Sujetos que realizaban maniobras peligrosas en carretera de Tabasco fueron detenidos con 300 kilos de Marihuana

Autoridades dieron a conocer que los sujetos que abordaban la camioneta ya fueron detenidos (Secretaría de Seguridad de Tabasco)

Durante un operativo realizado en Tabasco, en conjunto por la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Defensa, Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, fueron detenidos dos sujetos que viajaban abordo de una camioneta de carga en la que transportaban 300 kilos de marihuana.

De acuerdo a las autoridades, las acciones forman parte de los esfuerzos para frenar la distribución de drogas en la región, se desarrolló en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos, a la altura del kilómetro 108+500.

Durante labores de vigilancia, los agentes detectaron que una camioneta blanca realizaba maniobras peligrosas al invadir otro carril, lo que representaba un riesgo para los demás conductores.

Ante esta situación, los elementos de seguridad interceptaron el vehículo y procedieron a marcarle el alto para una revisión. En la inspección, los efectivos localizaron en el área de carga varios paquetes envueltos en cinta de color café, los cuales contenían un total de 300 kilos de marihuana.

Así fue como encontraron los paquetes de marihuana que eran transportados (Secretaría de Seguridad de Tabasco)

Tras el hallazgo, los dos ocupantes del vehículo, de 40 y 44 años de edad, fueron detenidos en el lugar y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso.

Finalmente, las autoridades que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional para impedir el tráfico de estupefacientes en el país.

Decomisan media tonelada de marihuana en Tabasco y dosis de cristal

| SSPC

El pasado 21 de octubre fue decomisada más de media tonelada de marihuana, así como diversas dosis de cristal durante un operativo en el municipio de Nacajuca, Tabasco, en el que resultaron detenidos tres hombres.

La Secretaría de Marina informó que la droga incautada representa una afectación económica de 6,5 millones de pesos para las organizaciones criminales de la región.

Los tres detenidos, incluido “El Flaco”, fueron identificados como integrantes de una célula dedicada al robo de transporte de carga y al narcomenudeo en Tabasco y estados vecinos.

Las autoridades trasladaron a los detenidos a instalaciones federales y pusieron el material incautado a disposición del Ministerio Público Federal. Además, la Fiscalía General del Estado de Tabasco mantiene abiertas las investigaciones para determinar el origen de la droga y las rutas de distribución del grupo criminal.

Según reportes de medios locales, la zona de Nacajuca ha registrado hechos violentos recientes, incluidos ataques armados y asesinatos, lo que motivó el refuerzo de los operativos para contener el avance del narcotráfico y el crimen organizado.

