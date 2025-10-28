México

Sheinbaum confirma que Víctor Álvarez Puga, exesposo de Inés Gómez Mont, será extraditado a México

La mandataria indicó que su administración está “esperando toda la información de la Fiscalía” para avanzar en el caso

Por Merary Nuñez

Guardar
Claudia Sheinbaum, presidenta de México,
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su intervención en la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional CRÉDITO: CUARTOSCURO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Víctor Álvarez Puga, exesposo de Inés Gómez Mont, será extraditado a México tras su detención en Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones de fraude formuladas por el gobierno mexicano.

Sheinbaum indicó que su administración está “esperando toda la información de la Fiscalía” para avanzar en el caso y señaló haber solicitado detalles al gabinete de Seguridad, previendo que este martes 28 de octubre se disponga de mayores datos.

La mandataria reiteró que la prioridad es lograr la extradición de Álvarez Puga para que comparezca ante las autoridades mexicanas y enfrente los cargos correspondientes. El gobierno mantiene coordinación continua con las instancias involucradas en ambos países para llevar a cabo este proceso.

Fuentes federales indicaron a Infobae México que el Gobierno de México ya fue notificado; sin embargo, está en espera de que un juez determine su situación jurídica, una vez con dicha resolución el gobierno podrá decidir las acciones a seguir, por ejemplo solicitar una extradición.

Temas Relacionados

La mañaneraClaudia SheinbaumVíctor Álvarez PugaInés Gómez Montmexico-noticias

Más Noticias

“No fue mi idea”: Ángela Aguilar a hija de Rocío Dúrcal por polémica de ‘La Gata Bajo la Lluvia’

El cover titulado ‘Invítame a un café’ a generado controversia desde su lanzamiento

“No fue mi idea”: Ángela

Estas son las afectaciones en la zona centro por el día de San Judas Tadeo este martes 28 de octubre

Se ajustarán recorridos en diversas rutas del Metrobús

Estas son las afectaciones en

Techo de hotel de lujo en la Riviera Maya, en Quintana Roo, colapsa tras mantenimiento: así luce

Las autoridades municipales detallaron que el incidente ocurrió en una zona en reparación y que no se reportaron daños humanos gracias a la ausencia de trabajadores en el área durante el accidente

Techo de hotel de lujo

Christian Nodal manda mensaje a Pepe Aguilar ‘pasado de copas’: “Al final me quedé con su hija” | Video

Fanáticos del cantante que asistieron al show captaron cómo reaccionó Ángela Aguilar

Christian Nodal manda mensaje a

Mi Beca para Empezar: esta es la fecha que se deposita el tercer pago del ciclo escolar 2025-2026

El Gobierno de la CDMX confirmó el apoyo del programa a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas

Mi Beca para Empezar: esta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a siete personas en

Detienen a siete personas en Tecate, Baja California; aseguran droga y desmantelan narcolaboratorio

Qué se sabe de ‘Coco Chanel’, la nueva droga colombiana que La Unión Tepito busca introducir a México

El Mencho, líder del CJNG, se libra de una orden de captura

Caen dos personas por el asesinato de Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

Caen cuatro hombres en Tabasco con metanfetamina, armas largas y un manta con amenazas

ENTRETENIMIENTO

“No fue mi idea”: Ángela

“No fue mi idea”: Ángela Aguilar a hija de Rocío Dúrcal por polémica de ‘La Gata Bajo la Lluvia’

Christian Nodal manda mensaje a Pepe Aguilar ‘pasado de copas’: “Al final me quedé con su hija” | Video

La Granja VIP en vivo hoy martes 28 de octubre: la Bea se convirtió en la primera mujer en asumir el rol de capataz

¿Christian Nodal incomodó a Ángela Aguilar? Así reaccionó la cantante tras ver a su esposo ‘pasado de copas’ en un show

Ángela Aguilar comparte mensajes en medio del pleito entre Nodal y Cazzu: “Que nunca apaguen tu voz”

DEPORTES

Cruz Azul se muda del

Cruz Azul se muda del Olímpico Universitario: ¿dónde jugará ante Pumas?

UNAM lamenta la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico; confirma colaboración con la FGJ

De qué murió Manuel Lapuente: revelan posible causa de su fallecimiento a los 81 años

Filtran tercer jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: así luce el uniforme

Fiscalía CDMX investiga la muerte de un aficionado de Cruz Azul al exterior del Estadio Olímpico en CU