México

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen para crear una ley contra la extorsión, con 456 votos

En el recinto legislativo, las y los diputados coincidieron en la gravedad de este crimen

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Presentan proyecto de ley para
Presentan proyecto de ley para sancionar con pena de muerte delitos de sicariato, secuestro y extorsión. (Andina)

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 456 votos a favor y ninguna abstención, un dictamen que allana el camino para la creación de una ley general contra la extorsión en México. Esta decisión obtuvo respaldo total de todas las fuerzas políticas, reflejando la preocupación compartida por el impacto que este delito genera en la seguridad y economía del país.

El dictamen establece un marco único para prevenir, investigar y sancionar la extorsión, incorporando el delito al catálogo de ilícitos que merecen prisión preventiva oficiosa y modificando el Código Penal Federal. Así, se homologa el tipo penal en todas las entidades y se impide que las diferencias estatales en las leyes sean aprovechadas por la delincuencia. Entre los cambios más relevantes están:

  • La extorsión será perseguida de oficio y no será necesario esperar una denuncia formal para que el Ministerio Público actúe.
  • Se permiten denuncias anónimas, incluso a través del 089, con protección de identidad para víctimas y testigos.
  • El uso de telecomunicaciones y redes sociales como medios para extorsionar será objeto de tratamiento penal específico, y se faculta el bloqueo inmediato de números telefónicos vinculados.
  • Se eliminan beneficios de libertad anticipada y se incorpora la prisión preventiva oficiosa para los responsables.
  • Se endurecen sanciones a funcionarios que participen en extorsión, aunque se redujeron las penas a cinco-diez años para quienes no denuncien el delito desde su función.
  • Bienes incautados por extorsión solo podrán ser objeto de extinción de dominio bajo ciertos parámetros, evitando confiscaciones automáticas.
  • Se mandata la coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno para la persecución y prevención del delito.

Durante el debate, los grupos parlamentarios señalaron matices y críticas. El PRI y el PAN solicitaron penas básicas más altas y advirtieron que ciertas agravantes afectarían negativamente a los sindicatos. El diputado César Alejandro Domínguez alertó sobre el posible impacto de aumentar las sanciones para extorsión en contexto sindical, mientras que la integrante del PT, Mary Carmen Bernal, planteó la necesidad de futuras reformas para perfeccionar la ley y sancionar la tentativa de extorsión.

Desde la oposición, el diputado Arturo Yáñez sostuvo que la aprobación de esta ley reconoce el fracaso de estrategias previas de seguridad, recordando que en 2024 más de veintitrés millones en México fueron víctimas de extorsión según el INEGI. Expresó preocupación por la eliminación de agravantes para policías o militares, la reducción de penas si el delincuente “se arrepiente” en tres días y la falta de medidas anticorrupción internas.

Ahora, con esta nueva ley, autoridades federales, estatales y municipales deberán coordinar sus acciones y compartir información. El objetivo, según la mayoría parlamentaria, es cerrar filas contra un delito cuya presencia afecta tanto a la vida cotidiana como a la actividad económica en todo el país.

Temas Relacionados

Cámara de DiputadosextorsiónMinisterio PúblicoLey de ExtorsiónSan LázaroCDMX

Más Noticias

Esta era la importancia de los perros en el inframundo mexica

En la cosmovisión nahual, el canino tenía un papel central para con los difuntos en su travesía hacia el Mictlan

Infobae

Trabajador del Estadio Azteca denuncia que fue despedido por grabar avances de la obra de remodelación para el Mundial 2026

El obrero se hizo viral por compartir imágenes exclusivas de cómo ha cambiado el Estadio Banorte para la Copa Mundial

Trabajador del Estadio Azteca denuncia

México vs Paraguay Femenil sub-17, IA revela quien avanza en el Mundial de la categoría

Con análisis predictivo y datos clave, se perfila el equipo con mayores posibilidades de clasificar en el torneo juvenil más importante del fútbol internacional

México vs Paraguay Femenil sub-17,

Dólar estadounidense se fortalece y peso mexicano cae al cierre de la jornada de hoy martes 28 de octubre

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar estadounidense se fortalece y

David Failtelson reacciona al cambio de sede para el partido Cruz Azul vs Pumas: “Suena ilógico

La Máquina recibirá al cuadro universitario en la jornada 17 en el Estadio Cuauhtémoc

David Failtelson reacciona al cambio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Siete presuntos agresores fueron abatidos

Siete presuntos agresores fueron abatidos durante enfrentamientos con autoridades en Culiacán

Harfuch anuncia acciones contra la extorsión en Michoacán tras asesinato de limonero

Triple homicidio en Ciudad Juárez: tres jóvenes asesinados frente a una abuelita cerca del CBTIS 114 en Chihuahua

Confirma Rubén Rocha Moya ataques con drones en Badiraguato y asegura que han provocado desplazamientos

CEDH exige a la Fiscalía de Sinaloa investigar presunta tortura en el penal de Aguaruto

ENTRETENIMIENTO

“Una noche con Dua Lipa”:

“Una noche con Dua Lipa”: cuándo y dónde ver en México el especial musical de la popstar británica

La razón por la que Edén Muñoz fue sancionado con más de un millón de pesos por el gobierno de Querétaro

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 28 de octubre: sigue a los granjeros

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el quinto capítulo de este martes 28 de octubre

¿“Soy Frankelda”, película recomendada por Guillermo del Toro, logró triunfar en la taquilla de los cines mexicanos?

DEPORTES

México vs Paraguay Femenil sub-17,

México vs Paraguay Femenil sub-17, IA revela quien avanza en el Mundial de la categoría

David Failtelson reacciona al cambio de sede para el partido Cruz Azul vs Pumas: “Suena ilógico

James Rodríguez saldría del León al terminar la temporada, no se le renovaría contrato

WWE Saturday Night’s Main Event XLI: cuándo y a qué hora ver la lucha de Penta Zero Miedo

El Hijo del Santo revela que ahora sí se retira pero sin mostrar su rostro: “Me voy con mi máscara intacta”