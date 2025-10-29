¡Prepárate! ‘El show de terror de Rocky’ vuelve a cines en México: cuándo y dónde verla

Algunos compañeros de Tim Curry aparecieron para el 50 aniversario de "The Rocky Horror Picture Show". (Captura de video)

Para los amantes del cine de culto y de los disfraces más extravagantes, hay una noticia que hará latir más rápido el corazón. The Rocky Horror Picture Show, la película que transformó la experiencia cinematográfica y redefinió los géneros, está de regreso.

Este clásico, que durante 50 años ha hipnotizado a generaciones con su mezcla de musical, comedia y horror, vuelve a encender la pantalla con la misma magia que hizo que miles de fanáticos se unieran en rituales interactivos, cantando, bailando y lanzando arroz y confeti en cada función nocturna.

Más que una película, Rocky Horror es un fenómeno global que celebra la libertad, la extravagancia y el espíritu rebelde. Desde su estreno en 1975, los personajes de Tim Curry, Susan Sarandon, Barry Bostwick y el icónico Meat Loaf se convirtieron en símbolos de un movimiento subcultural que sigue vivo hoy.

Sus vestuarios atrevidos, diálogos memorables y la banda sonora que mezcla rock & roll con humor oscuro hicieron que cada función se convirtiera en una experiencia única, uniendo a fans de todas las edades en un espectáculo de participación donde todos son protagonistas.

Tim Curry en "The Rocky Horror Picture Show" (Photo by Movie Poster Image Art/ 20th Century Fox)

De qué trata The Rocky Horror Picture Show

Basada en la obra musical de Richard O’Brien, la película nos cuenta la historia de una joven pareja que, tras un accidente de auto en medio de una noche lluviosa, termina en un castillo habitado por un excéntrico científico y su enigmática creación, Rocky.

Lo que sigue es un torbellino de canciones, bailes y situaciones surrealistas que rompen todos los moldes. Con un humor irreverente y personajes inolvidables, la película no solo desafía las convenciones del cine tradicional, sino que invita al público a ser parte del espectáculo, generando un fenómeno de culto que sigue vigente cinco décadas después.

(20th Century Fox)

Dónde y cuándo verla de nuevo en cines

Para los fans que han esperado décadas o para los que quieren descubrir este clásico, hay buenas noticias: The Rocky Horror Picture Show regresará a la pantalla grande en una versión restaurada y remasterizada en impresionante calidad 4K Ultra HD.

La cita será en Cinépolis y Cinemex, a partir del jueves 30 de octubre de 2025.

Tim Curry destacó el legado de "The Rocky Horror Picture Show". (Captura de video)

Aunque los boletos aún no están a la venta, es un regreso que promete funciones llenas de nostalgia, disfraces, música y la energía irrepetible que solo Rocky Horror puede ofrecer.

Este reestreno es más que un simple visionado; es una oportunidad para revivir la experiencia que convirtió a la película en un ícono del cine de medianoche y en un referente cultural que sigue inspirando a nuevas generaciones de amantes del cine y de la música.

Prepárate para gritar, cantar y bailar, porque la noche más extravagante del año está por volver a los cines.