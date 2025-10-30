México

Ignacio Mier confía en que se reanuden los vuelos suspendidos por EEUU desde el AIFA

El Departamento de Transporte de Estados Unidos canceló 13 rutas de aerolíneas mexicanas

Por Alexa Cirel

Guardar
(Foto: EFE/ Isaac Esquivel)
(Foto: EFE/ Isaac Esquivel)

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, expresó su confianza en que los vuelos suspendidos por Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) puedan ser restablecidos, una vez que se realice la revisión solicitada por el gobierno mexicano.

Durante una entrevista previa a la sesión del pleno de este miércoles, Mier explicó que el gobierno de México pedirá una evaluación sobre las trece rutas canceladas por las autoridades norteamericanas, a fin de emitir las aclaraciones necesarias.

“El gobierno de México va a pedir que se haga una revisión para los trece vuelos… lo que hay que hacer es una revisión”, subrayó.

Cámara Alta discutiendo temas relacionados
Cámara Alta discutiendo temas relacionados con la relación de México y EEUU. Foto: Cuartoscuro

Además del tema aéreo, Mier Velazco manifestó su inquietud por la reciente operación militar que Estados Unidos llevó a cabo cerca de las costas mexicanas, en aguas internacionales frente a Acapulco, donde se bombardearon embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico.

El legislador morenista informó que consultará al canciller Juan Ramón de la Fuente para conocer los detalles de dicha acción.

Asimismo, señaló que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat, será el encargado de coordinar la reunión con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

México y Estados Unidos se
México y Estados Unidos se encuentran en una relación sensible desde la llegada de Donald Trump a la presidencia. REUTERS/Raquel Cunha

“Sí está la preocupación, pero hay que esperar cuál es la información que se tiene”, dijo Mier, quien adelantó que el Senado analizará si Estados Unidos excedió los acuerdos internacionales de territorialidad con esta operación.

Sanciones de Estados Unidos y respuesta de México

La tensión diplomática se da en medio de las sanciones impuestas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, que canceló 13 rutas de aerolíneas mexicanas —entre ellas Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus— con destino a ciudades como Houston, Nueva York y Los Ángeles.

Además, se revocaron los vuelos combinados de pasajeros y carga desde el AIFA.

La decisión afecta los vuelos
La decisión afecta los vuelos de Viva Aerobus hacia destinos como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Crédito: REUTERS/Daniel Becerril

Washington argumenta que la decisión responde a medidas “discriminatorias” y “anticompetitivas” del gobierno mexicano por reubicar las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al AIFA, lo que consideran una violación al acuerdo bilateral de transporte aéreo.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida como una “piñata” política y sostuvo que México actuará con apego a los tratados internacionales.

Las restricciones podrían afectar la conectividad internacional y el desarrollo operativo del AIFA.

Posiciones del PRI y PAN

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, coincidió en la necesidad de que el canciller mexicano informe al Senado sobre los pormenores de la intervención estadounidense.

Por su parte, el senador panista Francisco Ramírez Acuña advirtió que el despliegue militar norteamericano en el Pacífico y el Atlántico podría tener repercusiones directas en México, pues los cárteles podrían modificar sus rutas de transporte hacia el interior del país.

“Nosotros los mexicanos tenemos que cuidar nuestro territorio”, enfatizó.

Temas Relacionados

Ignacio MierAIFAEEUUJuan Ramón de la FuenteAlejandro MuratAerolineasmexico-noticias

Más Noticias

Fiscalía de Veracruz ofrece 350 mil pesos de recompensa por influencer acusado de trata de personas

Jaime Hernández era conocido en redes sociales por su contenido junto a “Doña Lety”

Fiscalía de Veracruz ofrece 350

Detienen en Puebla al presunto responsable del asesinato de un estadounidense: el objetivo era robarle su reloj

El detenido trabajaba en la joyería Torres, lugar donde la víctima compró un reloj antes de ser asesinado

Detienen en Puebla al presunto

Este es el motivo de la SEP para implementar la Constancia de Situación Profesional en México

El trámite se puede realizar en línea a través del portal “Registro Nacional de Profesiones”

Este es el motivo de

Nuevas carreras técnicas y doble titulación llegan a bachillerato de México

A partir del próximo ciclo escolar, jóvenes podrán acceder a especialidades como inteligencia artificial y nanotecnología, además de recibir dos certificados reconocidos por universidades de prestigio

Nuevas carreras técnicas y doble

La Granja VIP: Kim Shantal tiene claros sus pensamientos sobre Eleazar Gómez la noche de hoy 29 de octubre

Sigue el minuto a minuto del reality show: Lis Vega y Sergio Mayer Mori son los primeros nominados

La Granja VIP: Kim Shantal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados atacan a elementos

Sujetos armados atacan a elementos de la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa

Otra vez el penal de Aguaruto, Policía Estatal asegura más de 200 dosis de presunta droga al interior del centro penitenciario

Vinculan a proceso a “El Chaparro Lugo” principal generador de violencia en BJ, acusado de homicidio

Cae “Randal”, presunto autor material del asesinato del promotor musical ligado al CJNG, Jesús Pérez Alvear

CEDH denuncia negligencia médica en penal de Culiacán, Sinaloa: aplicaron pegamento en ojos de recluso

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Kim Shantal

La Granja VIP: Kim Shantal tiene claros sus pensamientos sobre Eleazar Gómez la noche de hoy 29 de octubre

Jorge Medina sacó a Josi Cuen del hospital horas antes de su presentación en la Plaza de Toros México

Tachan de soberbio a músico de Los Ángeles Azules por supuesta humillación a Raymix: “Es una grosería”

Dónde están los pueblos mágicos de México en los que se grabaron las películas de Titanic y Troya 

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 29 de octubre

DEPORTES

Congreso de Puebla propone renombrar

Congreso de Puebla propone renombrar el Estadio Cuauhtémoc como Manuel Lapuente

Rechazan a Chicharito Hernández como embajador para el Mundial 2026 y Faitelson lo defiende

Spoiler en el ring, se filtran fechas de luchas de Alberto “El Patrón” mientras sigue en La Granja VIP

Gran Premio de México 2026: fecha, precios y días para comprar boletos para el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

¿Qué equipos de la Liga MX se clasificarán a la Liguilla y Play-In de acuerdo a la IA?