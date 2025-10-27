México

La Granja VIP: quiénes son los nuevos peones de la tercera semana

Los granjeros votaron para seleccionar a cuatro de los famosos que vivirán en el granero

Por Cinthia Salvador

Guardar
Los granjeros votaron para seleccionar
Los granjeros votaron para seleccionar a cuatro de los famosos que vivirán en el granero. (La Granja VIP)

La Granja VIP definió este domingo 26 de octubre a los nuevos peones de la semana. Antes de revelarse la eliminación prevista en el reality show, los 15 concursantes restantes participaron en una votación que determinó a los próximos habitantes del granero. Este cambio estructural dentro de la dinámica generó expectativas entre los seguidores y marcó una pauta distinta respecto a semanas anteriores.

En la reciente emisión, la producción modificó el sistema de asignación de roles. La selección ya no respondió a voluntarios, sino a una votación directa en la que cada participante pudo decidir qué compañeros vivirían bajo las reglas estrictas del granero. Fue entonces que Adal Ramones advirtió que los elegidos afrontarían condiciones más exigentes.

Con base en los votos de sus compañeros, los escogidos para enfrentar la vida en el granero resultaron ser Omahi, Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia. Lo cual significa que los 4 famosos estarán a cargo del cuidado total de los animales y deben cumplir tareas domésticas que incluyen limpieza, alimentación y mantenimiento de las instalaciones, alejados de las comodidades ofrecidas en la casa principal de la granja.

Los peones no podrán competir
Los peones no podrán competir en la prueba del Capataz. (Captura de pantalla TikTok)

El confinamiento en el granero viene acompañado de restricciones adicionales. Los nuevos peones no tienen acceso a duchas de agua caliente y dormitan sobre paja, circunstancia que varios participantes describieron previamente como incómoda y dura. En la semana anterior, figuras como Jawy, Lola Cortés, Fabiola Campomanes y Lis Vega ocuparon el lugar de peones, expresando incomodidad por el descanso y el uso de agua fría para la higiene diaria. “Esto es una cárcel”, llegó a declarar uno de los integrantes, mientras otro subrayó: “Lo peor fue dormir directamente sobre la paja”.

Cabe señalar que los peones quedan inhabilitados para participar en la competencia por el cargo de Capataz, puesto clave que otorga privilegios y capacidad de decisión dentro de la granja. Esta restricción, sumada a las exigencias físicas y al aislamiento, refuerza la dimensión competitiva y el componente de resistencia del formato.

Cada nueva elección de peones transforma los vínculos dentro de La Granja VIP, evidenciando alianzas y fricciones. El ambiente del granero, caracterizado por la austeridad y el trabajo colectivo, se ha convertido en un escenario fundamental para la convivencia de los participantes durante esta etapa de la competencia.

Los peones se encargarán de
Los peones se encargarán de las tareas domésticas dentro de la granja. (Captura de pantalla TikTok)

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Jawy Méndez
  3. Kim Shantal
  4. Alberto del Río “El Patrón”
  5. César Doroteo “Teo”
  6. Manola Díez
  7. Kike Mayagoitia
  8. Lis Vega
  9. Omahi
  10. Eleazar Gómez
  11. La Bea
  12. Sergio Mayer Mori
  13. Fabiola Campomanes
  14. Lola Cortés

Temas Relacionados

La Granja VIPEleazar GómezSergio Mayer MoriKike MayagoitiaOmahimexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 27 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

Tras críticas por ‘bailongo’ en San Lázaro, Sergio Mayer reaparece en La Granja VIP y lo tunden en redes

Sergio Mayer fue criticado por internautas tras aparecer en un reality show mientras siguen las quejas sobre su trabajo como diputado

Tras críticas por ‘bailongo’ en

‘¿Quién es la máscara?’, qué personaje fue el tercer eliminado

Al revelarse la identidad del personaje, uno de los investigadores rompió en llanto

‘¿Quién es la máscara?’, qué

Ángela Aguilar reaparece junto a Nodal y deja ver su vientre en medio de rumores de embarazo

La pareja se mostró cariñosa y enamorada en el show del sonorense en el Domo Care de Monterrey

Ángela Aguilar reaparece junto a

Sandra Itzel rompe el silencio tras su eliminación de La Granja VIP

La actriz se convirtió en la segunda eliminada tras una tensa nominación con Eleazar Gómez

Sandra Itzel rompe el silencio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Tunco”, encargado

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

Cae en Guanajuato presunto generador de violencia ligado al homicidio de siete personas

Aseguran en Texas, EEUU, 400 armas con destino a México: capturan a los responsables

Aseguran media tonelada de marihuana en bolsas de basura en Jalisco

FGR “arrebata” inmueble a Los Chapitos, era usado para secuestros y vale más de 4 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

‘¿Quién es la máscara?’, qué

‘¿Quién es la máscara?’, qué personaje fue el tercer eliminado

Ángela Aguilar reaparece junto a Nodal y deja ver su vientre en medio de rumores de embarazo

Sandra Itzel rompe el silencio tras su eliminación de La Granja VIP

¿Cuántas canciones ha compuesto Ángela Aguilar? Esto revelan los registros

La Granja VIP: Quién fue el segundo eliminado del reality

DEPORTES

Ricardo Peláez llora la partida

Ricardo Peláez llora la partida de Manuel Lapuente, entrenador mexicano que murió a los 81 años

Faitelson exige a la FMF investigar la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico

Gran Premio de México 2025: así fue el momento en que Liam Lawson estuvo cerca de atropellar a dos personas

Gran Premio de México: así retiraron a un vendedor ambulante en silla de ruedas al exterior del Metro CDMX

Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 en fotos: así fue la victoria de Lando Norris