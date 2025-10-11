Detienen a hombre con más de 120 mil dólares en efectivo y drogas tras cateo en Chihuahua

Foto: Fiscalía de Chihuahua

Un hombre con más de 121 mil dólares en efectivo fue detenido durante un cateo realizado en la colonia Fuentes del Valle de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La acción se ejecutó por agentes de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN), quienes además pudieron asegurar 4.218 kilogramos de cocaína y un arma corta.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los agentes cumplimentaron una orden judicial emitida bajo la causa penal 37/2025/4967 por un Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos.

El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle Campo Alegre, donde fue aprehendido Juan Rafael Z. L., de 52 años. Al momento de la detención, el individuo tenía en su poder una pistola Sigsauer P365 negra, equipada con un cargador y 20 cartuchos útiles calibre .380mm, además de los billetes estadounidenses en diferentes denominaciones y los narcóticos.

Foto: Fiscalía Chihuahua

La droga incautada se encontraba distribuida en tres envoltorios de plástico transparente, un paquete transparente sellado con cinta canela, un paquete de plástico negro con cinta canela y 38 envoltorios adicionales, todos ellos conteniendo un polvo blanco y fino con las características de la cocaína. El peso total del narcótico sumó 4 kilos 218 gramos.

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal para las investigaciones correspondientes por violaciones a la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos y por delitos contra la salud.

Capturan a dos hombres con drogas y más de 99 mil pesos en efectivo

Este hecho se suma al realizado también en Ciudad Juárez este viernes, en el que dos hombres fueron detenidos con diversas dosis de drogas y más de 99 mil pesos en efectivo durante una diligencia en un inmueble.

Foto: Fiscalía Chihuahua

Los dos sujetos, identificados como César Edgar G. Q. y Ángel Eduardo G. F. fueron detenidos por posesión de droga y dinero en efectivo en la colonia José Martí durante el cateo realizado en una vivienda de la calle Diego Luna.

Como resultado de la acción, los agentes incautaron 12 envoltorios de plástico con cocaína en piedra que sumaron un total de 2,0 gramos, además de 15 envoltorios con una sustancia en polvo blanco identificada como cocaína, cuyo peso fue de 8,4 gramos. También se localizó un envoltorio con hierba verde y olorosa que, según las autoridades, presenta las características de la mariguana, con un peso de 4,3 gramos.

De igual forma, se aseguraron dos molinos y una bolsa negra en la que había 99 mil 350 pesos en efectivo y 38 dólares estadounidenses.

Foto: Fiscalía de Chihuahua

El operativo contó con la colaboración de agentes ministeriales adscritos a la Unidad de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública y el Ejército Mexicano.

Tras la detención, los sujetos, de 44 y 18 años de edad, junto con la droga y el dinero incautados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

En tanto, la Fiscalía de Chihuahua detalló que la carpeta de investigación se radicó por delito de desobediencia y resistencia, así como por ilícitos contra la salud.