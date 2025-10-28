Caen cuatro hombres en Tabasco con metanfetamina, armas largas y un manta con amenazas

Los sujetos capturados (Especial)

Un total de cuatro masculinos fueron detenidos en Tabasco como resultado de acciones de seguridad en la carretera Villahermosa – Macuspana. A los asegurados se les acusa de delitos contra la salud y posesión de arma de fuego.

Los sujetos capturados fueron identificados como José Alfredo “N” de 40 años de edad, alias Sombra; Pedro Alexander “N” de 20 años, quien es apodado Alex; Jair Ramón “N” de 28 años, alias Pana y Fernando Isaías “N”, también conocido como Fierro.

Fue en en la ranchería Dos Montes, del municipio de Centro, que los agentes detectaron a cuatro personas con actitud sospechosa, motivo por el cual procedieron a realizar una inspección preventiva.

Drogas y una manta

Indicios asegurados (SSPC Tabasco)

El informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado indica que los cuatro capturados llevaban 200 envoltorios transparentes con posible marihuana, además de otras 50 bolsas pequeñas con presunto cristal (metanfetamina).

De igual manera, los agentes de seguridad aseguraron armas largas, cargadores y cartuchos, así como una manta y tres mochilas.

Tras los arrestos, los sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades para que sea abierta la carpeta de investigación pertinente. Las detenciones fueron realizadas en el marco de operativos de seguridad implementados por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca y elementos del Grupo Especial “Tabscoob”.

“Los masculinos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, para el deslinde de responsabilidades”. añade el informe de la institución de Seguridad estatal compartido el 27 de octubre.

(SSPC Tabasco)

Procesan a dos hombres que transportaban casi 300 kilos de marihuana

El mismo día que fue anunciado el arresto de los cuatro sujetos mencionados, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso de David “M” y Esteban “M”, sujetos que son investigados por delito contra la salud en la modalidad de transporte.

Los dos hombres, a quienes les fue dictaminada prisión preventiva, fueron asegurados en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, en un tramo perteneciente al municipio de Huimanguillo con más de 50 paquetes con marihuana, los cuales dieron un peso de 294 kilos 806 gramos de marihuana.

El cargamento con la sustancia psicotrópica era transportado en un camión con placas de Yucatán.

Asimismo, el pasado 21 de octubre fue capturado en el municipio de Nacajuca, Gerardo “N”, alias El Flaco y quien es señalado como integrante de una organización criminal. Dicho hombre fue detenidos junto con más de media tonelada de marihuana.