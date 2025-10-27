Muerte de “El Morral”, operador de Los Chapitos, desató nueva ola de violencia en Sinaloa con casi 40 homicidios

Nueva ola violenta deja 37 muertos en Sinaloa en una semana. (Infobae México)

Luis Ezequiel Rubio Rodríguez, alias “El Morral”, presunto operador de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, fue abatido el pasado 20 de octubre tras una llamada anónima en la que se reportó la presencia de hombres armados.

Los hechos llevaron a la detención de otros criminales que anteriormente habían sido liberados por un juez. Se trató de José Manuel “N”, alias “Mono Canelo”, Javier Guillermo “N”, conocido como “El Vampi”, Kevin “N”, alias “Pan Crudo” y “Kevinsillo Ranas”, así como a Juan Carlos “N”, Lino Aarón “N” y Jesús Iván “N”.

Sin embargo, estas acciones trajeron consigo respuestas violentas de parte del crimen organizado. De acuerdo con reportes preliminares de un equipo interdisciplinario constituido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), tan sólo en una semana se registraron 37 casos en Sinaloa.

El día más violento de la semana en Sinaloa

Desde detonaciones de arma de fuego a fachadas hasta hallazgos de cadáveres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Infobae México pudo contabilizar los homicidios desde el martes 21 de octubre, donde se reportan los hechos ocurridos un día antes (20 de octubre) hasta el domingo 26.

De ocho, pasó a 11, descendió a 3 y se elevó nuevamente a 8 el 24 de octubre, pero se redujo a cuatro al día siguiente. Finalmente el sábado 25, reportado en el informe del domingo 26, quedó en 3 casos.

El recuento más violento del estado ocurrió el 21 de octubre debido a que ocurrieron múltiples enfrentamientos casi de manera simultánea, según lo que reportan medios locales, entre ellos Línea Directa.

El primer incidente relevante se reportó en el municipio de Navolato, donde un hombre fue hallado sin vida sobre un camino de terracería en la sindicatura de Villa Juárez, en las inmediaciones de tierras de cultivo.

Posteriormente, también en Navolato, una frutería ubicada en la esquina de Periférico Revolución y Jesús Almada, en la colonia Alcanfores, resultó atacada con disparos de arma de fuego. Poco después, autoridades localizaron otro cadáver dentro de un dren en Villa Juárez; la víctima contaba con reporte de búsqueda.

Dos personas fallecieron cerca de la feria ganadera durante ataque armado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las agresiones armadas se extendieron a Culiacán, en el fraccionamiento Prados del Sur, donde se registró el homicidio de un hombre. Ese mismo día, una balacera impactó la fachada de un departamento en el Infonavit Cañadas, donde sólo se contabilizaron daños materiales.

De acuerdo con la cobertura de Línea Directa, la noche marcó el punto más álgido, pues los ocupantes de una camioneta fueron ejecutados en el bulevar Jesús Kumate y De las Torres, cerca de la Feria Ganadera, en el sector Barrancos. El ataque provocó la muerte de dos personas, presuntamente hermanos, y dejó otros dos heridos.

Guasave también reportó violencia letal. Un hombre privado de la libertad fue encontrado sin vida entre las localidades de Las Palmitas y El Varal. Mientras tanto, en Mazatlán, un hombre fue asesinado dentro de una tienda comercial sobre la avenida Genaro Estrada y Eje 2, en el fraccionamiento Pradera Dorada I.

La zona norte de Culiacán fue escenario de otro hecho grave: disparos en las inmediaciones de una conocida plaza comercial en el sector Espacios Barcelona hirieron a tres personas por balas perdidas, entre ellas dos mujeres y un menor de 12 años. Se identificaron además dos víctimas mortales en esa área. Minutos después, en el mismo Infonavit Cañadas, otro hombre fue asesinado de al menos ocho disparos.

Durante los operativos, fuerzas del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) patrullaron las zonas afectadas, particularmente el sector Prados del Sur, como muestran las imágenes difundidas por Línea Directa y la fotoperiodista Tere Navia. La inseguridad también dejó señales materiales: un automóvil robado y abandonado con cartuchos y rastros de sangre dentro apareció frente a una clínica privada en el sector Gabriel Leyva.