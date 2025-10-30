México

ISSSTE 2025: estos trabajadores recibirán casi 15 mil pesos en vales, te contamos quiénes y cuándo

La medida fue bien recibida y reconocieron el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con este sector

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Trabajadores del ISSSTE recibirán casi
Trabajadores del ISSSTE recibirán casi 15 mil pesos en vales de despensa en 2025.

A través de un comunicado de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) se dio a conocer que como resultado de un diálogo permanente con Gobierno Federal y negociaciones realizadas en mayo de 2025 con la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrán garantizar una medida que se otorgará en el penúltimo mes de este año.

“Se ha alcanzado un saldo que garantiza el fiel cumplimiento en la medida de fin de año, conocida como “Vales de Despensa”, se lee en el documento, donde también dieron a conocer la cifra que recibirán los trabajadores del Estado.

Durante la primera quincena de noviembre de 2025, los trabajadores burócratas recibirán 14 mil 900 pesos en vales de despensa, medida por la que el FSTSE busca refrendar su compromiso “de una prestación transformadora en derecho laboral”.

Mediante el comunicado firmado por Marco Antonio García Ayala, se reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “por honrar lo compromisos adquiridos, incrementando gradualmente el poder adquisitivo y beneficiando la economía”.

ISSSTE divide aguinaldo de pensionados en dos pagos

El aguinaldo destinado a los pensionados del ISSSTE en México presenta características particulares en cuanto a sus fechas de depósito, diferenciándose de otras instituciones y del sector privado.

Calendario de pagos de pensionados
Calendario de pagos de pensionados ISSSTE.

Desde el inicio de cada año, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) establece y publica un calendario en el que se especifica la programación de esta prestación.

La información oficial señala que la primera parte del aguinaldo será pagada durante la primera quincena de noviembre de 2025, conforme a lo programado en el calendario difundido por la institución. Este pago es independiente del depósito mensual tradicional, lo que permite a los pensionados disponer de un ingreso adicional antes de la temporada de diciembre.

Un elemento relevante para los adultos mayores consiste en que el depósito del aguinaldo no se realiza en una sola exhibición: de acuerdo con años previos, el complemento de esta prestación suele integrarse junto con el pago correspondiente al 2 de enero del siguiente año.

Aunque este segundo depósito aún no cuenta con fecha oficial, la práctica se ajusta a los lineamientos internos del ISSSTE. Esta modalidad está orientada a facilitar la organización financiera de los beneficiarios, apoyando tanto el cierre económico del año como el inicio del siguiente.

El monto mínimo garantizado representa otro elemento importante en la entrega del aguinaldo a los pensionados del ISSSTE. Cada pensionado recibirá como mínimo 6 mil 121 pesos, cantidad establecida como el umbral legal para esta prestación.

Temas Relacionados

ISSSTE2025Trabajadores ISSSTEVales de DespensaAguinaldoDiciembreClaudia Sheinbaum Pardomexico-noticias

Más Noticias

Quiénes son los operadores clave de la red de tráfico de migrantes vinculada al Cártel de Sinaloa y sancionada por EEUU

Un ex policía y un empresario, ambos mexicanos, son señalados como operadores claves de esta red criminal con sede en Cancún

Quiénes son los operadores clave

Puebla vs Cruz Azul, IA revela al ganador de la jornada 16

Predicción basada en datos, estilo de juego y rendimiento reciente anticipa quién dominará el duelo clave en el Estadio Cuauhtémoc

Puebla vs Cruz Azul, IA

Gustavo Adolfo Infante llama fracasado a Emiliano Aguilar: “Le mentó la madre a su papá”

El periodista cuestionó la forma en que el hijo de Pepe Aguilar enfrenta los retos de su carrera, sugiriendo que debería enfocarse más en su música y menos en las polémicas

Gustavo Adolfo Infante llama fracasado

Reforma sobre extorsión: Monreal justifica por qué propuso reducir penas a funcionarios públicos

El líder de morena señaló que no puede sancionarse con una mayor pena a la autoridad que omite, que al delincuente

Reforma sobre extorsión: Monreal justifica

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: requisitos y documentos para inscribirse en diciembre y recibir más de 8 mil pesos

El programa abrirá en el último mes del año una nueva convocatoria para que más personas se integren

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son los operadores clave

Quiénes son los operadores clave de la red de tráfico de migrantes vinculada al Cártel de Sinaloa y sancionada por EEUU

Estas son las empresas mexicanas ligadas al tráfico de migrantes y al Cártel de Sinaloa, sancionadas por EEUU

Detienen en Quintana Roo a autodefensas de Michoacán con armas de grueso calibre

Marina rescata a 28 menores de edad presuntamente privados de la libertad en altamar en México

Fuerzas federales incineran casi 2 toneladas de droga y más de 300 objetos ilícitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante llama fracasado

Gustavo Adolfo Infante llama fracasado a Emiliano Aguilar: “Le mentó la madre a su papá”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 30 de octubre

Reyli Barba regresa al Aditorio Nacional para celebrar 30 años: fecha y preventa para su tour “A Caballo”

Rosalía invita a Yeri Mua a escuchar su álbum LUX y ella da su opinión: “Es como tener un orgasmo”

Belinda y Mariana Treviño regresan a “Mentiras All Stars” con invitada de lujo: cuándo y dónde serán las funciones

DEPORTES

Puebla vs Cruz Azul, IA

Puebla vs Cruz Azul, IA revela al ganador de la jornada 16

Una voz reconocida deja ESPN y vuelve al centro de operaciones de TUDN

¿Quién será el campeón de goleo del Apertura 2025 de acuerdo a la IA?

Estas fueron las estrellas que felicitaron a Canelo Álvarez por sus 20 años se carrera

Serbia apuesta por un viejo conocido de la Liga MX para buscar el repechaje