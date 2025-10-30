Menor de 13 años que disparó en la cara a su mamá por castigarlo, en Polanco, es liberado

Viggio, de 13 años, fue detenido tras agredir a su madre. (X @c4jimenez)

El menor de 13 años de edad que disparó a su madre en la cara por quitarle el celular, en la exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México, fue liberado el pasado miércoles 29 de octubre.

Así lo dio a conocer el periodista de nota roja Carlos Jiménez por medio de sus redes sociales, quien dijo que el joven fue entregado y puesto bajo custodia de su padre, mientras su madre se encuentra recuperándose del disparo en la cara, mismo que no le causó afectaciones de salud grave.

“Liberan al niño que le disparó a su mamá por castigarle el celular. La @FiscaliaCDMX entregó anoche a Viggo, a su papá. Su mamá fue atendida. A pesar del balazo en la cara, no tiene nada grave. Viggo fue detenido por @SSC_CDMX el fin de semana en Polanco”, posteó en sus redes sociales el comunicador.

Fue el pasado sábado 25 de octubre cuando se reportó que el adolescente disparó a su madre en el rostro, luego de que lo castigara quitándole el celular, hechos registrados en la colonia Polanco IV sección, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

La mujer, quien fue identificada como Paula, sorprendió a su hijo, de nombre Viggio “N”, consumiendo bebidas alcohólicas en su casa, motivo por el cual lo castigó quitándole su celular al menor de 13 años de edad. Tras esto, en venganza, el menor tomó un arma de fuego y le disparó en el rostro a su propia madre.

El arma que utilizó el menor fue entregada a las autoridades. (X @c4jimenez)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer que, de acuerdo con lo declarado por la víctima, de 52 años de edad, otro de sus hijos trató de defenderla del ataque, sin embargo, también fue agredido físicamente por su hermano.

Tras los hechos, personal de emergencias acudió al domicilio y trasladó a la mujer a un hospital, pues presentaba una herida en la mandíbula del lado izquierdo. El hermano del agresor, de 11 años de edad, presentaba un golpe en la cabeza, realizado con la cacha de la pistola.

El padre del adolescente entregó el arma a las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes, mientras que el menor fue detenido gracias a que fue localizado por imágenes de las cámaras de seguridad, mismas que captaron los hechos y cuando el agresor salió corriendo del departamento.

Viggio fue puesto a disposición de las autoridades, sin embargo, fue liberado el pasado miércoles.

La mujer herida fue trasladada para rendir su declaración luego de ser dada de alta en el hospital. Se ha reportado estable y en recuperación.