Este es el Parque Nacional donde se grabó la película de terror kilómetro 31 y las leyendas que lo rodean

"Kilómetro 31" es considerada uno de los referentes del resurgimiento del cine de terror mexicano en el siglo XXI. (Prime Video)

Kilómetro 31 es sin duda una de las películas de terror mexicanas más conocidas y que suele ser de las favoritas del público mexicano, sobre todo para esta temporada de Día de Muertos y Halloween.

Y es que dicha cinta esta inspirada en una serie de leyendas que rodean a una misteriosa carretera del país.

La trama de esta película sigue a dos hermanas gemelas, Agata y Catalina Hameran, quienes mantienen una conexión psíquica desde la infancia, pero cuando Agata sufre un grave accidente en el kilómetro 31 de una carretera cerca de la Ciudad de México, Catalina empieza a experimentar fenómenos sobrenaturales.

Tras su estreno, esta cinta tuvo muy buen recibimiento, sobre todo debido a que está basada en el reporte de numerosos accidentes automovilísticos ocurridos en la carretera que da nombre a la película y donde muchas personas aseguran que ocurren sucesos inexplicables relacionados con dichos incidentes.

Y aunque muchas personas suelen pensar que el lugar al que se hace referencia en la película es el kilómetro 31 de la carretera México-Toluca, lo cierto es que se trata más bien de un pequeño tramo ubicado en la carretera que va al Desierto de los Leones, por lo cual este Parque Nacional también es la principal locación de la cinta y donde se grabaron la mayor parte de sus escenas, con lo cual se buscó dotar de realismo a la trama.

Fue una de las películas de terror mexicanas más exitosas en su año de lanzamiento y logró atraer a un público amplio en México y otros países de Latinoamérica. (Cuarto Poder)

Cuáles son las leyendas en torno a la carretera kilometro 31 y el Desiero de los Leones

Uno de los relatos más difundidos que inspiraron la cinta habla de la aparición de una mujer vestida de blanco que deambula cerca de los caminos que rodean a este Parque Nacional. Se dice que la figura intenta comunicarse con los automovilistas o cruza repentinamente la vía, provocando que los conductores pierdan el control y sufran accidentes.

Otra variante de la leyenda señala la presencia de un niño fantasma que pide ayuda a los transeúntes o que aparece de forma repentina en la carretera, causando sobresaltos a quienes viajan por la zona.

Los lugareños atribuyen estas manifestaciones a tragedias ocurridas en el pasado tales como atropellamientos o muertes misteriosas en ese tramo.

Por su parte, se dice que el Desierto de los Leones también es escenario de muchos hechos paranormales pues hay quienes aseguran que en el exconvento se escuchan pasos, voces, susurros y portazos en habitaciones vacías o en pasillos donde no hay presencia humana.

Se han mencionado encuentros con la figura de un niño que desaparece repentinamente, en especial en la zona boscosa y en ciertos tramos de la carretera. Foto: X: @SECTUR_mx

Además, personas han reportado sentir cambios súbitos de temperatura, la sensación de ser observadas o la presencia de alguien cerca, sin encontrar a nadie a su alrededor.