Estas son las afectaciones en la zona centro por el día de San Judas Tadeo este martes 28 de octubre

Estas son las vialidades afectadas por los festejos de San Judas Tadeo este 2025. (Cuartoscuro)

Autoridades de la Ciudad de México hicieron recomendaciones para este martes 28 de octubre, debido a las concentraciones religiosas que se llevarán a cabo en la zona centro de la capital por la fiesta anual de San Judas Tadeo.

El Metrobús de la Ciudad de México también anunció modificaciones temporales en su servicio en cuatro de sus lineas por dicha festividad, donde se espera la llegada de 120 mil personas en la zona del metro Hidalgo.

Las afectaciones se aplicarán principalmente en rutas que transitan por los alrededores de Avenida Juárez, Eje Central y el Centro Histórico, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y permitir el desarrollo de las actividades programadas.

Esta cerrada lateral de avenida Reforma a partir de la calle Violeta en dirección a avenida Insurgentes, así como ambos sentidos de avenida Hidalgo entre Eje 1 Poniente y Paseo de la Reforma, por arribo de peregrinos a la Iglesia de San Hipólito, informó Orientación Vial de la CDMX a través de su cuenta de X, @OVIALCDMX.

Afectación al servicio del Metrobús

Esta Línea de Metrobús tendrá afectaciones en una de sus estaciones esta semana. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

De acuerdo con el comunicado oficial del Metrobús, las rutas operarán con ajustes a partir de las 4:30 horas y hasta las 22:00 horas, horario en el que algunos tramos permanecerán cerrados y el tránsito será desviado hacia estaciones alternas.

La Línea 3 presentará suspensión parcial del servicio, quedando fuera de operación las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas, lo que afectará desplazamientos hacia puntos clave del centro.

En el caso de la Línea 7, las estaciones Campo Marte e Hidalgo estarán sin servicio, Además, no habrá operación en la Ruta Alameda Tacubaya–Glorieta Cuitláhuac.

Por su parte, la Línea 4 Ruta Norte operará únicamente de Teatro Blanquita a San Lázaro y de Pantitlán a Alameda Oriente, por lo que el servicio habitual entre Buenavista IV y Bellas Artes permanecerá cerrado durante el lapso establecido.

Rutas alternas por la fiesta anual de San Judas Tadeo (@OVIALCDMX/X)

Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a los usuarios para planear con anticipación sus viajes, prever tiempos de traslado más amplios y utilizar vías y estaciones alternas.

Asimismo, se recomendó estar atentos a los avisos en redes sociales y canales oficiales del sistema para conocer actualizaciones en tiempo real.

El Gobierno capitalino reiteró que estas medidas buscan preservar el orden público y el bienestar de quienes participan en las actividades religiosas, así como de los millones de pasajeros que diariamente utilizan este medio de transporte en la Ciudad de México.