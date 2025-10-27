Muere Alicia Bonet: así fue su amor con Juan Ferrara y Claudio Brook, y la dolorosa tragedia que la marcó

La vida de Alicia Bonet estuvo marcada por la pasión en la actuación y la reserva en lo personal, dejando una imagen de fortaleza y sensibilidad en la memoria del público mexicano (Archivo)

El fallecimiento de Alicia Bonet a los 78 años este 26 de octubre ha reavivado el interés por la trayectoria de una de las figuras más emblemáticas del cine y la televisión mexicana, así como por los episodios personales que marcaron su vida lejos de los reflectores.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la noticia, expresando sus condolencias a familiares y amigos y recordando la huella que dejó la actriz en producciones como Hasta el viento tiene miedo, Despedida de soltera y El escapulario. La organización no precisó las causas del deceso.

Nacida el 26 de abril de 1947 en la Ciudad de México, Alicia Bonet inició su carrera artística en el teatro juvenil durante los años 50, lo que le permitió acceder rápidamente al cine. Su versatilidad la llevó a compartir escena con figuras como Angélica María, Arturo de Córdova, Alberto Vázquez y Andrés Soler, consolidando su presencia en la industria del espectáculo nacional.

El legado de Alicia Bonet en el cine mexicano perdura a través de sus personajes complejos y sensibles (Archivo)

A lo largo de su carrera, participó en cerca de 30 producciones, entre las que destacan Guadalajara en verano, Rubí, Viviana, A flor de piel, El amor no es como lo pintan y Se busca un hombre. Su capacidad para encarnar personajes de gran profundidad emocional la posicionó como una de las actrices más versátiles de su generación.

El reconocimiento de Alicia Bonet se consolidó con su papel protagónico en Hasta el viento tiene miedo, dirigida por Carlos Enrique Taboada en 1968, una obra que hoy es considerada un clásico del cine de terror mexicano.

En esa producción, compartió créditos con Marga López, Maricruz Olivier, Renata Seydel, Elizabeth Dupeyrón y Norma Lazareno, conformando un elenco que permanece como referente en la historia del género en México.

Bonet compartió escena con grandes figuras del espectáculo mexicano y participó en más de 30 producciones cinematográficas (Archivo)

La vida personal de Bonet estuvo marcada por su cercanía al mundo artístico y por episodios de profunda tragedia. Durante el rodaje de Los ángeles de Puebla en la década de los 60, conoció a Juan Ferrara, quien interpretaba a un joven rebelde que aspiraba a convertirse en estrella, mientras que el personaje de Bonet era una muchacha poblana sometida a una familia religiosa y estricta.

El vínculo entre ambos trascendió la pantalla y, antes del estreno de la película, contrajeron matrimonio. De esa unión nacieron Juan Carlos y Mauricio Bonet, quienes también siguieron la carrera actoral.

No obstante, la convivencia estuvo lejos de ser armónica. Alicia Bonet reveló años después que la pareja enfrentó dificultades para alcanzar la felicidad, y existieron versiones sobre el rechazo de la familia de Juan Ferrara hacia ella, lo que se traducía en exclusión durante reuniones familiares.

El romance entre Alicia Bonet y Juan Ferrara nació en el set y terminó marcado por dificultades familiares, dejando una huella en la vida personal y profesional de ambos actores (Foto: Instagram)

Tras el nacimiento de sus hijos, Bonet optó por retirarse de la actuación para dedicarse a su familia, pero el matrimonio no prosperó.

El impacto del fracaso matrimonial se reflejó en su biografía: entre 1972 y 1994, su presencia en el cine y la televisión se limitó a apariciones esporádicas y papeles secundarios.

En 1989, Alicia Bonet contrajo matrimonio con Claudio Brook, actor reconocido por sus colaboraciones con Luis Buñuel en películas como El ángel exterminador y Simón del desierto. De esta relación nacieron Arturo y Gabriel Brook. La relación con Brook fue descrita como intachable hasta la muerte del actor en 1995, a causa de cáncer de estómago, lo que representó el primer gran golpe en la vida de la actriz.

El matrimonio entre Alicia Bonet y Claudio Brook fue descrito como intachable, hasta que la vida de la actriz cambió tras la muerte del reconocido actor en 1995 (Archivo)

Durante la década siguiente, Bonet intentó retomar su carrera con participaciones en telenovelas de distintas televisoras. Sin embargo, la tragedia volvió a golpearla cuando su hijo Gabriel Brook, quien también tenía aspiraciones artísticas, falleció en 2004 a los 29 años tras arrojarse desde un cuarto piso.

Aunque las teorías apuntaron a un suicidio, Alicia Bonet mantuvo en reserva los resultados de las investigaciones sobre la muerte de su hijo. La pérdida de Gabriel marcó un punto de inflexión definitivo en su vida, llevándola a alejarse de los escenarios y de la vida pública.

La última aparición pública de Alicia Bonet se registró en 2010, cuando participó en el programa Lo que callamos las mujeres. Desde entonces, optó por mantener un perfil bajo, lejos de los reflectores que la acompañaron durante su juventud y madurez artística.

La vida personal de Alicia Bonet estuvo marcada por matrimonios con los actores Juan Ferrara y Claudio Brook, y la tragedia familiar (ANDI)

La ANDI destacó en su comunicado: “La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Alicia Bonet. Actriz mexicana recordada por su participación en películas como Hasta el viento tiene miedo, Despedida de soltera y El escapulario. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”.

La muerte de Alicia Bonet cierra el ciclo de una artista cuya discreción fuera de los escenarios contrastó con la intensidad de sus personajes, mujeres complejas y sensibles que permanecen en la memoria del público mexicano.