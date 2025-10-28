Bugatti se vuelve viral al ser transformado en taxi de la CDMX: " No, no es IA"

La creatividad y el humor digital convierten al Bugatti Chiron en un fenómeno viral con millones de vistas.

Un inesperado suceso llamó la atención de internautas este fin de semana en la Ciudad de México: un Bugatti Chiron, conocido por su lujo y alto rendimiento, apareció circulando como taxi por las calles de la capital, provocando sorpresa y múltiples reacciones en redes sociales.

El hecho fue capturado en un video viral de aproximadamente 15 segundos publicado en TikTok, donde se muestra al vehículo con los colores y señalización distintivos de los taxis de la CDMX. La imagen de este coche deportivo, comúnmente visto en colecciones privadas o exhibiciones, convertido en transporte urbano, generó un fenómeno de curiosidad y asombro entre los usuarios de internet.

El video original, compartido por el usuario de Instagram don_huayra, quien es conocido por su pasión por los automóviles de lujo, rápidamente superó los 5 millones de reproducciones, acumuló más de 640 mil “me gusta” y provocó más de 3 mil comentarios. Entre las respuestas destacan mensajes humorísticos como: “Están mejor los de mi puerto en Veracruz”, “Estudien para que no terminen como el taxista” y “Con razón están bien caros los taxis en Tulum”.

La combinación de lujo, velocidad y humor genera memes y comentarios entre los internautas mexicanos.

El creador de contenido explicó que su intención fue darle un giro inesperado a su Bugatti Chiron, transformándolo en un taxi que combina la velocidad y elegancia del vehículo con la vida urbana de la capital mexicana. En sus publicaciones, el influencer acompañó varias imágenes con la frase: “¿El taxi más rápido del mundo? No, no es IA”, resaltando la creatividad y el sentido del humor característicos de la cultura digital mexicana.

TikTok viraliza el momento en que un Bugatti deportivo adopta la señalización de los taxis de la CDMX.

La publicación demuestra cómo elementos de lujo pueden fusionarse con aspectos cotidianos para crear un contenido viral que captura la atención de miles de personas en internet. Más allá de la sorpresa por ver un coche de alta gama convertido en taxi, el clip también se convirtió en un ejemplo de ingenio y entretenimiento, generando comentarios, memes y compartidos en múltiples plataformas.

Usuarios de TikTok y otras redes sociales destacaron la originalidad del proyecto y la capacidad de don_huayra para transformar un vehículo exclusivo en un fenómeno mediático. Algunos señalaron la ironía de ver un automóvil valorado en millones de pesos adoptando la imagen de un servicio urbano, mientras que otros simplemente celebraron la creatividad y el humor del autor del video.

La creatividad y el humor digital convierten al Bugatti Chiron en un fenómeno viral con millones de vistas. Crédito: Instagram / @don_huayra

Este caso no solo refleja el poder de las redes sociales para viralizar contenidos inesperados, sino también la manera en que la cultura digital puede reinterpretar objetos de lujo para generar entretenimiento y conexión con miles de usuarios. La combinación de lujo, humor y creatividad ha demostrado que incluso un Bugatti Chiron puede convertirse en protagonista de un fenómeno viral, recordando que la innovación en redes sociales no tiene límites.