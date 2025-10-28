México

Christian Nodal aparece borracho en concierto de Monterrey y lanza indirectas a Cazzu

El cantante se sinceró ante la audiencia de Monterrey

Por Cinthia Salvador

Guardar
El cantante se sinceró ante
El cantante se sinceró ante la audiencia de Monterrey. (Captura de pantalla @elytorres_91)

El pasado 26 de octubre, Christian Nodal ofreció un controvertido concierto en Monterrey que provocó un amplio debate en redes sociales por su conducta sobre el escenario. El cantante originario de Sonora compartió la velada con invitados como Piso 21, José Madero y su esposa Ángela Aguilar.

Con quien interpretó los temas “Que agonía” y “La chancla”, entre abrazos, besos y diversas muestras de cariño ante la audiencia.

Durante la presentación en el escenario regiomontano, Nodal fue objeto de observación por parte del público presente y los internautas. Diversos videos grabados por asistentes y difundidos rápidamente mostraron actitudes y gestos del intérprete que sugirieron un estado alcohólico y errático.

Usuarios de plataformas digitales señalaron que el artista se encontraba evidentemente afectado por el alcohol, lo que se reflejó en varios momentos del espectáculo, especialmente cuando se acercó al micrófono para dirigirse a los asistentes.

Nodal envía fuerte mensaje en su concierto en Monterrey. (TikTok)

En un segmento particular del show, el cantante expresó: “Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí. Que no les dejen llevar... qué v*rg* están hablando afuera. Importa qué es lo que hay desde dentro. Y cada quién sabe qué es lo que hay adentro de cada uno de nosotros. Y el que sea perfecto que tire la primera piedra. Monterrey, yo los amo. Y mis palabras van con h**v*s y con el corazón”. Las palabras y su tono generaron reacciones inmediatas en la audiencia y el entorno digital, donde se multiplicaron críticas y opiniones al respecto.

Por otro lado, surgieron rumores de que el intérprete de “Amé” supuestamente se habría referido a su suegro con groserías. “Tengo una mascota que honro y que respeto... Y el cariño de que yo le canto. Y el p*nch* viejo c*br*n de dos metros. Y no estamos hablando de Pepe Aguilar”, expresó balbuceando y riendo, el cantante de “mariacheño”.

La actuación, esperada por los seguidores de Christian Nodal, terminó marcada por la polémica en torno a su comportamiento, desplazando a un segundo plano el repertorio musical y las colaboraciones especiales con Ángela Aguilar y otros artistas presentes en Monterrey.

Ángela Aguilar y Nodal se
Ángela Aguilar y Nodal se dejaron ver enamorados en Monterrey. (Captura de pantalla)

“Él mismo sabe que es mal padre”, “Qué lindo vocabulario”, “Tiene que tomar unas copas para habla”, fueron algunos comentarios en plataformas.

Cabe recordar que durante las últimas semanas, Cazzu tuvo una gira por México en diversos estados. Sin embargo fue en su presentación más reciente en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde Julieta Cazzuchelli se pronunció de manera contundente frente a la audiencia que la acompañó en la segunda fecha de su gira. La cantante argentina volvió a presentarse tras la difusión de un comunicado por parte del abogado de Christian Nodal, lo cual había generado expectativas acerca de su reacción pública.

Temas Relacionados

Christian NodalCazzuÁngela Aguilarmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

Cómo se encuentra la calidad

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Michoacán

El temblor ocurrió a las 1:51 horas, a una distancia de 102 km de Cd Lázaro Cárdenas y tuvo una profundidad de 17.8 km

Sismo de 4.2 de magnitud

Temblor hoy 28 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 28 de octubre

Cómo consumir el tejocote para aprovechar todos sus beneficios

El fruto típico de México ofrece alternativas frescas y cocidas, sumando sabor y beneficios digestivos a las comidas tradicionales del país

Cómo consumir el tejocote para

Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de octubre: hay ajustes en líneas por celebraciones a San Judas Tadeo

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué se sabe de ‘Coco

Qué se sabe de ‘Coco Chanel’, la nueva droga colombiana que La Unión Tepito busca introducir a México

El Mencho, líder del CJNG, se libra de una orden de captura

Caen dos personas por el asesinato de Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

Caen cuatro hombres en Tabasco con metanfetamina, armas largas y un manta con amenazas

Durante la tercera semana de octubre, la SSC detuvo a 25 personas por presunto narcomenudeo en la alcaldía Cuauhtémoc

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar comparte mensajes en

Ángela Aguilar comparte mensajes en medio del pleito entre Nodal y Cazzu: “Que nunca apaguen tu voz”

Compositor ganador de un Grammy se lanza contra Ángela Aguilar por cover de Rocío Dúrcal: “Práctica corrupta”

La Granja VIP: Quién es el capataz de la tercera semana

¿Cuántos años podría pasar en prisión Inés Gómez Mont de ser detenida y hallada culpable?

Lis Vega rompe en llanto tras ser nominada por Sandra Itzel en el reality

DEPORTES

UNAM lamenta la muerte de

UNAM lamenta la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico; confirma colaboración con la FGJ

De qué murió Manuel Lapuente: revelan posible causa de su fallecimiento a los 81 años

Filtran tercer jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: así luce el uniforme

Fiscalía CDMX investiga la muerte de un aficionado de Cruz Azul al exterior del Estadio Olímpico en CU

Cruz Azul se deslinda de la seguridad al exterior del Estadio Olímpico Universitario tras la muerte de un aficionado