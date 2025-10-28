Dulce María anuncia que está esperando a su segundo bebé

Credito: IG - dulcemaria

Dulce María está embarazada y espera a su segundo bebé junto a Francisco Álvarez, el cineasta con el que se casó en 2019.

“Les compartimos la noticia más hermosa del mundo te amo @dulcemaria la familia crece y yo soy el hombre más feliz del universo“, escribió el esposo de la cantante.

A través de Instagram, Dulce María compartió sus primeras fotos embarazada, en las cuales dejó ver su vientre ligeramente abultado en tomas a blanco y negro, así como una silueta de los cambios en su cuerpo, estas imágenes se publicaron en la revista Marie Claire.

Horas antes del anuncio, Dulce María ya había mencionado en su cuenta de Instagram que daría un aviso “muy lindo”. Por el momento se desconoce el sexo del bebé.

Dulce María está embarazada nuevamente. (Captura de pantalla/PacoAlvarezOFICIAL)

Hace cinco años, la actriz y cantante compartió cada detalle del crecimiento y nacimiento de su hija María Paula, quien incluso la acompañó en la gira del reencuentro de RBD. Ahora la primogénita de esta familia se convertirá en hermana mayor.

Es posible que la cantante vuelva a hacer partícipes a sus admiradores de su nueva vida con dos hijos o hijas, pues en su momento llegó a expresarse así de su vida como madre primeriza:

Dulce María y María Paula, su primera hija @dulcemaria / Instagram

“Tener a esta bebita todos los días conmigo me ha cambiado la vida, me ha enseñado tanto y me recuerda que vale la pena luchar por nuestros sueños y por lo que queremos , ella es luz, esperanza, fuerza, paz, alegría, es fruto del amor y es magia pura mi maestra bebe jeje ¡la amo tanto!”

Dulce maría niega otro reencuentro de RBD

La cantantee ya ha descartado cualquier posibilidad de un nuevo reencuentro con sus excompañeros. Durante un evento organizado por la revista Glamour, la cantante y actriz mexicana, reconocida por su papel en la exitosa banda, abordó tanto el cierre de la etapa de RBD como la situación legal que involucra a algunos de sus antiguos colegas y a su exmánager Guillermo Rosas.

Al referirse a la posibilidad de volver a reunirse con RBD, Dulce María fue categórica al afirmar que el ciclo del grupo ya concluyó. “La verdad creo que cerramos un ciclo, creo que hay que estar sumamente agradecido por todo lo que pudimos compartir con los fans, que algo que se veía como tan inalcanzable que era hacer esto, lo pudimos hacer, tuvimos la fortuna de vivirlo dos veces y eso es con lo que yo me quiero quedar, ¿sabes?, con esa paz, con las cosas buenas”, recalcó la intérprete de temas como Sólo quédate en silencio y No pares, según declaraciones recogidas por Glamour. De este modo, la artista sepultó las expectativas de quienes aún aguardaban una nueva reunión del grupo.

En el mismo encuentro, Dulce María se refirió a la controversia legal que involucra a algunos de sus excompañeros y a Guillermo Rosas, exmánager de la banda, quien enfrenta acusaciones de un desfalco millonario vinculado a las ganancias del Soy Rebelde Tour.