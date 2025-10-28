La Granja VIP: Quién es el capataz de la tercera semana

Los finalistas se enfrentaron en un desafío que exigía habilidad y precisión. (Foto: TV Azteca)

La tercera semana de La Granja VIP presentó un cambio relevante en la dinámica del reality, cuando La Bea logró convertirse en la primera mujer capataz del programa, desplazando la racha de Sergio Mayer Mori las primeras semanas del reality. El desafío para obtener este puesto incluyó a Alberto del Río, César Doroteo y Jawy Méndez, quienes participaron en una competencia que exigía habilidad y precisión.

En esta ocasión, los concursantes debían extraer nueve pelotas de un barril de maíz, colocarlas en una rampa y lograr que tres de ellas cayeran en la cubeta del color correspondiente, todo en un tiempo establecido de tres minutos. La Bea, aplicando una estrategia de calma y concentración, quien logró completar la tarea en tiempo récord. Pues tan solo le llevó un minuto, consolidándose como la nueva autoridad de la semana.

La comediante se enfrentó contra Jawy, Teo y El Patrón. (Captura de pantalla TikTok)

“Quiero llorar, la verdad estaba muy parejo y nada... ya me tocaba. A disfrutar, también hay que tomar decisiones y lo haré con el corazón y pensando. Lo haré muy bien. Sigo en shock”, declaró la comediante sumamente emocionada ante su triunfo.

Cabe recordar que el cargo de capataz proporciona una serie de beneficios importantes dentro de la dinámica del programa, incluyendo acceso a un cuarto privado, vino, botanas y una bañera exclusiva, además del privilegio de seleccionar a un compañero para compartir esas comodidades, elección determinada por el público que se dará a conocer la noche del martes 28 de octubre.

Esta posición implica además responsabilidades logísticas, ya que el capataz coordina a los peones y granjeros, supervisando la realización eficiente de todas las labores del día en La Granja.

Las reglas del formato imponen que, al finalizar la semana, el desempeño tanto del capataz como del resto de los habitantes es evaluado por el Mayoral, conocido como el Tío Pepe. Su calificación define posibles ajustes en el presupuesto de alimentos, dependiendo de la calidad del trabajo colectivo. Además, el título de capataz ofrece inmunidad frente a nominaciones durante toda la semana correspondiente, estableciendo que ningún participante con ese rango puede estar en peligro de eliminación mientras ostenta el puesto.

La Bea se mostró sumamente sorprendida y feliz tras ser nombrada la nueva capataz de la granja. (Captura de pantalla TikTok)

Peones de la tercera semana

Omahi

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez

Kike Mayagoitia

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal Alberto del Río “El Patrón” César Doroteo “Teo” Manola Díez Kike Mayagoitia Lis Vega Omahi Eleazar Gómez La Bea Sergio Mayer Mori Fabiola Campomanes Lola Cortés