Ignacio Mier confía en que se reanuden los vuelos suspendidos por EEUU desde el AIFA

(Foto: EFE/ Isaac Esquivel)

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, expresó su confianza en que los vuelos suspendidos por Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) puedan ser restablecidos, una vez que se realice la revisión solicitada por el gobierno mexicano.

Durante una entrevista previa a la sesión del pleno de este miércoles, Mier explicó que el gobierno de México pedirá una evaluación sobre las trece rutas canceladas por las autoridades norteamericanas, a fin de emitir las aclaraciones necesarias.

“El gobierno de México va a pedir que se haga una revisión para los trece vuelos… lo que hay que hacer es una revisión”, subrayó.

Cámara Alta discutiendo temas relacionados con la relación de México y EEUU. Foto: Cuartoscuro

Además del tema aéreo, Mier Velazco manifestó su inquietud por la reciente operación militar que Estados Unidos llevó a cabo cerca de las costas mexicanas, en aguas internacionales frente a Acapulco, donde se bombardearon embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico.

El legislador morenista informó que consultará al canciller Juan Ramón de la Fuente para conocer los detalles de dicha acción.

Asimismo, señaló que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat, será el encargado de coordinar la reunión con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

México y Estados Unidos se encuentran en una relación sensible desde la llegada de Donald Trump a la presidencia. REUTERS/Raquel Cunha

“Sí está la preocupación, pero hay que esperar cuál es la información que se tiene”, dijo Mier, quien adelantó que el Senado analizará si Estados Unidos excedió los acuerdos internacionales de territorialidad con esta operación.

Sanciones de Estados Unidos y respuesta de México

La tensión diplomática se da en medio de las sanciones impuestas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, que canceló 13 rutas de aerolíneas mexicanas —entre ellas Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus— con destino a ciudades como Houston, Nueva York y Los Ángeles.

Además, se revocaron los vuelos combinados de pasajeros y carga desde el AIFA.

La decisión afecta los vuelos de Viva Aerobus hacia destinos como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Crédito: REUTERS/Daniel Becerril

Washington argumenta que la decisión responde a medidas “discriminatorias” y “anticompetitivas” del gobierno mexicano por reubicar las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al AIFA, lo que consideran una violación al acuerdo bilateral de transporte aéreo.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida como una “piñata” política y sostuvo que México actuará con apego a los tratados internacionales.

Las restricciones podrían afectar la conectividad internacional y el desarrollo operativo del AIFA.

Posiciones del PRI y PAN

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, coincidió en la necesidad de que el canciller mexicano informe al Senado sobre los pormenores de la intervención estadounidense.

Por su parte, el senador panista Francisco Ramírez Acuña advirtió que el despliegue militar norteamericano en el Pacífico y el Atlántico podría tener repercusiones directas en México, pues los cárteles podrían modificar sus rutas de transporte hacia el interior del país.

“Nosotros los mexicanos tenemos que cuidar nuestro territorio”, enfatizó.