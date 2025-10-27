La Granja VIP: quiénes son los nuevos peones de la tercera semana

Los granjeros votaron para seleccionar a cuatro de los famosos que vivirán en el granero. (La Granja VIP)

La Granja VIP definió este domingo 26 de octubre a los nuevos peones de la semana. Antes de revelarse la eliminación prevista en el reality show, los 15 concursantes restantes participaron en una votación que determinó a los próximos habitantes del granero. Este cambio estructural dentro de la dinámica generó expectativas entre los seguidores y marcó una pauta distinta respecto a semanas anteriores.

En la reciente emisión, la producción modificó el sistema de asignación de roles. La selección ya no respondió a voluntarios, sino a una votación directa en la que cada participante pudo decidir qué compañeros vivirían bajo las reglas estrictas del granero. Fue entonces que Adal Ramones advirtió que los elegidos afrontarían condiciones más exigentes.

Con base en los votos de sus compañeros, los escogidos para enfrentar la vida en el granero resultaron ser Omahi, Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia. Lo cual significa que los 4 famosos estarán a cargo del cuidado total de los animales y deben cumplir tareas domésticas que incluyen limpieza, alimentación y mantenimiento de las instalaciones, alejados de las comodidades ofrecidas en la casa principal de la granja.

Los peones no podrán competir en la prueba del Capataz. (Captura de pantalla TikTok)

El confinamiento en el granero viene acompañado de restricciones adicionales. Los nuevos peones no tienen acceso a duchas de agua caliente y dormitan sobre paja, circunstancia que varios participantes describieron previamente como incómoda y dura. En la semana anterior, figuras como Jawy, Lola Cortés, Fabiola Campomanes y Lis Vega ocuparon el lugar de peones, expresando incomodidad por el descanso y el uso de agua fría para la higiene diaria. “Esto es una cárcel”, llegó a declarar uno de los integrantes, mientras otro subrayó: “Lo peor fue dormir directamente sobre la paja”.

Cabe señalar que los peones quedan inhabilitados para participar en la competencia por el cargo de Capataz, puesto clave que otorga privilegios y capacidad de decisión dentro de la granja. Esta restricción, sumada a las exigencias físicas y al aislamiento, refuerza la dimensión competitiva y el componente de resistencia del formato.

Cada nueva elección de peones transforma los vínculos dentro de La Granja VIP, evidenciando alianzas y fricciones. El ambiente del granero, caracterizado por la austeridad y el trabajo colectivo, se ha convertido en un escenario fundamental para la convivencia de los participantes durante esta etapa de la competencia.

Los peones se encargarán de las tareas domésticas dentro de la granja. (Captura de pantalla TikTok)

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal Alberto del Río “El Patrón” César Doroteo “Teo” Manola Díez Kike Mayagoitia Lis Vega Omahi Eleazar Gómez La Bea Sergio Mayer Mori Fabiola Campomanes Lola Cortés