México

Operativo en Casa de las Mercedes dejó 80 menores rescatados, informa Clara Brugada

Esta acción se llevó a cabo tras denuncias por presunto abuso sexual y derivó en la detención de un hombre

Por Ale Huitron

Guardar
Foto: Alcaldía Cuauhtémoc
Foto: Alcaldía Cuauhtémoc

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que 80 menores de edad fueron rescatados de la Casa de las Mercedes durante un operativo conjunto realizado el miércoles 29 de octubre.

En conferencia de prensa realizada este jueves, Brugada informó que la intervención se llevó a cabo en dos domicilios en los que el refugio brindaba servicios de asistencia social para menores de edad tras ser detectadas irregularidades y posibles actos delictivos.

Ante los hechos, 80 menores de edad fueron rescatados para salvaguardar su integridad. Al respecto, la secretaria de Bienestar, Araceli Damián, detalló que la acción se llevó a cabo a las 16:00 horas del miércoles en dos sedes: una en la colonia San Rafael y otra en la colonia Centro de la capital.

En el primer domicilio fueron rescatados 47 niñas y adolescentes, y en la segunda cede se resguardaron a 33. Además, se contó con la participación de elementos del DIF, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

Una víctima denunció haber sido
Una víctima denunció haber sido obligada a realizar actividades domésticas, además de ser abusada sexualmente. (Google Maps)

Damián informó que los menores de edad fueron trasladados a un espacio a cargo del DIF para ser atendidos por especialistas, entre ellos psicólogos, para garantizar que sus necesidades básicas estén satisfechas.

En el rescate también se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Aquiles “N” por su presunta participación en el delito de violación agravada en contra de una adolescente de 17 años de edad.

Respecto a la captura, Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), detalló que se recibió la denuncia por parte de una adolescente que refirió haber sido obligada a realizar actividades domésticas por su directora.

La víctima también acusó que en ese domicilio Aquiles “N” la agredió sexualmente después de suministrarle una sustancia que le impidió oponerse. En los meses siguientes también habría sido amenazada para no denunciar los hechos, además de advertirle que podría perder la custodia de su hijo en caso de hacerlo.

La fiscal de la Ciudad
La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, presentó los resultados del gabinete de seguridad en la capital. (FGJCDMX)

Pese al acoso, la adolescente realizó una carta al DIF para denunciar los hechos, por lo que se presentó ante la Fiscalía de la CDMX para proceder de manera legal en contra de la Casa de las Mercedes.

Alcalde informó que también se investiga a la directora del albergue, Ángela “N”, por el traslado irregular de la adolescente.

Además, detalló que un juez de control concedió medidas de protección que incluyen: la prohibición de los probables responsables de comunicarse o acercarse a las víctimas o testigos; entrega inmediata de documentos personales y pertenencias de los menores de edad; custodia policial de los inmuebles de la institución; así como el traslado de los adolescentes a sitios de resguardo del DIF.

“Garantizaremos que no hay impunidad. Quien se atreva a tocar a una niña en esta ciudad será sancionado con todo el peso de la ley, y más aún cuando se trata de menores que no tienen a su familia”, afirmó Clara Brugada al respecto.

Temas Relacionados

Casa de las MercedesSan RafaelCDMXAlcaldía CuauhtémocClara Brugadamexico-noticias

Más Noticias

Estas fueron las estrellas que felicitaron a Canelo Álvarez por sus 20 años se carrera

El tapatío cumplió dos décadas de trayectoria como pugilista profesional, donde ha tenido grandes éxitos

Estas fueron las estrellas que

Contaminación prevalece en casi toda la CDMX: esta es la única alcaldía con buena calidad del aire HOY

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

Contaminación prevalece en casi toda

Belinda y Mariana Treviño regresan a “Mentiras All Stars” con invitada de lujo: cuándo y dónde serán las funciones

El productor Alex Gou volverá a reunir a las artistas para una puesta en escena muy especial

Belinda y Mariana Treviño regresan

La “Stranger Things Experience” llegará a México para despedir la serie en su última temporada: fecha y lugar

Fanáticos podrán sumergirse en una aventura interactiva inspirada en la exitosa serie de Netflix que nos transportará al Upside Down una última vez

La “Stranger Things Experience” llegará

¿“Soy Frankelda”, película recomendada por Guillermo del Toro, es apta para niños? Esta es su clasificación en cines

La cinta de animación stop-motion se encuentra en todos los complejos cinematográficos del país

¿“Soy Frankelda”, película recomendada por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Quintana Roo a

Detienen en Quintana Roo a autodefensas de Michoacán con armas de grueso calibre

Marina rescata a 28 menores de edad presuntamente privados de la libertad en altamar en México

Fuerzas federales incineran casi 2 toneladas de droga y más de 300 objetos ilícitos en Sinaloa

Enfrentamiento entre Marina y civiles armados deja un abatido y un herido en Culiacán, Sinaloa

Red internacional de tráfico de migrantes, con sede en Cancún, recibió sanciones de la OFAC y el Tesoro de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Belinda y Mariana Treviño regresan

Belinda y Mariana Treviño regresan a “Mentiras All Stars” con invitada de lujo: cuándo y dónde serán las funciones

La “Stranger Things Experience” llegará a México para despedir la serie en su última temporada: fecha y lugar

¿“Soy Frankelda”, película recomendada por Guillermo del Toro, es apta para niños? Esta es su clasificación en cines

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 20 de agosto: granjeros sorprendidos tras la nominación de anoche

Una llamada, 100 MDP y una transferencia fallida: las claves de la caída de Víctor Álvarez Puga y la fuga de Inés Gómez Mont

DEPORTES

¿Quién será el campeón de

¿Quién será el campeón de goleo del Apertura 2025 de acuerdo a la IA?

Estas fueron las estrellas que felicitaron a Canelo Álvarez por sus 20 años se carrera

Serbia apuesta por un viejo conocido de la Liga MX para buscar el repechaje

“Todo comienza con un sueño”: Donovan Carrillo participará en el Congreso del Deporte de Guanajuato

México vs Italia: cuándo, a qué hora y dónde ver al tri femenil en el quinto partido del Mundial Sub-17