Sheinbaum confirma que Víctor Álvarez Puga, exesposo de Inés Gómez Mont, será extraditado a México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su intervención en la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional CRÉDITO: CUARTOSCURO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Víctor Álvarez Puga, exesposo de Inés Gómez Mont, será extraditado a México tras su detención en Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones de fraude formuladas por el gobierno mexicano.

Sheinbaum indicó que su administración está “esperando toda la información de la Fiscalía” para avanzar en el caso y señaló haber solicitado detalles al gabinete de Seguridad, previendo que este martes 28 de octubre se disponga de mayores datos.

La mandataria reiteró que la prioridad es lograr la extradición de Álvarez Puga para que comparezca ante las autoridades mexicanas y enfrente los cargos correspondientes. El gobierno mantiene coordinación continua con las instancias involucradas en ambos países para llevar a cabo este proceso.

Fuentes federales indicaron a Infobae México que el Gobierno de México ya fue notificado; sin embargo, está en espera de que un juez determine su situación jurídica, una vez con dicha resolución el gobierno podrá decidir las acciones a seguir, por ejemplo solicitar una extradición.