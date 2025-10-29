México

Cómo hacer un pan de muerto bajo en calorías con ingredientes fáciles de conseguir

Elaborar este alimento típico sustituyendo algunos ingredientes ayuda a reducir el aporte calórico

Por Jazmín González

El pan de muerto saludable
El pan de muerto saludable mantiene la tradición del Día de Muertos con ingredientes bajos en calorías y alto valor nutricional.

El pan de muerto es mucho más que un simple pan: es un símbolo de la conexión durante la fiesta de Día de Muertos, por lo que compartirlo durante la época es una parte esencial de la celebración.

Incluso, para quienes desean mantener una alimentación equilibrada, existen opciones más saludables que permiten seguir participando en la tradición sin renunciar al sabor característico del postre.

Tradicionalmente, el pan de muerto es un bollo enriquecido con mantequilla, huevos y azúcar, decorado con tiras de masa que simulan huesos, y aromatizado con naranja y esencia de azahar.

En la versión baja en calorías, se sustituye parte de la mantequilla por puré de manzana y la harina blanca por integral, pero sin perder su esencia ni ese toque característico. Además, se puede preparar en casa y acompañarlo con un café de olla o una infusión de cítricos.

La receta de pan de
La receta de pan de muerto bajo en calorías sustituye la mantequilla por puré de manzana y la harina blanca por integral. Foto: (iStock)

Cómo hacer un pan de muerto saludable

La receta de pan de muerto bajo en calorías está pensada para quienes buscan opciones más saludables sin abandonar el delicioso sabor y aroma de la receta tradicional, por lo que el resultado es un pan tierno, aromático y esponjoso, ideal para compartir en Día de Muertos.

Ingredientes:

  • 300 gr de harina integral
  • 90–120 g de puré de manzana sin azúcar
  • 60 g de azúcar glass light
  • 1 huevo
  • 1 clara de huevo
  • 120 ml de leche descremada o bebida vegetal sin azúcar
  • 7 gr de levadura seca
  • Ralladura de naranja
  • 1 cucharadita de esencia de azahar (opcional)
  • Pizca de sal

Procedimiento:

  • Calentar ligeramente la leche sin que hierva y mezclar con la levadura seca. Dejar reposar entre 5 y 10 minutos hasta que espume.
  • En un bowl grande, colocar la harina integral, el azúcar, el edulcorante (si decides usarlo), y la pizca de sal.
  • Agregar el huevo, la clara, el puré de manzana, la ralladura de naranja y la esencia de azahar.
  • Incorporar la mezcla de leche y levadura y comienzar a amasar hasta obtener una masa suave y homogénea (8 a 10 minutos a mano o 5 minutos con batidora de gancho).
  • Colocar la masa en un bowl engrasado, cubrirlo con un paño limpio y dejar reposar en un lugar tibio hasta que se duplique su tamaño (60 a 90 minutos).
La decoración tradicional del pan
La decoración tradicional del pan de muerto, con tiras y bolitas de masa que simulan huesos, se mantiene en la versión saludable. Foto: (iStock)
  • Una vez levada, dividir la masa en 8 porciones iguales; reserva pequeñas bolitas y tiras para formar la decoración (los “huesitos” y la bolita central de cada pan).
  • Dar forma de bollo a cada pieza y decora con las tiras y bolitas de masa.
  • Colocar los panes sobre una bandeja cubierta con papel manteca y dejar levar 15 minutos adicionales.
  • Precalentar el horno a 180 °C y hornea por 15 a 20 minutos o hasta que estén dorados.
  • Sacar del horno, enfría sobre una rejilla y, si se desea, espolvorear con un toque de eritritol o azúcar glass light.

