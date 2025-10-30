Operativo en Casa de las Mercedes dejó 80 menores rescatados, informa Clara Brugada

Foto: Alcaldía Cuauhtémoc

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que 80 menores de edad fueron rescatados de la Casa de las Mercedes durante un operativo conjunto realizado el miércoles 29 de octubre.

En conferencia de prensa realizada este jueves, Brugada informó que la intervención se llevó a cabo en dos domicilios en los que el refugio brindaba servicios de asistencia social para menores de edad tras ser detectadas irregularidades y posibles actos delictivos.

Ante los hechos, 80 menores de edad fueron rescatados para salvaguardar su integridad. Al respecto, la secretaria de Bienestar, Araceli Damián, detalló que la acción se llevó a cabo a las 16:00 horas del miércoles en dos sedes: una en la colonia San Rafael y otra en la colonia Centro de la capital.

En el primer domicilio fueron rescatados 47 niñas y adolescentes, y en la segunda cede se resguardaron a 33. Además, se contó con la participación de elementos del DIF, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

Una víctima denunció haber sido obligada a realizar actividades domésticas, además de ser abusada sexualmente. (Google Maps)

Damián informó que los menores de edad fueron trasladados a un espacio a cargo del DIF para ser atendidos por especialistas, entre ellos psicólogos, para garantizar que sus necesidades básicas estén satisfechas.

En el rescate también se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Aquiles “N” por su presunta participación en el delito de violación agravada en contra de una adolescente de 17 años de edad.

Respecto a la captura, Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), detalló que se recibió la denuncia por parte de una adolescente que refirió haber sido obligada a realizar actividades domésticas por su directora.

La víctima también acusó que en ese domicilio Aquiles “N” la agredió sexualmente después de suministrarle una sustancia que le impidió oponerse. En los meses siguientes también habría sido amenazada para no denunciar los hechos, además de advertirle que podría perder la custodia de su hijo en caso de hacerlo.

La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, presentó los resultados del gabinete de seguridad en la capital. (FGJCDMX)

Pese al acoso, la adolescente realizó una carta al DIF para denunciar los hechos, por lo que se presentó ante la Fiscalía de la CDMX para proceder de manera legal en contra de la Casa de las Mercedes.

Alcalde informó que también se investiga a la directora del albergue, Ángela “N”, por el traslado irregular de la adolescente.

Además, detalló que un juez de control concedió medidas de protección que incluyen: la prohibición de los probables responsables de comunicarse o acercarse a las víctimas o testigos; entrega inmediata de documentos personales y pertenencias de los menores de edad; custodia policial de los inmuebles de la institución; así como el traslado de los adolescentes a sitios de resguardo del DIF.

“Garantizaremos que no hay impunidad. Quien se atreva a tocar a una niña en esta ciudad será sancionado con todo el peso de la ley, y más aún cuando se trata de menores que no tienen a su familia”, afirmó Clara Brugada al respecto.