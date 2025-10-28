México

Este es el Parque Nacional donde se grabó la película de terror kilómetro 31 y las leyendas que lo rodean

La cinta está inspirada en leyendas populares que rodean a una famosa carretera del país

Por Abigail Gómez

Guardar
"Kilómetro 31" es considerada uno
"Kilómetro 31" es considerada uno de los referentes del resurgimiento del cine de terror mexicano en el siglo XXI. (Prime Video)

Kilómetro 31 es sin duda una de las películas de terror mexicanas más conocidas y que suele ser de las favoritas del público mexicano, sobre todo para esta temporada de Día de Muertos y Halloween.

Y es que dicha cinta esta inspirada en una serie de leyendas que rodean a una misteriosa carretera del país.

La trama de esta película sigue a dos hermanas gemelas, Agata y Catalina Hameran, quienes mantienen una conexión psíquica desde la infancia, pero cuando Agata sufre un grave accidente en el kilómetro 31 de una carretera cerca de la Ciudad de México, Catalina empieza a experimentar fenómenos sobrenaturales.

Tras su estreno, esta cinta tuvo muy buen recibimiento, sobre todo debido a que está basada en el reporte de numerosos accidentes automovilísticos ocurridos en la carretera que da nombre a la película y donde muchas personas aseguran que ocurren sucesos inexplicables relacionados con dichos incidentes.

Y aunque muchas personas suelen pensar que el lugar al que se hace referencia en la película es el kilómetro 31 de la carretera México-Toluca, lo cierto es que se trata más bien de un pequeño tramo ubicado en la carretera que va al Desierto de los Leones, por lo cual este Parque Nacional también es la principal locación de la cinta y donde se grabaron la mayor parte de sus escenas, con lo cual se buscó dotar de realismo a la trama.

Fue una de las películas
Fue una de las películas de terror mexicanas más exitosas en su año de lanzamiento y logró atraer a un público amplio en México y otros países de Latinoamérica. (Cuarto Poder)

Cuáles son las leyendas en torno a la carretera kilometro 31 y el Desiero de los Leones

Uno de los relatos más difundidos que inspiraron la cinta habla de la aparición de una mujer vestida de blanco que deambula cerca de los caminos que rodean a este Parque Nacional. Se dice que la figura intenta comunicarse con los automovilistas o cruza repentinamente la vía, provocando que los conductores pierdan el control y sufran accidentes.

Otra variante de la leyenda señala la presencia de un niño fantasma que pide ayuda a los transeúntes o que aparece de forma repentina en la carretera, causando sobresaltos a quienes viajan por la zona.

Los lugareños atribuyen estas manifestaciones a tragedias ocurridas en el pasado tales como atropellamientos o muertes misteriosas en ese tramo.

Por su parte, se dice que el Desierto de los Leones también es escenario de muchos hechos paranormales pues hay quienes aseguran que en el exconvento se escuchan pasos, voces, susurros y portazos en habitaciones vacías o en pasillos donde no hay presencia humana.

Se han mencionado encuentros
Se han mencionado encuentros con la figura de un niño que desaparece repentinamente, en especial en la zona boscosa y en ciertos tramos de la carretera. Foto: X: @SECTUR_mx

Además, personas han reportado sentir cambios súbitos de temperatura, la sensación de ser observadas o la presencia de alguien cerca, sin encontrar a nadie a su alrededor.

Temas Relacionados

cinekilómetro 31Día de MuertosHalloweenmexico-noticias

Más Noticias

Durante la tercera semana de octubre, la SSC detuvo a 25 personas por presunto narcomenudeo en la alcaldía Cuauhtémoc

Un informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX reveló que junto con los detenidos se decomisaron más de 500 dosis de presunta droga

Durante la tercera semana de

¿Cómo estará el clima en Ciudad de México?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Cómo estará el clima en

Clima en Tijuana: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Tijuana: pronóstico de

Clima en México: la previsión meteorológica para Monterrey este 28 de octubre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en México: la previsión

Conoce el clima de este día en Culiacán Rosales

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Conoce el clima de este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Durante la tercera semana de

Durante la tercera semana de octubre, la SSC detuvo a 25 personas por presunto narcomenudeo en la alcaldía Cuauhtémoc

Detienen a ocho personas tras ataque contra agentes municipales en Michoacán: cuatro son menores de edad

Vale 460 millones de pesos la metanfetamina hallada en laboratorio clandestino en sierra de Zacatecas

Ataque contra militares en Lagos de Moreno, Jalisco, deja un detenido, armas y vehículos asegurados

Procesan a líder sindical de Jalisco ligado a operaciones del CJNG en dos estados

ENTRETENIMIENTO

Pepillo Origel cuenta que vio

Pepillo Origel cuenta que vio a Yolanda Andrade con serios problemas para hablar en su regreso al foro

Estas son las series mas populares para ver en Netflix México hoy

Apple México: las 10 canciones más reproducidas hoy

Fernando Delgadillo anuncia presentación gratuita en el Festival del Tlacoyo, Edomex

Cómo hacer una calaverita literaria de Día de Muertos con Inteligencia Artificial

DEPORTES

UNAM lamenta la muerte de

UNAM lamenta la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico; confirma colaboración con la FGJ

De qué murió Manuel Lapuente: revelan posible causa de su fallecimiento a los 81 años

Filtran tercer jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: así luce el uniforme

Fiscalía CDMX investiga la muerte de un aficionado de Cruz Azul al exterior del Estadio Olímpico en CU

Cruz Azul se deslinda de la seguridad al exterior del Estadio Olímpico Universitario tras la muerte de un aficionado