México

Sheinbaum responde a Ernesto Zedillo sobre ‘destrucción de la democracia’: “Es el momento de mayor libertad en México”

Después de la entrevista que tuvo el expresidente, la mandataria respondió que México es uno de los países más democráticos que existen a nivel mundial

Por Fabián Sosa

Guardar
La presidenta Claudia Sheinbaum durante
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera'. (Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó diferentes temas, entre los que figuró la entrevista hecha al expresidente Ernesto Zedillo, quien afirmó que en México no hay democracia.

“Él opina que estamos acabando con la democracia, que si se fijan es un poco la idea del autoritarismo supuesto del gobierno en México. México es de los países más democráticos del mundo; aquí elegimos tanto al poder ejecutivo, legislativo y judicial”, expresó la mandataria.

Además, citó a Lincoln durante la mañanera, pues dijo coincidir con definición de democracia, que es “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

La respuesta de Sheinbaum a Zedillo

Sheinbaum recordó los mandatos de
Sheinbaum recordó los mandatos de expresidentes del PRI y señaló puntos clave de sus gobernaturas. (REUTERS/Raquel Cunha)

Agregó que esto se refleja en las libertades como la de opinión y reunión, afirmando que la libertad de expresión se encuentra al máximo. “digan lo que digan, nunca había habido tal libertad de expresión”.

“Nosotros que vivimos las épocas del PRI autoritario, de los fraudes electorales, podemos decir sin temor a equivocarnos que es el momento de mayor democracia en México y mayor libertad. Eso para empezar", señaló la mandataria.

Posteriormente mencionó que en la actualidad no se sensura a nadie, y agregó que “la secretaria de gobernación no le habla a ningún medio para pedir que dejen de hablar mal de alguien y no hay fraudes electorales”.

La presidenta recordó el inicio
La presidenta recordó el inicio y la transición del llamado periodo neoliberal. (Gobierno de México)

Recordó los acontecimientos ocurridos en 1988, 2006 y 2012, diciendo que “hay democracia y libertad”, afirmando que se trata del mejor momento de la democracia y la libertad.

La mandataria después sentenció que los opositores hablan sólo de la libertad que no lleva ninguna responsabilidad: “La libertad no puede ser que no se paguen impuestos”, haciendo alusión al caso de Ricardo Salinas Pliego, y agregó que “tiene que ver con un estado de derecho y con cumplir con las leyes”.

Para puntualizar más su postura, mencionó que en el relanzamiento del partido Acción Nacional (PAN) “incluso han recuperado símbolos de la ultraderecha” y recordó que “cuando Salinas de Gortari fue el candidato del PRI, desde antes, viene una ruptura conocida como ‘la corriente democrática’ encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez; a ellos se sumó un movimiento social muy grande por lo que estaba ocurriendo".

“En aquella época estaba Miguel de la Madrid, el primer presidente en instaurar el neoliberalismo en México... Las elecciones de 1988 fueron tan fraudulentas que tuvieron que quemar las boletas para que no quedara rastro. Es decir, Salinas llega por fraude y se viene un panorama de mucha complejidad en la sociedad mexicana”.

“En cuanto llega Zedillo, se dice mucho este discurso de que ‘el país de es de primer mundo, de las economías más avanzadas del mundo, México entró a un modelo que lo va a sacar adelante’... y llega la crísis del 94. Decide apoyar a los de arriba, a los bancos, con el FOBAPROA y después de eso, gana Fox″, explicó la presidenta.

“Luego de que Fox se traiciona con el desafuero de AMLO, viene el nuevo fraude de 2006, entra Calderón, la guerra contra el narco, entra Peña, sale la compra del voto y el neoliberalismo se impuso sin respetar la voluntad popular y ahora nos viene a decir Zedillo que se dice que entregó el poder por un acuerdo con Estados Unidos, que no hay democracia”, concluyó la mandataria.

Temas Relacionados

MañaneraSheinbaumErnesto ZedilloLibertad de expresiónFobaproaCalderónPeña NietoSalinas de Gortarimexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum anuncia que habló por teléfono con Trump sobre acuerdo comercial

La presidenta sostuvo una llamada con el mandatario de EEUU el pasado sábado

Sheinbaum anuncia que habló por

“Maldita suerte” y “Cometierra” encabezan los estrenos de streaming del 27 de octubre al 2 de noviembre

Esta semana llegan a las plataformas digitales producciones latinoamericanas y españolas con regresos inesperados y propuestas originales para todos los gustos

“Maldita suerte” y “Cometierra”

Melate, Revancha y Revanchita resultados 26 de octubre: los números ganadores que se llevaron los $7.5 millones

Se trata de una de las loterías más populares del país que entrega millones de pesos a cientos de miles de ganadores en cada sorteo

Melate, Revancha y Revanchita resultados

Mal inicio de semana para el dólar: “billete verde” se deprecia y el súper peso aprovecha este 27 de octubre

La divisa estadounidense comenzó la semana cotizando a la baja frente al peso mexicano

Mal inicio de semana para

Así va la tabla de posiciones de la Liga MX

¿Qué equipo bajó, cuál subió y quien mantuvo su puesto al finalizar la última jornada? Aquí te lo contamos

Así va la tabla de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas serían las regiones de

Estas serían las regiones de Sinaloa dominadas por la alianza de Los Chapitos y el CJNG

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

Cae en Guanajuato presunto generador de violencia ligado al homicidio de siete personas

Aseguran en Texas, EEUU, 400 armas con destino a México: capturan a los responsables

Aseguran media tonelada de marihuana en bolsas de basura en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

“Maldita suerte” y “Cometierra”

“Maldita suerte” y “Cometierra” encabezan los estrenos de streaming del 27 de octubre al 2 de noviembre

La Granja VIP en vivo hoy lunes 27 de octubre: Eleazar Gómez elimina a Sandra Itzel y fans señalan fuerte machismo

Comparan a Sandra Itzel y Adrián Di Monte tras sus respectivas eliminaciones: “Ambos en la segunda semana”

Sergio Mayer se pelean en vivo con Linet Puente y Ferka en La Granja VIP por defender a su hijo: “No criminalicen”

Cazzu cree que el matrimonio de Nodal y Ángela Aguilar habría interferido en el proceso legal de su hija

DEPORTES

Así va la tabla de

Así va la tabla de posiciones de la Liga MX

Lando Norris responde a los abucheos en el GP de México: “Si quieren pueden seguir haciéndolo”

Max Verstappen reconoce a Checo Pérez y destaca su regreso a la Fórmula 1: “Tuvimos momentos muy buenos”

Todos los encuentros y horarios de los jugadores mexicanos en Europa

Revelan video de la presunta agresión contra aficionado del Cruz Azul que murió tras ser detenido en CU