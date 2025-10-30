México

Gustavo Adolfo Infante llama fracasado a Emiliano Aguilar: “Le mentó la madre a su papá”

El periodista cuestionó la forma en que el hijo de Pepe Aguilar enfrenta los retos de su carrera, sugiriendo que debería enfocarse más en su música y menos en las polémicas

Por Armando Guadarrama

Las recientes declaraciones de Gustavo Adolfo Infante han generado un nuevo foco de tensión en el entorno de la familia Aguilar. Durante una transmisión en vivo en su programa de YouTube, el periodista expresó su inconformidad con la actitud de Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, quien ha sido objeto de críticas tanto por parte de su familia paterna como de diversos sectores del público por su constante a la defensiva.

Infante, conocido por su estilo directo, abordó la conducta del joven rapero, señalando que, a su juicio, Emiliano Aguilar ha optado por responsabilizar a terceros de las dificultades que enfrenta en su carrera musical.

El periodista de espectáculos afirmó que el artista ha sido blanco de críticas por parte de su propia familia, quienes, según el propio Emiliano, habrían intentado obstaculizar su desarrollo profesional.

En el transcurso de la emisión, Infante manifestó su descontento con la manera en que Emiliano Aguilar se relaciona tanto con los medios de comunicación como con su entorno familiar. El periodista sostuvo que el cantante suele recurrir a expresiones ofensivas y a la descalificación de quienes lo rodean.

En palabras de Infante: “Sentarse a decir majaderías y culpar a la gente de sus majaderías”, expresó, para luego detallar: “Le mentó la madre a La Loba, a los medios, a los Billboards, a su papá, a sus hermanos, a toda la familia y dice que va a seguir haciendo lo que hace, sentarse a decir estupideces y majaderías y culpar a la gente de su fracaso en la vida”.

El periodista fue más allá al cuestionar la posibilidad de que Emiliano Aguilar logre avanzar en su carrera si mantiene esa actitud. “No creo que llegue a algún lado culpando a todos e insultando a medio mundo”, afirmó Infante durante la transmisión. Para el comunicador, el joven artista evita asumir responsabilidades propias y prefiere atribuir sus dificultades a factores externos.

La postura de Infante deja entrever la posibilidad de un nuevo enfrentamiento público, ya que Emiliano Aguilar ha demostrado en ocasiones anteriores que responde con firmeza cuando percibe ataques hacia su persona.

El periodista concluyó su intervención sugiriendo que el cantante debería enfocarse en su trabajo y buscar mejorar en el ámbito musical, en lugar de persistir en la confrontación y la crítica hacia su entorno.

Emiliano Aguilar es hijo del cantante mexicano Pepe Aguilar. Nació en 1993 y es medio hermano de Ángela y Leonardo Aguilar, quienes también se dedican a la música. Emiliano se ha mantenido alejado del foco mediático en comparación con sus hermanos y su padre.

En 2017, fue noticia debido a un proceso judicial en Estados Unidos relacionado con tráfico de personas, asunto que llevó a su detención y posterior condena. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo y no ha seguido públicamente una carrera artística como su familia.

