Sheinbaum responde a Ernesto Zedillo sobre ‘destrucción de la democracia’: “Es el momento de mayor libertad en México”

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera'. (Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó diferentes temas, entre los que figuró la entrevista hecha al expresidente Ernesto Zedillo, quien afirmó que en México no hay democracia.

“Él opina que estamos acabando con la democracia, que si se fijan es un poco la idea del autoritarismo supuesto del gobierno en México. México es de los países más democráticos del mundo; aquí elegimos tanto al poder ejecutivo, legislativo y judicial”, expresó la mandataria.

Además, citó a Lincoln durante la mañanera, pues dijo coincidir con definición de democracia, que es “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

La respuesta de Sheinbaum a Zedillo

Sheinbaum recordó los mandatos de expresidentes del PRI y señaló puntos clave de sus gobernaturas. (REUTERS/Raquel Cunha)

Agregó que esto se refleja en las libertades como la de opinión y reunión, afirmando que la libertad de expresión se encuentra al máximo. “digan lo que digan, nunca había habido tal libertad de expresión”.

“Nosotros que vivimos las épocas del PRI autoritario, de los fraudes electorales, podemos decir sin temor a equivocarnos que es el momento de mayor democracia en México y mayor libertad. Eso para empezar", señaló la mandataria.

Posteriormente mencionó que en la actualidad no se sensura a nadie, y agregó que “la secretaria de gobernación no le habla a ningún medio para pedir que dejen de hablar mal de alguien y no hay fraudes electorales”.

La presidenta recordó el inicio y la transición del llamado periodo neoliberal. (Gobierno de México)

Recordó los acontecimientos ocurridos en 1988, 2006 y 2012, diciendo que “hay democracia y libertad”, afirmando que se trata del mejor momento de la democracia y la libertad.

La mandataria después sentenció que los opositores hablan sólo de la libertad que no lleva ninguna responsabilidad: “La libertad no puede ser que no se paguen impuestos”, haciendo alusión al caso de Ricardo Salinas Pliego, y agregó que “tiene que ver con un estado de derecho y con cumplir con las leyes”.

Para puntualizar más su postura, mencionó que en el relanzamiento del partido Acción Nacional (PAN) “incluso han recuperado símbolos de la ultraderecha” y recordó que “cuando Salinas de Gortari fue el candidato del PRI, desde antes, viene una ruptura conocida como ‘la corriente democrática’ encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez; a ellos se sumó un movimiento social muy grande por lo que estaba ocurriendo".

“En aquella época estaba Miguel de la Madrid, el primer presidente en instaurar el neoliberalismo en México... Las elecciones de 1988 fueron tan fraudulentas que tuvieron que quemar las boletas para que no quedara rastro. Es decir, Salinas llega por fraude y se viene un panorama de mucha complejidad en la sociedad mexicana”.

“En cuanto llega Zedillo, se dice mucho este discurso de que ‘el país de es de primer mundo, de las economías más avanzadas del mundo, México entró a un modelo que lo va a sacar adelante’... y llega la crísis del 94. Decide apoyar a los de arriba, a los bancos, con el FOBAPROA y después de eso, gana Fox″, explicó la presidenta.

“Luego de que Fox se traiciona con el desafuero de AMLO, viene el nuevo fraude de 2006, entra Calderón, la guerra contra el narco, entra Peña, sale la compra del voto y el neoliberalismo se impuso sin respetar la voluntad popular y ahora nos viene a decir Zedillo que se dice que entregó el poder por un acuerdo con Estados Unidos, que no hay democracia”, concluyó la mandataria.