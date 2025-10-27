México

Efigenia Ramos, ex asistente de Silvia Pinal, estaría por revelar fuertes secretos de la familia: “Va a soltar todo”

El conductor sorprendió al asegurar que Efigenia podría hablar públicamente sobre temas confidenciales, pese a las restricciones legales que enfrenta por su contrato de confidencialidad

Por Armando Guadarrama

La posibilidad de que Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, revele información confidencial sobre la familia de la reconocida actriz ha generado expectación en el medio del espectáculo mexicano.

Pepillo Origel aseguró en su programa Con permiso de Unicable que Ramos estaría considerando romper el silencio y compartir detalles hasta ahora desconocidos, a pesar de las restricciones legales que enfrenta.

Durante la emisión, Pepillo Origel relató que mantuvo una conversación reciente con Efigenia Ramos, quien durante años fue asistente y cuidadora de Silvia Pinal.

El conductor subrayó la cercanía entre ambas, al recordar: “Trabajó con ella y me consta Marthita, cómo Silvia quería a Efi, hasta nos íbamos a comer juntos, porque prefería comer con ella que con otros”, según expresó en el programa. Esta relación de confianza habría permitido a Ramos conocer de primera mano aspectos íntimos de la vida familiar de la actriz.

No obstante, Origel explicó que Efigenia Ramos está sujeta a un contrato de confidencialidad que le impide hablar abiertamente sobre la familia Pinal. A pesar de esta limitación, el conductor afirmó que la exasistente estaría dispuesta a revelar información relevante:

“Resulta que Efi tiene un contrato de confidencialidad, el chiste es que no puede hablar nada de la familia Pinal, pero ¿qué crees? Que ella va a hablar y va a contar todas las cosas que sabe, con todo y contrato. Así que ahora sí por fin va soltar todo”, declaró Origel.

Ante la pregunta de Martha Figueroa sobre el lugar y momento en que Efigenia Ramos podría hacer públicas sus declaraciones, Pepillo Origel admitió desconocer los detalles, aunque sugirió que la exasistente estaría buscando asesoría legal antes de tomar una decisión definitiva.

“Yo creo que está buscando quién la asesore”, comentó el conductor, dejando abierta la posibilidad de que Ramos evalúe cuidadosamente las implicaciones de sus palabras.

La opción de que Efigenia Ramos conceda una entrevista directa fue planteada por Martha Figueroa durante la conversación. Sin embargo, Pepillo Origel descartó involucrarse personalmente en la gestión de esa entrevista, argumentando tanto la delicadeza de la información como su vínculo de amistad con Silvia Pinal.

El conductor precisó: “Yo no me quisiera meter en eso, porque no está padre. Si fueran las cosas bonitas de Silvia, yo podría contar más, pero lo que quiere contar no”.

En cuanto a las relaciones personales dentro del entorno de la familia Pinal, Pepillo Origel compartió que Efigenia Ramos mantiene una buena relación con Luis Enrique Guzmán, pero mostró reservas respecto a otro miembro de la familia, cuyo nombre no fue revelado.

Origel relató: “Dice que ella sí quiere mucho a Luis Enrique Guzmán, que a él sí lo quiere, pero que a la otra… ay no, qué miedo, y que habla pestes de mí”, sin precisar a quién se refería ni detallar el contenido de las críticas.

Las redes sociales han alimentado las especulaciones sobre la identidad de la persona mencionada por Pepillo Origel. Algunos usuarios sugieren que podría tratarse de Alejandra Guzmán, debido a rumores previos sobre un altercado físico, mientras que otros apuntan a Sylvia Pasquel, con quien Origel ha reconocido un distanciamiento.

De hecho, el conductor manifestó recientemente su deseo de reconciliarse con Pasquel: “El día que me la encuentre me gustaría platicar con ella, porque no hemos platicado, para qué guardar corajes, yo siempre quise mucho a toda la familia”, según expresó hace unas semanas en Con permiso.

