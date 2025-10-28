México

Abelina López, alcaldesa de Acapulco, asegura que su collar de 227 mil pesos “se lo regaló el pueblo”

En junio de 2025 la Auditoría Superior de Guerrero presentó una denuncia que acusa a la mandataria de manejo indebido de 898 millones de pesos

Por Alexa Cirel

Abelina López es criticada por
Abelina López es criticada por portar un collar con valor de 224 mil pesos. (Fb: Abelina López Rodríguez )

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que se difundieran imágenes suyas portando un collar de una exclusiva marca, valuado en 227 mil pesos.

Ante los cuestionamientos por el costo de la joya, la alcaldesa ofreció una respuesta que generó sorpresa y críticas: “¿Yo qué culpa tengo de que haya un pueblo que me ame y me regale cosas? Me lo regalaron”.

López Rodríguez justificó el uso del collar como una muestra del afecto ciudadano y sostuvo que no ve motivo para rechazar obsequios.

Abelina López y su acompañante
Abelina López y su acompañante portando collares de la misma gama. (Fb: Abelina López Rodríguez )

“El callar, el tapar, el que cubras también es corrupción. ¿Yo qué culpa tengo que haya un pueblo que me ame y que me regale cosas? Me lo regalaron y les voy a decir: ‘No, no te lo acepto’. Yo agradezco su amor y su cariño de pueblo”, declaró.

Sin embargo, desde que la pieza se hizo pública, la alcaldesa no ha vuelto a usarla, según medios locales.

El episodio ocurre mientras la funcionaria enfrenta acusaciones por presuntas irregularidades financieras durante su gestión, lo que ha incrementado las críticas en su contra.

Acusaciones de corrupción a la alcaldesa

En junio de 2025, la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Guerrero por el presunto manejo indebido de 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, correspondientes al ejercicio fiscal de 2023.

“En Guerrero todo se puede”,
“En Guerrero todo se puede”, frase de Abelina López al ser interrogada sobre su amparo que implicaría no declarar en que se ha dirigido el gasto público. Foto: Cuartoscuro

Dichos recursos, destinados a obras públicas y atención social, no habrían sido comprobados por el Ayuntamiento.

De acuerdo con el organismo, el gobierno municipal fue requerido en abril para presentar documentación que justificara el uso del dinero, sin que hasta la fecha se hayan solventado todas las observaciones.

En respuesta, Abelina López aseguró que las aclaraciones de los recursos públicos corresponden a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y no a la instancia estatal.

El Ayuntamiento informó en septiembre que ya se habían solventado 520 millones de pesos, por lo que, según su versión, no existen pendientes con la autoridad fiscalizadora.

La alcaldesa es acusada por
La alcaldesa es acusada por manejo indebido de 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que se creó para reparar los daños del huracán Otis. (AP Foto/Marco Ugarte)

No obstante, la ASE mantiene activa su denuncia penal. López Rodríguez promovió un amparo para evitar ser citada por la Fiscalía, lo que también provocó cuestionamientos públicos.

Cuando fue interrogada al respecto, la alcaldesa respondió: “En Guerrero todo se puede”, frase que amplificó la controversia.

El escándalo por el collar se suma a otros episodios en la trayectoria política de la presidenta municipal, como cuando reconoció haber ofrecido un soborno a un juez o cuando justificó los actos de rapiña tras el paso del huracán Otis.

Mientras tanto, habitantes del puerto acusan que persisten los problemas de abasto de agua y de infraestructura, pese a los millonarios fondos destinados a la reconstrucción.

En medio de estas críticas, la alcaldesa insiste en que el collar que la hizo tendencia no es símbolo de ostentación sino, según sus palabras, una “muestra del cariño del pueblo”.

