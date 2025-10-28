Christian Nodal aparece borracho en concierto de Monterrey y lanza indirectas a Cazzu

El cantante se sinceró ante la audiencia de Monterrey. (Captura de pantalla @elytorres_91)

El pasado 26 de octubre, Christian Nodal ofreció un controvertido concierto en Monterrey que provocó un amplio debate en redes sociales por su conducta sobre el escenario. El cantante originario de Sonora compartió la velada con invitados como Piso 21, José Madero y su esposa Ángela Aguilar.

Con quien interpretó los temas “Que agonía” y “La chancla”, entre abrazos, besos y diversas muestras de cariño ante la audiencia.

Durante la presentación en el escenario regiomontano, Nodal fue objeto de observación por parte del público presente y los internautas. Diversos videos grabados por asistentes y difundidos rápidamente mostraron actitudes y gestos del intérprete que sugirieron un estado alcohólico y errático.

Usuarios de plataformas digitales señalaron que el artista se encontraba evidentemente afectado por el alcohol, lo que se reflejó en varios momentos del espectáculo, especialmente cuando se acercó al micrófono para dirigirse a los asistentes.

Nodal envía fuerte mensaje en su concierto en Monterrey. (TikTok)

En un segmento particular del show, el cantante expresó: “Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí. Que no les dejen llevar... qué v*rg* están hablando afuera. Importa qué es lo que hay desde dentro. Y cada quién sabe qué es lo que hay adentro de cada uno de nosotros. Y el que sea perfecto que tire la primera piedra. Monterrey, yo los amo. Y mis palabras van con h**v*s y con el corazón”. Las palabras y su tono generaron reacciones inmediatas en la audiencia y el entorno digital, donde se multiplicaron críticas y opiniones al respecto.

Por otro lado, surgieron rumores de que el intérprete de “Amé” supuestamente se habría referido a su suegro con groserías. “Tengo una mascota que honro y que respeto... Y el cariño de que yo le canto. Y el p*nch* viejo c*br*n de dos metros. Y no estamos hablando de Pepe Aguilar”, expresó balbuceando y riendo, el cantante de “mariacheño”.

La actuación, esperada por los seguidores de Christian Nodal, terminó marcada por la polémica en torno a su comportamiento, desplazando a un segundo plano el repertorio musical y las colaboraciones especiales con Ángela Aguilar y otros artistas presentes en Monterrey.

Ángela Aguilar y Nodal se dejaron ver enamorados en Monterrey. (Captura de pantalla)

“Él mismo sabe que es mal padre”, “Qué lindo vocabulario”, “Tiene que tomar unas copas para habla”, fueron algunos comentarios en plataformas.

Cabe recordar que durante las últimas semanas, Cazzu tuvo una gira por México en diversos estados. Sin embargo fue en su presentación más reciente en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde Julieta Cazzuchelli se pronunció de manera contundente frente a la audiencia que la acompañó en la segunda fecha de su gira. La cantante argentina volvió a presentarse tras la difusión de un comunicado por parte del abogado de Christian Nodal, lo cual había generado expectativas acerca de su reacción pública.