceite y precalienta a fuego bajo. Vierte la mezcla en la sartén y tapa. Cocina a fuego muy bajo durante 20 a 30 minutos. Puedes voltear el pastel con ayuda de un plato cuando la superficie esté casi seca para dorar ambos lados (opcional). Comprueba la cocción insertando un palillo en el centro; debe salir limpio. Deja enfriar un poco antes de desmoldar y servir.

Recomendaciones para hacer el pastel de plátano en sartén

Mantén la temperatura baja durante toda la cocción. El calor alto puede dorar o quemar la base sin cocinar el interior.

Una sartén con buen recubrimiento antiadherente evita que el pastel se pegue y facilita el desmolde.

La tapa genera vapor, lo que ayuda a que el pastel suba de manera uniforme y se cocine bien en el centro.

Unta mantequilla o aceite por todo el interior de la sartén para evitar que la mezcla se adhiera.