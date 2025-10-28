La Granja VIP: Sandra Itzel protagoniza fuerte discusión con los críticos

La cantante fue cuestionada sobre sus alianzas estratégicas y sus acciones en el reality show. (Captura de pantalla TikTok)

Tras la reciente eliminación de Sandra Itzel de La Granja VIP y su llegada al foro del programa, provocó un intenso enfrentamiento verbal entre la actriz y varios de los críticos del reality, quienes cuestionaron su desempeño, sus alianzas estratégicas y la congruencia entre sus palabras y sus acciones a lo largo del programa.

En el panel, Rey Grupero inició la discusión señalando sin rodeos: “Te he criticado como no tienes idea”. Expresó que la conducta y las declaraciones de Itzel sobre “máscaras” y “traiciones” habrían quedado expuestas ante la audiencia. “Esa es tu conducta. Y no nada más lo vi yo, lo vieron millones de personas y es por eso que estás en este lugar”, remarcó el influencer, enfatizando la percepción de incongruencia en la participación de Sandra Itzel.

Sandra aseguró que ella no habría traicionado a sus compañeras. (Captura de pantalla TikTok)

La respuesta de Sandra Itzel fue firme. Miró al panel y contestó: “Siempre hablé de frente con las personas y aquí en tu cara te digo: tú eres traidor”. Añadió que no se arrepiente de su paso por el reality y reafirmó: “No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice, porque sé que actué con verdad y de frente”. Durante la conversación aseguró no haber usado “caretas” ni estrategias ocultas, como se le señaló desde distintos sectores.

La crítica de Linet Puente, integrante del panel, abordó el papel de Sandra dentro de la dinámica de género en el programa. “Señalé, como crítica que me toca, los comportamientos. Sí es cierto que es un discurso bien interesante el de: ‘Vamos a apoyarnos entre mujeres’... pero cuando te sentiste atacada por Lis Vega corriste a refugiarte con los hombres. Eso generó una incongruencia en el discurso que creo que tú traías muy claro”, expresó la especialista. Según Puente, ese alejamiento y el acercamiento a Eleazar —a quien Itzel había nominado anteriormente— repercutió negativamente en la percepción sobre su autenticidad.

Ante estas preguntas, Itzel defendió que su nominación de Eleazar no respondió a cuestiones externas al programa, sino a hechos internos: “Fui muy clara, no soporto la trampa y lo dije mil veces en mis entrevistas y fui congruente con eso. Él hizo trampa y por eso lo nominé, no por una cuestión de afuera”. Además atribuyó su distanciamiento de algunas mujeres a un acto de exclusión encabezado por Lis Vega, relatando: “Me lastimó con cada una de sus palabras. Me hizo dudar de mí, quiso apagar mi brillo”.

Sandra Itzel y Lis Vega tuvieron diversos roces dentro de la granja. (Captura de pantalla TikTok)

Durante el intercambio, surgieron posturas divididas respecto a si la participante realmente traicionó sus valores o simplemente tomó decisiones estratégicas pertinentes al formato de la competencia. “Es un juego de estrategias. No podemos señalarla porque escogió esa estrategia, que es lo que está sucediendo”, opinó Flor Rubio.

Al cerrar la discusión, Sandra Itzel mantuvo su posición sin ceder ante los cuestionamientos. “No traicioné a ninguna mujer, yo no vengo con ninguna bandera. Yo creo en la justicia, en lo que es, no importan los géneros. Y si me sentí excluida, claramente yo iba a formar mi grupo”, reiteró la artista tras enfrentar a los críticos en el foro.