Graban al diputado Pedro Haces mal estacionado y escoltado por cinco “guaruras” sin placas

El servidor ha calificado sus escándalos como una “campaña de difamación”

Por Alexa Cirel

Pedro Haces ha sido protagonista
Pedro Haces ha sido protagonista de distintos escándalos de corrupción Crédito: FB: Pedro Haces

Pedro Miguel Haces Barba, diputado federal de Morena y secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), volvió a estar en el centro de la polémica luego de ser captado en video mientras se encontraba mal estacionado, sin placas y rodeado por cinco escoltas.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se escucha a un ciudadano cuestionar la actitud del legislador mientras muestra su automóvil estacionado en una zona prohibida. “Qué bien se ven estacionados ahí, ¿eh? Acá el diputado estacionado ahí… sin placas y con cinco guaruras”, comenta la persona que lo grabó, quien también acusó que los acompañantes del político intentaron intimidarlo.

El hecho generó críticas hacia el diputado, conocido por su cercanía con Ricardo Monreal, así como por su papel dentro del grupo sindical más poderoso afín a Morena.

Pedro Haces junto a Ricardo
Pedro Haces junto a Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados. Crédito: FB: Pedro Haces

Acusaciones de enriquecimiento y vínculos con el crimen organizado

Como líder sindical, Haces Barba ha sido acusado de utilizar esquemas de outsourcing, otorgar contratos públicos de manera directa y mantener prácticas laborales precarias.

Además, su sindicato ha sido señalado por presuntos nexos con el crimen organizado y redes de extorsión en estados como Oaxaca, Veracruz y Querétaro.

Pedro Haces en un evento
Pedro Haces en un evento del CATEM. Foto: Juan Vicente Manrique/Infobae.

Documentos filtrados por registros periodísticos apuntan a la relación de algunos miembros de la CATEM con estructuras criminales, lo que ha derivado en cateos y denuncias.

El propio diputado ha calificado estos señalamientos como una “campaña de difamación”, aunque las investigaciones continúan abiertas.

Lujo, tauromaquia y contradicciones con la austeridad

Haces ha sido criticado por su estilo de vida ostentoso. En enero de 2025 celebró su cumpleaños en un club privado de la Ciudad de México, evento al que asistieron empresarios y políticos.

Pedro Haces junto a Gloria
Pedro Haces junto a Gloria Trevi. Crédito: FB: Pedro Haces

Frecuentemente viaja a Madrid y a distintas ciudades de Estados Unidos para asistir a eventos deportivos y taurinos. De hecho, como presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia, ha defendido públicamente las corridas de toros, posición que lo ha enfrentado con sectores animalistas.

Polémicas políticas y denuncias internas

Su nombre también se ha vinculado con el llamado “helicóptero del amor”, episodio que involucró a políticos de Morelos, y fue mencionado por la diputada morenista Selene Ávila, quien lo acusó junto a Ricardo Monreal de ejercer violencia política en razón de género tras excluirla de una delegación internacional.

Estas acusaciones, sumadas a sus recientes actos de prepotencia, han reforzado la imagen de Pedro Haces Barba como uno de los personajes más polémicos de Morena.

