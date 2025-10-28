México

Estas son las afectaciones en la zona centro por el día de San Judas Tadeo este martes 28 de octubre

Se ajustarán recorridos en diversas rutas del Metrobús

Por Jorge Contreras

Guardar
Estas son las vialidades afectadas
Estas son las vialidades afectadas por los festejos de San Judas Tadeo este 2025. (Cuartoscuro)

Autoridades de la Ciudad de México hicieron recomendaciones para este martes 28 de octubre, debido a las concentraciones religiosas que se llevarán a cabo en la zona centro de la capital por la fiesta anual de San Judas Tadeo.

El Metrobús de la Ciudad de México también anunció modificaciones temporales en su servicio en cuatro de sus lineas por dicha festividad, donde se espera la llegada de 120 mil personas en la zona del metro Hidalgo.

Las afectaciones se aplicarán principalmente en rutas que transitan por los alrededores de Avenida Juárez, Eje Central y el Centro Histórico, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y permitir el desarrollo de las actividades programadas.

Esta cerrada lateral de avenida Reforma a partir de la calle Violeta en dirección a avenida Insurgentes, así como ambos sentidos de avenida Hidalgo entre Eje 1 Poniente y Paseo de la Reforma, por arribo de peregrinos a la Iglesia de San Hipólito, informó Orientación Vial de la CDMX a través de su cuenta de X, @OVIALCDMX.

Afectación al servicio del Metrobús

Esta Línea de Metrobús tendrá
Esta Línea de Metrobús tendrá afectaciones en una de sus estaciones esta semana. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

De acuerdo con el comunicado oficial del Metrobús, las rutas operarán con ajustes a partir de las 4:30 horas y hasta las 22:00 horas, horario en el que algunos tramos permanecerán cerrados y el tránsito será desviado hacia estaciones alternas.

La Línea 3 presentará suspensión parcial del servicio, quedando fuera de operación las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas, lo que afectará desplazamientos hacia puntos clave del centro.

En el caso de la Línea 7, las estaciones Campo Marte e Hidalgo estarán sin servicio, Además, no habrá operación en la Ruta Alameda Tacubaya–Glorieta Cuitláhuac.

Por su parte, la Línea 4 Ruta Norte operará únicamente de Teatro Blanquita a San Lázaro y de Pantitlán a Alameda Oriente, por lo que el servicio habitual entre Buenavista IV y Bellas Artes permanecerá cerrado durante el lapso establecido.

Rutas alternas por la fiesta
Rutas alternas por la fiesta anual de San Judas Tadeo (@OVIALCDMX/X)

Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a los usuarios para planear con anticipación sus viajes, prever tiempos de traslado más amplios y utilizar vías y estaciones alternas.

Asimismo, se recomendó estar atentos a los avisos en redes sociales y canales oficiales del sistema para conocer actualizaciones en tiempo real.

El Gobierno capitalino reiteró que estas medidas buscan preservar el orden público y el bienestar de quienes participan en las actividades religiosas, así como de los millones de pasajeros que diariamente utilizan este medio de transporte en la Ciudad de México.

Temas Relacionados

MetrobúsSan Judas Tadeohorariosuspensiónestaciones cerradasCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Quién es Natalia Montaño Ruelas, la funcionaria señalada tras video viral con Franco Escamilla

La auxiliar del Ayuntamiento de Puerto Vallarta enfrenta críticas luego de declarar en público que desconoce sus funciones laborales

Quién es Natalia Montaño Ruelas,

Sheinbaum confirma que Víctor Álvarez Puga, exesposo de Inés Gómez Mont, será extraditado a México

La mandataria indicó que su administración está “esperando toda la información de la Fiscalía” para avanzar en el caso

Sheinbaum confirma que Víctor Álvarez

Paro nacional de agricultores hoy 28 de octubre: conoce las carreteras y vialidades bloqueadas en el país

Sigue en vivo todo lo referente a las manifestaciones de los productores del campo

Paro nacional de agricultores hoy

Armando González revive al ‘Chicharito’ de 2010: Carlos Salcido los compara

El joven delantero se consolidó en el Clásico Tapatío y empieza a llamar la atención del cuerpo técnico de la Selección Mexicana

Armando González revive al ‘Chicharito’

Cotización del dólar canadiense en México hoy 28 de octubre

Estos son los últimos movimientos que se registraron en el tipo de cambio entre la moneda mexicana y la canadiense

Cotización del dólar canadiense en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a siete personas en

Detienen a siete personas en Tecate, Baja California; aseguran droga y desmantelan narcolaboratorio

Qué se sabe de ‘Coco Chanel’, la nueva droga colombiana que La Unión Tepito busca introducir a México

El Mencho, líder del CJNG, se libra de una orden de captura

Caen dos personas por el asesinato de Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

Caen cuatro hombres en Tabasco con metanfetamina, armas largas y un manta con amenazas

ENTRETENIMIENTO

“No fue mi idea”: Ángela

“No fue mi idea”: Ángela Aguilar a hija de Rocío Dúrcal por polémica de ‘La Gata Bajo la Lluvia’

“Me quedé con su hija”: Christian Nodal manda mensaje a Pepe Aguilar ‘pasado de copas’ | Video

La Granja VIP en vivo hoy martes 28 de octubre: la Bea se convirtió en la primera mujer en asumir el rol de capataz

¿Christian Nodal incomodó a Ángela Aguilar? Así reaccionó la cantante tras ver a su esposo ‘pasado de copas’ en un show

Ángela Aguilar comparte mensajes en medio del pleito entre Nodal y Cazzu: “Que nunca apaguen tu voz”

DEPORTES

Armando González revive al ‘Chicharito’

Armando González revive al ‘Chicharito’ de 2010: Carlos Salcido los compara

Cruz Azul se muda del Olímpico Universitario: ¿dónde jugará ante Pumas?

UNAM lamenta la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico; confirma colaboración con la FGJ

De qué murió Manuel Lapuente: revelan posible causa de su fallecimiento a los 81 años

Filtran tercer jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: así luce el uniforme