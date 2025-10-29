México

Detienen a mujer en Chihuahua con dosis de cocaína, fusiles y cinco vehículos robados

El arresto fue realizado en el municipio de Guachochi

Por Luis Contreras

Parte de los vehículos asegurados
Parte de los vehículos asegurados (Guardia Nacional)

Una mujer fue detenida junto con dosis de droga y varios vehículos en Chihuahua, Sandra Ivonne R. C., fue arrestada en flagrancia en la Avenida Paseo de las Garzas, en el municipio de Guachochi. Sandra Ivonne fue detenida debido a que los agentes de seguridad le encontraron que la mujer llevaba dosis de droga y armas.

Los hechos fueron informados el 28 de octubre por la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua. La institución estatal indica que la mujer manejaba un Ford Fusion blanco y le fueron asegurados 44 envoltorios con cocaína.

“Fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur que realizará las investigaciones correspondientes y determinará su situación legal“, es parte del informe de las autoridades estatales.

También fueron asegurados cinco vehículos y fusiles: Guardia Nacional

La mujer fue capturad con
La mujer fue capturad con 23 gramos de cocaína (Guardia Nacional/FGE Chihuahua)

De igual manera, los registros de la Vocería de la Guardia Nacional indican que la mujer fue asegurada junto con armas de fuego y autos con reporte de robo.

Si bien la institución no reveló el nombre de la persona capturada sí compartió imágenes que coinciden con el material compartido por la Fiscalía de Chihuahua, de igual manera los datos sobre el sitio en el que ocurrió el arresto es congruente en los dos informes.

La Guardia Nacional indican que la mujer fue capturada junto con cinco vehículos con reporte de robo (uno de los cuales tiene blindaje de fábrica), además de un par de fusiles.

Los elementos de seguridad de la corporación fueron los encargados de establecer un perímetro de seguridad con el que elementos de la Fiscalía estatal pudieran revisar el inmueble, debido a una orden técnica de investigación. Tanto la mujer asegurada como los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades.

Arrestos en Chihuahua

"El Pato" fue capturado en
"El Pato" fue capturado en Chihuahua (SSPE Chihuahua)

En la entidad han sido capturadas varias personas que estarían relacionadas con actividades del crimen organizado, tal es el caso de Leonardo Daniel M. V., un sujeto apodado El Pato y quien estaría relacionado con el Cártel de Sinaloa.

Autoridades de Estado Unidos destacaron su participación en las acciones que derivaron en el arresto de El Pato, este último ligado a la facción del Cártel de Sinaloa antes liderada por Ismael El Mayo Zambada.

Mientras que el pasado 13 de octubre fue informado el arresto de cinco objetivos prioritarios, hombres que fueron ligados con el Nuevo Cártel de Juárez y quienes fueron capturadas por portación de armas, narcomenudeo y asociación delictuosa.

